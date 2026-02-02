அடுத்த 77 நாட்கள் சொந்த நட்சத்திரத்தில் குருபகவான் பயணம்: 4 ராசிகளுக்கு சொத்து, புகழ், பணமழை கொட்டும்

Jupiter Nakshatra Transit 2026: ஜோதிடத்தில் குருபகவான் மிகவும் முக்கியமான கிரகமாக கருதப்படுகிறது. குருபகவான் ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சுப இடத்தில் அமர்ந்திருந்தால், இந்த ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களையும், பண பலத்தையும் பெறுவார்கள். இதனால் ஜோதிடத்தில் குருபகவானின் இயக்கம் மட்டும் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்நிலையில் கடந்த ஜனவரி 30 ஆம் தேதி, குரு பகவான் தனது சொந்த நட்சத்திரமான புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் முதல் கட்டத்தில் நுழைந்துள்ளார். குரு தனது சொந்த நட்சத்திரத்தில் நுழைவது மிதுனம் மற்றும் கடகம் உள்ளிட்ட நான்கு ராசிகளுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். இந்த ராசிகள் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைப் பெறுவது மட்டுமல்லாமல், வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சத்திலும் நன்மையை பெறுவார்கள். ஜோதிடத்தின் படி, குரு ஜனவரி 30 ஆம் தேதி இந்த நட்சத்திரத்தின் முதல் கட்டத்தில் இடம்பெயர்ந்து ஏப்ரல் 20, 2026 வரை இதே நட்சத்திரத்தில் பயணிப்பார். இந்த காலகட்டத்தில், இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களும் அபரிமிதமான வளர்ச்சியையும், முன்னேற்றத்தையும் அடைவார்கள்.
வேத ஜோதிடத்தில், குரு அறிவு, கல்வி, அதிர்ஷ்டம், செல்வம் மற்றும் செழிப்புக்கு பெயர் பெற்ற கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. புணர்பூச நட்சத்திரத்தில் குரு பகவான் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளது, இதனால் எந்த 4 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான பலன் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மிதுனம்
புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் குரு பெயர்ச்சி மிதுன ராசியினருக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த நட்சத்திரம் மிதுன ராசியினரை உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் வலிமையானவர்களாகக் காட்டும், மேலும் இந்த ராசிக்காரர்கள் அனைத்து பணியிலும் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவார்கள். முடிவுகளை மதிப்பீடு செய்யத் தொடங்குவீர்கள். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் மிகவும் வலிமையாக உணர்வார்கள். உங்களின் புத்திசாலித்தனமும், ஆளுமையையும் பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும். இந்த கிரக மாற்றத்தால் பல கஷ்டங்கள் முடிவுக்கு வரத் தொடங்கும். பெரிய வெற்றி பயணம் ஆரம்பிக்கும்.
கடகம்
புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் குரு பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். கடக ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவார்கள், திட்டமிட்ட அனைத்து பணிகளும் எளிதாக நிறைவேற்றப்படும். முதலீடுகள் இப்போது விரும்பிய பலன்களைத் தரும். அதுமட்டுமின்றி கடந்த காலத்தில் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் நிலவி வந்த அனைத்து பிரச்சனைகளும் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக சமாளிக்க முடியும்.
துலாம்
குரு பகவான் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் வக்ர பெயர்ச்சி அடைவது துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கும், மேலும் நல்ல வணிக லாபத்தையும் காண்பீர்கள். இந்த ராசிக்காரர்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் சிதறிக் கிடந்த விஷயங்கள் படிப்படியாக ஒன்று சேரும், மேலும் அனைத்தும் நன்றாக நடக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய இடத்தில் வேலை கிடைக்கலாம். திருமண வாழ்க்கையில் அன்பும், புரிதலும் அதிகரிக்கும். வியாபாரிகள் பெரிய லாபத்தை அடைவார்கள். வாழ்க்கையில் பெரும் முன்னேற்றத்தை அடையலாம்.
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் குரு பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். மீன ராசிக்காரர்கள் மத நடவடிக்கைகளில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள், மேலும் இந்த காலகட்டத்தில் வீட்டில் மத நிகழ்வு நடைபெறலாம். சமூகத்தில் பல முக்கியமான நபர்களுடன் நீங்கள் தொடர்புக் கொள்ளலாம். உங்கள் அனைத்து பொறுப்புகளையும் எளிதாக நிறைவேற்ற முடியும், மேலும் பல பழைய முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தை ஈட்ட உதவும். நிலம் மற்றும் வாகனங்கள் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
