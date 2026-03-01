English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கோடீஸ்வர யோகம் தரும் குரு பகவான்: அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப்போகும் 3 ராசிகள்!

கோடீஸ்வர யோகம் தரும் குரு பகவான்: அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப்போகும் 3 ராசிகள்!

Guru Margi 2026: குருவின் வக்கிர நிவர்த்தி மிதுன ராசியில் நிகழப் போகிறது. இதனால் சிம்மம், துலாம் மற்றும் மகர ஆகிய ராசிகளுக்குப் பண வரவு, தொழில் முன்னேற்றம், குழந்தை பாக்கியம் மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சி எனப் பொற்காலம் ஏற்படத் தொடங்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 1, 2026, 08:53 AM IST
  • இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
  • மிதுனத்தில் நேராக மாறுவார்.
  • துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் அற்புதமாக இருக்கும்.

கோடீஸ்வர யோகம் தரும் குரு பகவான்: அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப்போகும் 3 ராசிகள்!

Guru Peyarchi 2026: ஜோதிடத்தில், குரு மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. அதன் செல்வாக்கு அறிவை அதிகரிக்கிறது மற்றும் திருமண பாக்கியத்தை தர உருவாக்குகிறது. மேலும், குருவின் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும் அளிக்கிறது. தற்போது, ​​குரு மிதுனத்தில் இருக்கிறார். மிதுனத்தில் இருக்கும்போது, ​​அது நேராக மாறப்போகிறது அதாவது வக்ர நிவர்த்தி அடையப் போகிறார். ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, குரு மார்ச் 11, 2026 அன்று காலை 6:17 மணிக்கு மிதுனத்தில் நேராக மாறுவார். இது சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். குரு அதிர்ஷ்டம், குழந்தைகள் மற்றும் செல்வத்தின் காரணியாக இருப்பதால், தனிநபர்கள் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை அனுபவிக்க முடியும். மேலும், இந்த நேரம் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவர வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

சிம்மம் (Leo Zodiac Sign): குருவின் வக்ர நிவர்த்தியால், சிம்ம ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கக்கூடும். குரு பதினொன்றாவது வீட்டில் இருப்பது சிம்ம ராசிக்காரர்களை பாதிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. இது நிதி ஆதாயங்கள், வருமானம், ஆசைகள் நிறைவேறுதல் மற்றும் நண்பர்களின் எண்ணிக்கையில் அதிகரிப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுவரும். உங்கள் நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் நிறைவடையக்கூடும். வேலையில் செல்வாக்கு மிக்கவர்களுடனான உங்கள் தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். உங்கள் தொழில் முன்னேற்றம் அடையும், மேலும் பதவி உயர்வுக்கான புதிய வாய்ப்புகள் திறக்கப்படும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும். நீங்கள் கலைத்துறையில் முன்னேறி, உங்களுக்கான புதிய அடையாளத்தை உருவாக்குவதில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

துலாம் (Libra Zodiac Sign): துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் அற்புதமாக இருக்கும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை மேம்படும். துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, மூன்றாவது மற்றும் ஆறாவது வீடுகளை ஆளும் குரு, ஒன்பதாவது வீட்டில் நேரடியாக பெயர்ச்சி அடைகிரா. இது உங்கள் உயர் கல்வி ஆசையை நிறைவேற்றும். வெளிநாட்டு பயணம் சாத்தியமாகும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை மிகவும் நேர்மறையாக மாறும். பல வழிகள்ல இருந்து உங்களுக்கு வருமானம் வர ஆரம்பிக்கும். குடும்பத்துல நிம்மதியும், ஆரோக்கியமும் நிலைச்சிருக்கும். குடும்பத்தோட புனிதப் பயணங்கள் மெளகொள்வீர்கள். 

மகரம் (Capricorn Zodiac Sign): இந்த நேரம் மகர ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரப் போகிறது. மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, மூன்றாவது மற்றும் பன்னிரண்டாவது வீடுகளை ஆளும் குரு, ஆறாவது வீட்டில் நேரடியாகச் பயணிப்பார். இது அவர்களின் எதிரிகளை வெல்ல உதவும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் நிவாரணம் கிடைக்கும். திருமணம் நடக்கலாம். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதி மற்றும் தனிப்பட்ட முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கும் இனி வரும் காலம் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் காலம். குருவோட அருளை முழுமையா பெறணும்னா, வியாழக்கிழமை தோறும் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபாடு பண்றது இன்னும் சிறப்பான பலன்களைத் தரும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு  ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க: வார ராசிபலன் (மார்ச் 2-8): அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டத்தை பெறப்போகும் 4 ராசிகள்.... முழு ராசிபலன் இதோ  

மேலும் படிக்க: சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் முதல் வெற்றியை அள்ளும் ராசிகள்.. நகை, சொத்து வாங்கும் யோகம்

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

