2 நாட்களில் குரு ஆட்டம் ஆரம்பம்.. 12 வருட காத்திருப்பு, 6 ராசிகளுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி

Jupiter Direct Transit 2026: தேவர்களின் குருவான குரு பகவான் வருகிற மார்ச் 11 ஆம் தேதி மிதுன ராசியில் நேராக பயணிக்கத் தொடங்குவார். குரு இந்த நிலையில் டிசம்பர் 13 ஆம் தேதி வரை இருப்பார், அதன் பிறகு குரு ஜூன் 2 ஆம் தேதி வரை மிதுன ராசியில் வெளியேறி கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். வேத ஜோதிடத்தின்படி, குரு அதிர்ஷ்டம், திருமண வாழ்க்கை, செல்வம், குழந்தை செல்வம் போன்றவற்றை அள்ளித் தரும் கிரகமாக கருதப்படுகிறார். அந்த வகையில் தற்போது நிகழப்போக்கும் குரு வக்ர நிவர்த்தியால் ஆறு ராசிகளுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் அனைத்து பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு, அதிக அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவார்கள். மிதுன ராசியில் குருவின் அதிசார நேரடி இயக்கத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷ ராசியில் குருவின் வக்ர நிவர்த்தியின் தாக்கம்
குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து மூன்றாவது வீட்டில் நேரடியாக பயணிக்கத் தொடங்குவார், இது மேஷ ராசிக்கு நிதி நன்மைகளைத் தரும், குறிப்பாக பண அடிப்படையில் ஆதாயம் உண்டாகும். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு புதிய வீடு அல்லது வாகனத்தை வாங்கலாம், மேலும் கடந்த கால முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல வருமானத்தையும் காணலாம். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் நிதி நிலைமையில் முன்னேற்றத்தைக் காணலாம். திடீர் நிதி ஆதாயங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது, மேலும் வேலையில் இருப்பவர்கள் தொழில் முன்னேற்றங்கள் மற்றும் பதவி உயர்வுகளையும் பெறலாம். குடும்ப வாழ்க்கையையும் மேம்படுத்தும், மகிழ்ச்சியையும் திருப்தியையும் தரும்.
சிம்ம ராசியில் குருவின் நேரடி இயக்கத்தின் தாக்கம்
குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து 11வது வீட்டில் நேரடியாக பயணிக்கத் தொடங்குவார், மேலும் அது 5 மற்றும் 8வது வீடுகளையும் ஆட்சி செய்கிறது. குருவின் நேரடி இயக்கம் உங்களின் பல ஆசைகளை நிறைவேற்றும், மேலும் டிசம்பர் 13 ஆம் தேதி வரை நீங்கள் எதிர்பாராத விதமாக நன்மை பயக்கும் அனுபவங்களையும் பெறுவீர்கள். சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வேலையில் நிலையான முன்னேற்றத்தைக் காண்பார்கள். உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை வாழ்க்கையில், நீங்கள் தெளிவாக இருப்பீர்கள், புத்திசாலித்தனமாக செயல்படுவீர்கள்.
கன்னி ராயில் குருவின் நேரடி இயக்கத்தின் தாக்கம்
குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து 10வது வீட்டில் நேரடியாக பயணிப்பார், மேலும் நான்காவது மற்றும் ஏழாவது வீடுகளின் அதிபதியாகவும் இருக்கிறார். குருவின் ஆசியால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் முழு அதிர்ஷ்டத்தைப் பெறுவார்கள், மேலும் வேலை நிலைமை தெளிவாகும். இந்த ராசியின் கீழ் பணிபுரிபவர்கள் தங்கள் அனைத்து இலக்குகளையும் சரியான நேரத்தில் அடைவார்கள் மற்றும் அனைவரையும் தங்கள் வேலையால் கவருவார்கள். வணிகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு, இந்த நேரம் அதிகரித்த வருவாயைத் தரும். நிதி ரீதியாக, இந்த நேரத்தில் உங்கள் வருமானத்தில் அதிகரிப்பைக் காணலாம்.
துலாம் ராசியில் குருவின் வக்ர நிவர்த்தியின் தாக்கம்
குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து 9வது வீட்டில் நேரடியாகப் பயணிப்பார், மேலும் மூன்றாவது மற்றும் ஆறாவது வீடுகளின் அதிபதியாகவும் குரு இருக்கிறார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், துலாம் ராசிக்காரர்கள் தங்கள் திறனை மிஞ்சி, பயணத்திற்கான அதிக வாய்ப்புகளைப் பெற முடியும். துலாம் ராசிக்காரர்கள் இப்போது தங்கள் கடின உழைப்பின் பலனை அறுவடை செய்யத் தொடங்கலாம். நிதி ரீதியாக, இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கணிசமான தொகையைப் பெறலாம். இந்த காலம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், இது உங்கள் அனைத்து ஆசைகளையும் நிறைவேற்ற உதவும்.
கும்ப ராசியின் மீது குருவின் நேரடி இயக்கத்தின் விளைவு
கும்ப ராசிக்காரர்கள் உங்கள் ராசியிலிருந்து எட்டாவது வீட்டில் குரு வக்ர விநிவர்த்தி அடைகிறார். இதனால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவார்கள். நிதி ரீதியாக, கும்ப ராசிக்காரர்களின் சேமிப்பு அதிகரிக்கும். எதிர்காலத்தை வலுப்படுத்த சில நல்ல முதலீடுகளையும் செய்யலாம். குடும்பத்தில் நிலவும் பிரச்சனைகள் தீர்வு பெரும்.
மீன ராசியில் குருவின் நேரடி இயக்கத்தின் தாக்கம்
குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து ஏழாவது வீட்டில் நேரடியாக பயணிப்பார், இது மீன ராசியினரின் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். தொழில்களைப் பொறுத்தவரை, வெளிநாட்டில் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பின் பலனைக் காண்பார்கள். மீன ராசிக்காரர்கள் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் சில நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
