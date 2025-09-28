குரு பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்!

நவகிரகங்களில், பூரண சுப கிரகமாக கருதப்படும் குரு பகவான், ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையும் நிகழ்வான குரு பெயர்ச்சி, ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. குருவின் பார்வை, ஒருவரின் ஜாதகத்தில் உள்ள பல தோஷங்களை நீக்கி, நன்மைகளை வழங்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும், அக்டோபர் 2025ல் நிகழவிருக்கும் குரு பெயர்ச்சியின் போது, சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு, குருவின் அமைப்பு சாதகமாக இல்லாமல், சில பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று ஜோதிட வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக, ஒருவரின் ஜாதகத்தில், குரு பகவான் 6, 8, மற்றும் 12ம் வீடுகளில் சஞ்சரிக்கும் போது, நிதி இழப்பு, உடல்நல குறைவு மற்றும் உறவுகளில் சிக்கல்கள் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த குரு பெயர்ச்சியால், முக்கியமாக கவனமாக இருந்து, பரிகாரம் செய்ய வேண்டிய 5 நட்சத்திரங்கள் மற்றும் அதற்கான எளிய பரிகாரங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
உத்திரம் (கன்னி ராசி)
குரு 8ம் வீட்டை பார்ப்பதால் திடீர் பண இழப்பு, உடல்நலக் குறைவு மற்றும் வேலையில் தடைகள் ஏற்படலாம். பண முதலீடுகள் மற்றும் பயணங்களில் மிகுந்த கவனம் தேவை. வியாழக்கிழமைகளில் தங்க மோதிரத்தில், மஞ்சள் புஷ்பராகம் கல்லை அணிவது நல்லது. திருமால் கோயிலில், மஞ்சள் நிற அரிசியைத் தானம் செய்யலாம். வியாழக்கிழமைகளில், குரு ஹோரையான காலை 6 முதல் 7 மணிக்குள், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பாராயணம் செய்வது சிறப்பான பலன்களைத் தரும்.
ஹஸ்தம் (கன்னி ராசி)
இவர்களுக்கும், குரு 8ம் வீட்டில் இருப்பதால் குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள், பணச் செலவுகள் அதிகரிப்பு மற்றும் மன அழுத்தம் போன்றவை ஏற்படலாம். ஏழரை சனியின் தாக்கமும் இவர்களுக்கு இருப்பதால், பிரச்சனைகள் தீவிரமாகலாம். வியாழக்கிழமை காலையில், ஸ்ரீ ராம ரக்ஷா ஸ்தோத்திரத்தைப் பாராயணம் செய்யலாம். அரச மரத்திற்குத் தண்ணீர் ஊற்றி, மஞ்சள் தூவி வழிபடலாம். பசுவிற்கு, கடலை மாவு அல்லது வாழைப்பழம் தானமாக வழங்குவது நன்மை தரும்.
சித்திரை (துலாம் ராசி)
குரு 12ம் வீட்டை பார்ப்பதால், தொழிலில் ஏற்ற இறக்கங்கள், உறவுகளில் கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. புதிய முயற்சிகளை தொடங்கும்போது, மிகுந்த கவனம் தேவை. ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும், "ஓம் கிராம் க்ரீம் க்ரௌம் சஹ குரவே நமஹ" என்ற குரு பீஜ மந்திரத்தை 108 முறை ஜபிக்கலாம். கோயில்களுக்கு மஞ்சள் சந்தனத்தை தானமாக வழங்கலாம். வியாழக்கிழமைகளில், பெருமாள் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்து வழிபடலாம்.
ஸ்வாதி (துலாம் ராசி)
குரு 12ம் வீட்டில் இருப்பதால் மன அழுத்தம், செய்யும் முதலீடுகளில் இழப்பு மற்றும் உடல் நல குறைவு போன்றவை ஏற்படலாம். ஆன்மிக பயிற்சிகள் மற்றும் சுய பரிசோதனை அவசியம். தங்கத்தில், மஞ்சள் நிற ரத்தினத்தை அணியலாம். வியாழக்கிழமைகளில், கோயில்களில் சர்க்கரை பொங்கல் போன்ற இனிப்புகளை தானம் செய்யலாம். விஷ்ணு கோயிலில், நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது சிறந்தது.
விசாகம் (விருச்சிகம் ராசி)
குரு, 6ம் வீட்டை பார்ப்பதால், பண வரவில் தடைகள், கடன் அதிகரிப்பு மற்றும் உடல் நல பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். இந்த காலகட்டத்தில், புதிய முயற்சிகளை தவிர்ப்பது நல்லது. வியாழக்கிழமைகளில், மஞ்சள் நிற உடை அணிந்து, குரு ஹோமம் செய்யலாம். கோயில்களில், அர்ச்சனைக்கு மஞ்சள் நிறப் பூக்களை வழங்கலாம்.பசுவிற்கு, மஞ்சள் கலந்த உணவை தானமாக வழங்கலாம்.
