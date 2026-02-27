மகுடம் சூட்டப்போகும் குரு பகவான்: தலையெழுத்தே மாறப்போகும் அந்த 4 அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார்?

குரு பெயர்ச்சி செய்திகள்: வாழ்க்கையில ஒரு மனுஷன் எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாலும், அந்த உழைப்புக்கு ஏத்த பலன் கிடைக்கணும்னா 'அதிர்ஷ்டம்' அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கதவைத் தட்டணும்னு சொல்லுவாங்க. ஜோதிட ரீதியா அந்த அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தருறதுல நம்ம குரு பகவானுக்கு நிகர் அவரேதான். "குரு பார்க்க கோடி நன்மை" அப்படிங்கிற பழமொழி சும்மா ஒன்னும் வரலங்க. இப்போ நடக்கப்போற இந்த குரு பெயர்ச்சி, சில ராசிக்காரங்களோட வாழ்க்கையில இதுவரைக்கும் இருந்த இருட்டை விரட்டிட்டு, ஒரு பிரகாசமான வெளிச்சத்தை கொண்டு வரப்போகுது. குறிப்பா, ஜூன மாதம் மிதுன ராசியில இருந்து கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகுற குரு பகவான், இந்த நாலு ராசிக்காரங்களையும் அப்படியே தூக்கி விடப்போறாரு. அது யார் அந்த அதிர்ஷ்டசாலிகள்? எதனால இவங்களுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுதுன்னு தெளிவா பார்க்கலாம்.
மேஷ ராசி: பணத்தை நீங்க தேட வேணாம்.. பணம் உங்களைத் தேடி வரும்!
மேஷ ராசிக்காரர்களே, இதுவரைக்கும் உங்க ராசியிலேயே உட்கார்ந்து உங்களை ஒரு வழி பண்ணிட்டு இருந்த குரு பகவான், இப்போ உங்க ராசிக்கு இரண்டாம் இடமான 'தன ஸ்தானத்துக்கு' வர்றாரு. இது சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க! உங்க வாழ்க்கையில பணத்தட்டுப்பாடுங்கிற வார்த்தைக்கே இனி இடமிருக்காது. நீங்க ஒரு அரசு அதிகாரியா இருக்கலாம் இல்ல கம்ப்யூட்டர் துறையில இருக்கலாம், எதுவா இருந்தாலும் சரி, உங்க உழைப்புக்கு ஏத்த ஒரு பெரிய புரமோஷன் அல்லது வேற லெவல் சம்பள உயர்வு உங்க வாசலைத் தேடி வரும். நேத்து வரைக்கும் "பணத்துக்கு என்ன பண்றது?"ன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த நீங்க, இனிமே "இந்த பணத்தை எங்க முதலீடு பண்றது?"ன்னு யோசிக்கப் போறீங்க. குடும்பத்துல இருந்த சின்ன சின்ன சலசலப்புகள் மறைஞ்சு, ஒரு அமைதியான சூழல் உருவாகும். குழந்தை பாக்கியம் இல்லையேன்னு ஏங்குனவங்களுக்கு குருவோட ஆசியால நல்ல செய்தி கிடைக்கும். மொத்தத்துல இது உங்களுக்கு ஒரு பொற்காலம்னே சொல்லலாம்.
கடக ராசி: இனி நீங்கதான் ரியல் 'கோடீஸ்வரர்'.. லாப ஸ்தானத்துல குரு!
அடுத்து நம்ம லிஸ்ட்ல இருக்குறது கடக ராசி. லாப ஸ்தானத்துக்கு குரு பகவான் வர்றது ஒரு மிகப்பெரிய வரம். கடந்த சில காலமா வேலையில ஒரு பிடிப்பு இல்லாம, தொழிலில நஷ்டத்தை சந்திச்சு மனசு உடைஞ்சு போயிருந்தவங்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சி ஒரு பெரிய மருந்து. குரு பகவான் இப்போ உங்களை மாட மாளிகையில கொண்டு போய் உட்கார வைக்கப்போறாரு. இதுவரைக்கும் மத்தவங்க முன்னாடி தலைகுனிஞ்சு நின்ன காலம் போயி, நீங்க ஒரு கார் வாங்கணும், பெரிய பங்களா கட்டணும்னு கண்ட கனவெல்லாம் நனவாகுற நேரம் வந்துருச்சு. மத்தவங்க உங்களைப் பார்த்து பொறாமைப்படுற அளவுக்கு உங்ககிட்ட பண நடமாட்டம் இருக்கும். "காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்"னு சொல்ற மாதிரி, இந்த குரு பெயர்ச்சி காலத்தை சரியா பயன்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா, உங்க ஏழு தலைமுறைக்கும் சேர்த்து சொத்து சேர்த்துடலாம்.
விருச்சிக ராசி: கல்யாண யோகமும்.. கல்லாப்பெட்டி நிறைய பணமும்!
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி ஒரு திருப்புமுனைன்னே சொல்லலாம். உங்களைப் புரிஞ்சுக்க ஆளே இல்லைன்னு வருத்தப்பட்ட உங்களுக்கு, உங்களை தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடுற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கைத்துணை அமைவாங்க. ரொம்ப நாளா கல்யாணம் தள்ளிப்போயிட்டு இருந்தவங்களுக்கு, இனி கெட்டி மேள சத்தம் கேட்கப்போகுது. அதுமட்டும் இல்லாம, புதுசா தொழில் தொடங்கணும்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, இதுதான் சரியான நேரம். உங்க கைக்கு பணம் வர்றதுக்கான எல்லா வழிகளும் தானாவே பிறக்கும். குடும்பத்தோட புனிதப் பயணங்கள் மேற்கொள்வீங்க. மேலதிகாரிகளோட ஆதரவு கிடைச்சு, வேலையில நீங்க ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரா ஜொலிக்கப்போறீங்க.
மகர ராசி: ஏழரை சனியை விரட்டும் குருவின் பார்வை!
"ஐயோ எனக்கு ஏழரை சனி நடக்குதே"ன்னு பயந்துட்டு இருக்குற மகர ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பகவான் ஒரு பெரிய கேடயமா வந்து நிக்கப்போறாரு. சனி பகவானோட தாக்கம் குறைஞ்சு நன்மைகள் தேடி வரும். பூர்வ புண்ணிய பலன்கள் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும். பழைய சொத்துக்கள் விவகாரத்துல சாதகமான தீர்ப்பு வரும். பல வழிகள்ல இருந்து உங்களுக்கு வருமானம் வர ஆரம்பிக்கும். குடும்பத்துல நிம்மதியும், ஆரோக்கியமும் நிலைச்சிருக்கும். நீங்க செய்யுற ஒவ்வொரு காரியத்துலயும் உங்க வாழ்க்கைத்துணையோட முழு ஆதரவு இருக்கும். மொத்தத்துல கஷ்ட காலம் முடிஞ்சு, ஒரு நிம்மதியான பெருமூச்சு விடுற காலமா இந்த குரு பெயர்ச்சி உங்களுக்கு அமையப்போகுது.
இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கும் இனி வரும் காலம் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் காலம். குருவோட அருளை முழுமையா பெறணும்னா, வியாழக்கிழமை தோறும் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபாடு பண்றது இன்னும் சிறப்பான பலன்களைத் தரும்.
