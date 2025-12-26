English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  குரு முப்பெரும் பெயர்ச்சி 2026: இந்த ராசிக்கு பம்பர் லாட்டரி, ட்ரிபிள் ஜாக்பாட், பிரம்மாண்ட திருப்பம்

Jupiter Transits 2026: 2026 ஆம் ஆண்டில், குரு மூன்று முறை மூன்று வெவ்வேறு ராசிகளில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். ஆண்டின் தொடக்கத்தில், மிதுன ராசியை நோக்கிப் பயணிக்கும். ஜூன் 2, 2026 அன்று, கடக ராசிக்குள் நுழைவார். அக்டோபர் 31, 2026 அன்று, சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவார். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 26, 2025, 07:06 AM IST
  • 2026ல் விருச்சிக ராசியை துரத்தித் துரத்தி வரும் கோடிகள்
  • விருச்சிகத்திற்கு அடிக்கப்போகும் பம்பர் லாட்டரி
  • 2026ல் இந்த 3 விஷயங்கள் நடக்கப்போகுது

Jupiter Transits 2026: ஜோதிடத்தில் குரு பகவான் அறிவு, மதம், அதிர்ஷ்டம், திருமணம், புத்திர பாக்கியம் , செல்வம் மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு காரக கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். ஜாதகத்தில் குரு அமர்ந்திருக்கும் இடம் வளர்ச்சி, விரிவாக்கம் மற்றும் கற்றலுக்கான புதிய பாதைகளைத் திறக்கிறது. ஒருவருக்கு குருவின் அருள் அல்லது குரு பார்வை சுபமாக அமையும் போது, அவர் வாழ்வில் முன்னேற்றம், மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் கௌரவம் ஆகியவை பெருகும்.

அந்த வகையில் வருகிற 2026 ஆம் ஆண்டில் குரு மூன்று ராசிகளை கடக்கப் போகிறார். அதன்படி ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு மிதுனத்தில் பயணிக்கும். பின்னர், ஜூன் 2, 2026 அன்று, குரு மிதுன ராசியை விட்டு வெளியேறி அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசிக்குள் நுழைவார். பின்னர், அக்டோபர் 31, 2026 அன்று, குரு கடக ராசியை விட்டு வெளியேறி சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவார்.

இதற்குப் பிறகு, டிசம்பர் 13, 2026 அன்று, குரு சிம்ம ராசியில் வக்கிரமாக பயணிக்கத் தொடங்குவார். இந்த மூன்று ராசிகளில் குருவின் பயணம் அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும். எனினும் விருச்சிக ராசிக்கு இந்த மாற்றம் எப்படிப் பட்ட பலனைத் தரப் போகிறது என்பதை பார்ப்போம்.

மிதுன ராசியில் குரு (ஜனவரி 1 முதல் ஜூன் 2026 வரை)

குரு உங்கள் ராசியின் எட்டாவது வீட்டில் பயணம் செய்வார், இது உங்கள் வாழ்க்கையில் திடீர் மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். பழைய பிரச்சினைகள் வெளிவரக்கூடும், மேலும் சில விஷயங்கள் மர்மமான முறையில் தெளிவாகத் தெரியக்கூடும். வேலையில் மெதுவான முன்னேற்றம் கிடைக்கும், மேலும் உங்கள் கடின உழைப்புடன் ஒப்பிடும்போது முடிவுகள் தாமதமாகலாம். உங்கள் உடல்நலத்தில், குறிப்பாக வயிறு மற்றும் இரத்தம் தொடர்பான பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம். நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம். இந்தக் காலகட்டம் ஆராய்ச்சி, ஆன்மீகம் மற்றும் மறைபொருள் அறிவியலில் இச்சமயத்தில், வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த பழைய நடைமுறைகளும், தவறான கொள்கைகளும் உடைந்து புதிய மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும்.

கடக ராசியில் குரு உச்சம் (ஜூன் 2 முதல் அக்டோபர் 30, 2026 வரை)

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சியால் மிகவும் சிறப்புமிக்க பலன் கிடைக்கும், ஏனெனில் குரு உங்கள் ஒன்பதாவது வீட்டில் உச்சம் பெறுவார். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், மேலும் நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையத் தொடங்கும். ஆன்மீக யாத்திரை அல்லது வெளிநாட்டு பயணம் தொடர்பான இனிமையான வாய்ப்பு ஏற்படலாம். உங்கள் தந்தை அல்லது ஆசிரியரிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவும் ஆசிகளும் கிடைக்கும். ஒரு பெரிய தொழில் முன்னேற்றம் சாத்தியமாகும், மேலும் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பதவி கிடைக்கலாம். நீங்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் இருப்பீர்கள், மேலும் கடினமான சூழ்நிலைகளைக் கூட திறமையாகக் கையாளுவீர்கள். மத மற்றும் ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

சிம்ம ராசியில் குரு (அக்டோபர் 31 முதல் டிசம்பர் 13, 2026 வரை)

குரு உங்கள் பத்தாவது வீட்டில் நுழைவார், இதனால் உங்கள் தொழில் மற்றும் நற்பெயர் உயரும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும், மேலும் மக்கள் உங்கள் வேலையைப் பாராட்டுவார்கள். அரசுப் பணி அல்லது நிர்வாகத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் சிறப்பு சலுகைகளைப் பெறலாம். தொழிலதிபர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களையும் நல்ல வருமானத்தையும் பெறுவார்கள். மேலும் மேலதிகாரிகள் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைப்பார்கள். இந்த நேரத்தில் எடுக்கப்படும் வணிக முடிவுகள் எதிர்கால நன்மைகளைத் தரும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்களை நினைத்து பெருமைப்படுவார்கள், மேலும் உங்கள் முடிவுகளை ஆதரிப்பார்கள். இந்த காலம் உங்கள் தொழில்முறை வாழ்க்கையில் உறுதியான சாதனைகளைக் குறிக்கிறது.

டிசம்பர் 13, 2026 முதல் சிம்மத்தில் குரு வக்கிர பயணம்

குரு வக்கிரம் அடைவதால், தொழில் தொடர்பான சில பணிகளில் தாமதங்களும் குழப்பங்களும் ஏற்படக்கூடும். உயர் பதவியில் இருப்பவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த நேரத்தில் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் முழுமையாக ஆராய்வது மிகவும் முக்கியம். மன அழுத்தம் அதிகரிக்கக்கூடும், எனவே யோகா, தியானம் மற்றும் பிராணயாமம் பயிற்சி செய்யுங்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

