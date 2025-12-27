குரு பெயர்ச்சி 2026: அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் ராசிகள், கஜகேசரி யோகம் தரும் ராஜயோகம்

Jupiter Transit 2026 effects on 12 zodiac sign: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், குரு பகவான் அறிவு, ஆன்மீகம், அறநெறி, அதிர்ஷ்டம், வளர்ச்சி, புத்திர பாக்கியம், செல்வம், கல்வி, நீதி மற்றும் தெய்வீக அருள் ஆகியவற்றின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் குரு பகவான் வலுவாக இருந்தால், அவர்கள் வாழ்க்கையில் போராட்டங்களைச் சந்தித்தாலும், தகுந்த பாதுகாப்பையும், சரியான வழிகாட்டுதலையும், புதிய வாய்ப்புகளையும் பெற்று வெற்றி பெறுவார்கள். அதே சமயம், ஜாதகத்தில் குரு பலவீனமாக இருந்தால், அது தவறான முடிவுகள் எடுத்தல், நிதி நெருக்கடி மற்றும் நற்பண்புகளிலிருந்து விலகிச் செல்லுதல் போன்ற விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
இப்போது, 2026-ஆம் ஆண்டு நிகழவிருக்கும் குரு பெயர்ச்சி, பன்னிரண்டு ராசிகளிலும் எத்தகைய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தப்போகிறது என்பதை விரிவாகக் காண்போம்.
குரு 2026 இல் எப்போது ராசிகளை மாற்றுவார்?
2026 இல், குரு, இரண்டு முறை ராசிகளை மாற்றுவார், இது பல ராசிகளுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். அதன்படி ஜூன் 2 ஆம் தேதி, குரு மிதுனத்திலிருந்து கடகத்திற்கும், பின்னர் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி கடகத்திலிருந்து சிம்மத்திற்கும் பெயர்ச்சி அடைவார். இந்தப் பெயர்ச்சி ரிஷபம், கன்னி, கடகம் மற்றும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் வெற்றியைக் கொண்டுவரும்.
2026 இல் குருவின் பயணம்
ஜோதிடத்தின்படி, குருவின் பார்வையில் 2026 ஆம் ஆண்டு மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்தது. 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் (டிசம்பர் 5, 2025 முதல்), குரு மிதுனத்தில் வக்கிர நிலையில் இருக்கும். இது சுயபரிசோதனை, முடிக்கப்படாத பணிகளை மறுபரிசீலனை செய்தல் மற்றும் அறிவை மீண்டும் ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவற்றுக்கான நேரமாக இருக்கும்.
மார்ச் 11, 2026 அன்று, குரு மிதுனத்தில் நேரடியாக மாறும், கல்வி, தொடர்பு, ஊடகம், எழுத்து, ஆலோசனை மற்றும் வணிகத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு உத்வேகத்தை அளிக்கும்.
ஜூன் 2, 2026 அன்று, குரு அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழைவார் - இது முழு ஆண்டின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த மற்றும் மங்களகரமான கட்டமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த காலகட்டத்தில், ராஜ யோகங்களில் சிறந்ததாகக் கருதப்படும் கஜகேசரி யோகம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
இருப்பினும், ஜூலை 14 முதல் ஆகஸ்ட் 12, 2026 வரை, குரு கடகத்தில் அமர்வார். இந்த நேரம் வெளிப்புற வெற்றியை விட உள் தயாரிப்பு பற்றியதாக இருக்கும். ஆகஸ்ட் 12 க்குப் பிறகு, குருவின் உதயம் அதன் நல்ல பலன்களை மீண்டும் தொடங்கும்.
அக்டோபர் 31, 2026 அன்று, குரு கடகத்திலிருந்து சிம்மத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைவார், அங்கு தலைமை, அரசியல், நிர்வாகம், உயர் பதவிகள் மற்றும் கௌரவம் தொடர்பான விஷயங்களில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். இருப்பினும், டிசம்பர் 12, 2026 அன்று, குரு சிம்மத்தில் வக்கிரமாக செல்வார், இதனால் ஈகோ, அதிகாரப் போராட்டங்கள் மற்றும் தவறான ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக எச்சரிக்கை தேவை.
கஜகேசரி யோகத்தின் விளைவுகள் எப்போது (ஜூன்–அக்டோபர் 2026) தெரியும்
ஜோதிடத்தின்படி, குருவும் சந்திரனும் ஒரு மையத்தில் அல்லது முக்கோணத்தில் இருக்கும்போது கஜகேசரி யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் செல்வம், சமூக கௌரவம், அரசியல்/நிர்வாக வெற்றி, அறிவுசார் மரியாதை மற்றும் மன நிலைத்தன்மையை வழங்கும் திறன் கொண்டது. ஜூன் முதல் அக்டோபர் 2026 வரை உருவாகும் இந்த கஜகேசரி யோகம், சில ராசிகளின் வாழ்க்கையில், குறிப்பாக ஊடகம், கல்வி, நீதி, மதம், ஆலோசனை, அரசியல் மற்றும் பொது வாழ்வில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு ஒரு திருப்புமுனையாக அமையும்.
2026 ஆம் ஆண்டில் 12 ராசிகளின் மீது குரு பெயர்ச்சியின் தாக்கம் எப்படி இருக்கும்:
மேஷம்
2026 மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நம்பிக்கையையும் நிதி விரிவாக்கத்தையும் தரும். ஜூன் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களுக்கு இடையில், சொத்து, வாகனங்கள், வீடுகள் அல்லது குடும்ப மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
ரிஷபம்
கல்வி, தொடர்பு மற்றும் நெட்வொர்க்கிங் மூலம் நன்மைகள் கிடைக்கும். உடன்பிறந்தவர்களிடமிருந்து ஆதரவு அதிகரிக்கும்.
மிதுனம்
மார்ச் 2026 க்குப் பிறகு, உங்கள் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். உங்களுக்கு ஒரு புதிய தொழில் திசை, பதவி உயர்வு அல்லது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
கடகம்
2026 ஆண்டு கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையை மாற்றும் ஆண்டாக இருக்கலாம். குரு உயர்ந்தவராக இருப்பார், தன்னம்பிக்கை, மரியாதை மற்றும் நிதி ஸ்திரத்தன்மையை அளிப்பார்.
சிம்மம்
அக்டோபருக்குப் பிறகு, குரு சிம்ம ராசியில் நுழைவார், தலைமைத்துவம் மற்றும் அதிகார சூழ்நிலையை உருவாக்குவார். அரசியல், நிர்வாகம் மற்றும் உயர் பதவிகளுக்கு நல்ல நேரம்.
கன்னி
தொழில் படிப்படியாக நிலையானதாக மாறும். வெளிநாட்டு அல்லது உயர் கல்விக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம்.
துலாம்
ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். மதப் பயணங்கள் மற்றும் சட்ட விஷயங்கள் நன்மை பயக்கும்.
விருச்சிகம்
மறைமுகமான விஷயங்களில் ஆர்வம், ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆன்மீகம் அதிகரிக்கும். மூதாதையர் செல்வம் அல்லது காப்பீட்டிலிருந்து நன்மைகள்.
தனுசு
குரு உங்கள் ராசியின் அதிபதி - உறவுகள், திருமணம் மற்றும் கூட்டாண்மைகள் குறித்து முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கப்படும்.
மகரம்
வேலையில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு கடன் அல்லது தகராறுகளில் இருந்து நிவாரணம்.
கும்பம்
காதல், குழந்தைகள் மற்றும் படைப்புத் துறைகளில் வெற்றி கிடைக்கும். பங்குச் சந்தை அல்லது கலை துறையில் இருந்து லாபம் கிடைக்கும்.
மீனம்
வீடு, சொத்து மற்றும் மன அமைதி அதிகரிக்கும். குடும்ப தகராறுகள் தீர்க்கப்படலாம்.
