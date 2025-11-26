English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • மிதுனத்தில் குருவின் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், நிதி வரவு

மிதுனத்தில் குருவின் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், நிதி வரவு

Jupiter transits in Gemini: டிசம்பர் 2025 இல் மிதுன ராசிக்கு குரு பெயர்ச்சி, ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம், செழிப்பு, வருமான அதிகரிப்பு மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 26, 2025, 09:29 PM IST
  • நிதி வளர்ச்சிக்கான ஒரு அற்புதமான நேரத்தைத் தரும்.
  • ஆன்மீக ரீதியாகவும் ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது.
  • பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்.

Trending Photos

மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் : அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
camera icon11
Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் : அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
Stranger Things to ஆர்யன் : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT Release
Stranger Things to ஆர்யன் : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
மினி ஏலத்தில் RCB குறிவைக்கும் 4 வீரர்கள்... ஆனால் கிடைப்பது கஷ்டம் தான்...!
camera icon8
IPL 2026
மினி ஏலத்தில் RCB குறிவைக்கும் 4 வீரர்கள்... ஆனால் கிடைப்பது கஷ்டம் தான்...!
அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்! 2026-ல் குருவின் பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வரர்களாகப் போகும் அந்த 5 ராசிகள் இவர்கள்தான்
camera icon7
Guru Peyarchi
அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்! 2026-ல் குருவின் பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வரர்களாகப் போகும் அந்த 5 ராசிகள் இவர்கள்தான்
மிதுனத்தில் குருவின் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், நிதி வரவு

Jupiter transits in Gemini: ஜோதிடத்தில் மிகவும் புனிதமான கிரகமான குரு, ஒரு ராசியில் சுமார் 12 முதல் 13 மாதங்கள் வரை தங்கியிருப்பார். தற்போது, ​​குரு ரிஷபத்தில் பயணித்து வருகிறார். பஞ்சாங்கத்தின்படி, டிசம்பர் 5, 2025 அன்று பிற்பகல் 3:38 மணிக்கு மிதுன ராசிக்குள் நுழைவார். குருவின் பெயர்ச்சி ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் இது வாழ்க்கையின் பல முக்கிய மற்றும் நீண்ட கால பகுதிகளில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதன் பெயர்ச்சி சிறியதல்ல, ஆனால் ஆண்டு முழுவதும் ராசிகளின் திசையை மாற்றுவதாகக் கருதப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜோதிடத்தில் நல்ல அதிர்ஷ்டம், அறிவு, திருமணம், குழந்தைகள், விரிவாக்கம் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றின் காரணியாகவும் கருதப்படுகிறது. எனவே, குருவின் பெயர்ச்சி வாழ்க்கையின் அனைத்து பகுதிகளிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மிதுன ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சியின் விளைவுகளைப் பொறுத்தவரை, இது அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும், ஆனால் ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு இது மிகவும் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். இந்த ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் அதிக வருமானத்தையும், தங்கள் குடும்பங்கள் மற்றும் குழந்தைகளுடன் அதிக மகிழ்ச்சியையும் அனுபவிப்பார்கள். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் எவை என்பதைப் பார்ப்போம்.

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்கு, குரு மிதுன ராசிக்குள் நுழைவது நிதி வளர்ச்சிக்கான ஒரு அற்புதமான நேரத்தைத் தரும். வருமானம் அதிகரிக்கும், மேலும் நிலுவையில் உள்ள நிதியைப் பெறுவதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது. நிலம் மற்றும் வாகனம் தொடர்பான நன்மைகளும் கிடைக்கக்கூடும். பலருக்கு, இந்த நேரம் ஒரு புதிய குடும்ப உறுப்பினரின் வருகையைக் குறிக்கிறது. உணர்ச்சி ஸ்திரத்தன்மை அதிகரிக்கும், மேலும் திருமண உறவுகள் மிகவும் இணக்கமாக மாறும். முதலீட்டு முடிவுகளும் சாதகமாக இருக்கும்.

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி மன ரீதியாகவும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது. கடந்த சில மாதங்களாக இருந்த சிக்கல்கள் முடிவுக்கு வரும். புதிய வாய்ப்புகள் தோன்றும். உங்கள் வாழ்க்கையில் மரியாதை மற்றும் அங்கீகாரத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகலாம்.

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த பெயர்ச்சி தொழில் முன்னேற்றத்தை தரும். பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு அல்லது மதிப்புமிக்க வேலைக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. தொழிலதிபர்களுக்கு, இந்த நேரம் விரிவாக்கம் மற்றும் லாபகரமான ஒப்பந்தங்களைக் தர உதவுகிறது. நிதி நிலை வலுப்பெறும். சமூக கௌரவம் அதிகரிக்கும்.

 

தனுசு

குரு தனுசு ராசியின் அதிபதி, எனவே இந்த பெயர்ச்சி அவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உங்கள் துணைவியுடனான உறவுகள் வலுவடையும். திருமண மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். நிதி ஆதாயத்திற்கான பல வாய்ப்புகள் எழும். வெளிநாடுகள் தொடர்பான வாய்ப்புகளும் திறக்கப்படலாம். குருவின் ஆசியுடன், உங்களுக்கு தொடர்ந்து நல்ல அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும்.

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் சிறப்பு ஆசிகள் கிடைக்கும். செல்வ ஆதாயங்கள், குடும்ப மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். இது உங்கள் வீடு மற்றும் வீட்டை வலுப்படுத்த வேண்டிய நேரம். குடும்பத்தில் புதிய, மகிழ்ச்சியான முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரக்கூடும். உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் செல்வாக்கும் அதிகரிக்கும். மற்றவர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு எளிதாக ஆதரவு கிடைக்கும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | குரு பெயர்ச்சி! 2026 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம் - கடன் பிரச்னை தீரும்

மேலும் படிக்க | 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: கோடிச் செல்வம் குவியப்போகும் அற்புத 4 ராசிகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Guru PeyarchiGuruJupiterAstrologyRasipalan

Trending News