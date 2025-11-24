மிதுன ராசியில் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்கும்

Jupiter Transit 2025: ஜோதிடத்தில் வியாழன் ஒரு சிறப்பு இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. அறிவு, கல்வி, மதம், ஆன்மீகம், அதிர்ஷ்டம், செல்வம், செழிப்பு, திருமணம் மற்றும் குழந்தை செல்வத்தை அள்ளித் தரும் குரு டிசம்பர் 5, 2025 அன்று தன் உச்ச ராசியான கடக ராசியை விட்டு வெளியேறி, மிதுன ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவார். ஜூன் 1, 2026 வரை குரு இந்த ராசியில் இருப்பார். மிதுன ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களைத் தரும். மிதுன ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சி எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று பார்ப்போம்:
மேஷம் - இந்த நேரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட காலமாக இருக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் எழும், பழைய பணிகள் நிறைவடையும், முக்கிய திட்டங்கள் வெற்றி பெறும். நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும், முதலீடுகள் நன்மை பயக்கும். உறவுகள் மேம்படும், மேலும் குடும்பத்துடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். பயணம், படிப்பு, வேலை மாற்றம் அல்லது புதிய முயற்சியைத் தொடங்குவதற்கு இந்த பெயர்ச்சி சாதகமாக இருக்கும்.
மிதுனம் - குரு மிதுன ராசியில் நுழைகிறார், எனவே இந்த ராசிக்காரர் அதிக நன்மைகளைப் பெறுவார். தொழில் புதிய திசையைக் காண்பார்கள், வேலை மாற்றங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும், மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நிதி நிலைமை வலுவடையும், நிலுவையில் உள்ள நிதிகள் மீட்கப்படலாம். இந்த நேரம் மாணவர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும் - உயர் கல்வி, வெளிநாட்டில் படிப்பது அல்லது தேர்வுகளில் வெற்றி பெறும் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
சிம்மம் - சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் பெயர்ச்சி வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும், உங்கள் நற்பெயர் வளரும், மேலும் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். நிதி ரீதியாக, நேரம் நன்றாக இருக்கும்; ஒரு புதிய திட்டம் நன்மைகளைத் தரும். மாணவர்கள் மற்றும் போட்டித் தேர்வு ஆர்வலர்களுக்கு இது மிகவும் நல்ல நேரம். குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும், மேலும் சில மத அல்லது சுப நிகழ்வுகளுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும்.
துலாம் - குருவின் ராசி மாற்றம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். கூட்டு வேலை முன்னேற்றத்தைக் காணும், மேலும் வணிகத்தில் இருப்பவர்கள் விரிவாக்கத்திற்கான வாய்ப்புகளைக் காண்பார்கள். ஒரு வெளிநாட்டு தொடர்பு அல்லது வாய்ப்பு திடீரென்று உங்கள் வழியில் வரக்கூடும். திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும், காதல் உறவுகள் மேலும் தீவிரமடையும். மன அழுத்தம் குறையும், முடிவெடுக்கும் திறன்கள் வலுப்பெறும். நிதி விஷயங்களும் மேம்படும்.
கும்பம் - இந்தப் பெயர்ச்சி கும்ப ராசியினருக்குப் புதிய நம்பிக்கையைத் தரும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகலாம், முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும், தடைபட்ட வேலைகள் வேகம் பெறும். வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பதவிக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். படைப்பு அல்லது ஊடகத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் வெற்றியைப் பெறலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும், மேலும் சில நல்ல செய்திகள் சாத்தியமாகும். பயணமும் நன்மை பயக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க | குரு பெயர்ச்சி! 2026 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம் - கடன் பிரச்னை தீரும்
மேலும் படிக்க | 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: கோடிச் செல்வம் குவியப்போகும் அற்புத 4 ராசிகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ