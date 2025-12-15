சிம்ம ராசியில் குரு பெயர்ச்சி: 2026ல் 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்கும்

Jupiter Transits In Leo 2026: 2026 ஆம் ஆண்டில், பெரிய மற்றும் சிறிய கிரகங்கள் என அனைத்தும் அவற்றின் ராசிகளைத் தொடர்ந்து மாற்றும். இதில் தேவர்களின் குருவான வியாழன் (குரு பகவான்)-ம் அடங்குவார். சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, குரு பகவான் சூரியனால் ஆளப்படும் சிம்ம ராசியில் நுழைகிறார். குருவின் இந்த முக்கியமான மாற்றம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றாலும், குறிப்பாக மூன்று ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் நிதி ஆதாயம் மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை அனுபவிப்பார்கள். இந்த குருப் பெயர்ச்சியால் பலன் பெறப்போகும் அந்த மூன்று அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்று பார்க்கலாம்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். குரு உங்கள் ராசியின் வழியாக நான்காவது வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். எனவே, இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் அனைத்து பொருள் வசதிகளையும் அடையலாம். நீங்கள் சொத்து மற்றும் வாகனத்தையும் வாங்கலாம். இந்த நேரத்தில் உங்கள் தாயுடனான உங்கள் உறவு சுமுகமாக இருக்கும், மேலும் அவர் மூலம் பணத்தைப் பெறலாம். மூதாதையர் சொத்துக்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. மேலும், உங்கள் ராசியிலிருந்து கர்ம பாவத்தில் குருவின் பார்வை உங்கள் வேலை மற்றும் வணிகத்திலும் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும்.
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். குரு உங்கள் ராசியின் வழியாக பயணித்து, உங்கள் ராசியிலிருந்து வருமானம் மற்றும் லாப வீட்டிற்குள் நகரும். எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்கள் வருமானம் கணிசமாக அதிகரிக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகலாம். முதலீடுகள் லாபத்தையும் தரும். குடும்பத்திற்குள் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் சமூக செல்வாக்கு வளரும். உங்கள் படைப்புத் திறன்கள் மற்றும் தலைமைத்துவ குணங்களால் நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். இந்த நேரத்தில் பங்குச் சந்தை, ஊகம் மற்றும் லாட்டரி ஆகியவற்றிலிருந்தும் நீங்கள் பயனடையலாம்.
தனுசு
குரு பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம். குரு உங்கள் ராசியின் வழியாக ஒன்பதாவது வீட்டில் பயணிப்பார். எனவே, இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் அதிர்ஷ்டத்தைக் காண்பீர்கள். நீங்கள் மத அல்லது சுப நிகழ்வுகளிலும் பங்கேற்கலாம் மற்றும் நாடு அல்லது வெளிநாடு பயணம் செய்யலாம். போட்டி மாணவர்கள் ஒரு தேர்வில் வெற்றி பெறலாம். ஒரு பெரிய ஒப்பந்தம் உங்கள் வங்கி இருப்பை அதிகரிக்கும். கூடுதலாக, தொழில் முன்னேற்றம் கதவுகளைத் திறக்கும். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
