கஜகேசரி யோகம் 2026.. குருவால் இந்த ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும், அதிர்ஷ்ட பொற்காலம்

Jupiter And Moon Conjunction Gajakesari Yoga in 2026: வேத ஜோதிடத்தில், குரு (வியாழன்) மகிழ்ச்சி, நல்வாய்ப்பு (Good luck), செல்வம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. குரு ஒரு ராசியில் தோராயமாக ஓராண்டு காலம் சஞ்சரிப்பார்; மேலும் முழு ராசிச் சுழற்சியையும் (12 ராசிகள்) முடிக்கச் சுமார் 12 ஆண்டுகள் ஆகும். 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு மிதுன ராசியில் பயணித்து வருவார். இந்த நேரத்தில், சந்திரனுடன் இணைவு தந்து மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த கஜகேசரி ராஜ யோகத்தை உருவாக்கும்.
இந்த ராஜயோகம் மிகவும் வலிமையானது. இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு மகாலட்சுமியின் அருளைப் பெற்றுத் தருவதுடன் செல்வம், புகழ் மற்றும் வசதியான வாழ்க்கையை உண்டாக்கும். இந்த பலன்கள் சந்திர ராசியின் அடிப்படையில் கணிக்கப்பட்டுள்ளன.
கஜகேசரி ராஜயோகம் எப்போது உருவாகும்?
ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, நேற்று அதாவது ஜனவரி 2, 2026 அன்று காலை 9:25 மணிக்கு சந்திரன் ரிஷப ராசியிலிருந்து மிதுன ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைந்தார். ஜனவரி 4, 2026 அன்று காலை 9:42 மணி வரை சந்திரன் மிதுன ராசியில் பயணிப்பார். ஏற்கனவே மிதுன ராசியில் இருக்கும் குருவுடன் சந்திரன் இணைவது கஜகேசரி ராஜயோகத்தின் முழு பலனையும் பெறுவார்.
மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)
மிதுன ராசியில், குரு மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கை லக்ன வீட்டில் உருவாகியுள்ளது, இது மிகவும் மங்களகர பலனைத் தரும். ஆளுமை மேம்படும், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் நன்மைகள் கிடைக்கும். மூத்தவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். கல்வி, அரசியல் மற்றும் நிர்வாகத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் வெற்றி பெறலாம். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். நிதி நிலைமை வலுவடையும். மத மற்றும் ஆன்மீக பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும்.
தற்போது உங்கள் ஜாதகத்தில் 5, 7 மற்றும் 9-ஆம் இடங்களான லட்சுமி-விஷ்ணு வீடுகள் வலுப்பெற்றுள்ளன. இதன் மூலம் லட்சுமி தேவி மற்றும் மகாவிஷ்ணுவின் முழுமையான அருளும், ஆசிகளும் உங்களுக்குக் கிடைப்பது உறுதியாகிறது.
துலாம் (Libra Zodiac Sign)
துலாம் ராசியில், கஜகேசரி ராஜயோகம் ஒன்பதாவது வீட்டில் உருவாகி உள்ளது, இது உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பலப்படுத்துகிறது. அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். உங்கள் பணிக்கு பாராட்டு மற்றும் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. புதிய தொழில் தொடங்க இது ஒரு சிறந்த நேரம். உங்கள் தன்னம்பிக்கை கணிசமாக அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் வெற்றி பெறுவார்கள். உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம்.
கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign)
கும்ப ராசிக்காரர்களின் ஜாதகத்தில், இந்த ராஜயோகம் ஐந்தாவது வீட்டில் உருவாகியுள்ளது, இது செல்வம் மற்றும் புத்திசாலித்தனத்துடன் தொடர்புடையது. உங்கள் நிதி நிலைமை விரைவாக மேம்படும். தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது முக்கியம். இந்த காலகட்டத்தில் சேமிப்பு அதிகரிக்கும். புதிய மற்றும் நிரந்தர வருமான ஆதாரங்கள் உருவாக்கப்படும். ஆன்லைன் வணிகம் மற்றும் முதலீடுகள் லாபகரமாக இருக்கும். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் வெற்றி பெறுவார்கள். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். ஆன்மீக மற்றும் மத பயணங்கள் சாத்தியமாகும்.
கஜகேசரி ராஜயோகம் 2026 மிதுனம், துலாம் மற்றும் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். இந்த யோகத்தின் செல்வாக்கு நிதி ஆதாயங்கள், தொழில் வளர்ச்சி, இனிமையான உறவுகள் மற்றும் மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பைக் கொண்டுவரும். சரியான நேரத்தில் சரியான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டால், இந்த யோகம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
