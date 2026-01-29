English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • புனர்பூச நட்சத்திரத்திற்கு மாறும் குரு.. கோடீஸ்வரர்களாகும் 4 ராசிக்காரர்கள்.. யாரெல்லாம்?

புனர்பூச நட்சத்திரத்திற்கு மாறும் குரு.. கோடீஸ்வரர்களாகும் 4 ராசிக்காரர்கள்.. யாரெல்லாம்?

Jupiter transiting to punarpoosam nakshatra: ஜனவரி 30ஆம் தேதி குரு புனர்பூச நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவதால், 4 ராசிக்காரர்கள் அபரிமிதமான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 29, 2026, 10:24 AM IST
  • புனர்பூச நட்சத்திரத்திற்கு மாறும் குரு
  • 4 ராசிக்காரர்களுக்கு உச்சம்
  • யாரெல்லாம்?

புனர்பூச நட்சத்திரத்திற்கு மாறும் குரு.. கோடீஸ்வரர்களாகும் 4 ராசிக்காரர்கள்.. யாரெல்லாம்?

ஜோதிடத்தில் குரு முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது. குருவின் ஒவ்வொரு மாற்றமும் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த நிலையில், ஜனவரி 30ஆம் தேதி குரு புனர்பூச நட்சத்திரத்திற்கு மாற இருக்கிறார். அங்கு அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு அதாவது ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி வரை நீட்டிப்பார். இதனால் அனைத்து ராசிக்காரர்களும் பலன்களை பெற்றாலும், சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் மட்டும் அதிக பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். குறிப்பாக அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றாம் அடைய இருக்கிறார். அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? அவர்கள் எந்த மாதிரியான அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

மேஷம் 

மேஷ ராசிக்காரர்கள் குருபகவானின் புனர்பூச நட்சத்திர மாற்றத்தால் சிறப்பான நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். தொழில் வாழ்க்கையில் அவர்கள் நல்ல உச்சத்தை பெற வாய்ப்பிருக்கிறது. வேலை பார்ப்பவர்களை பொறுத்தவரையில், அவர்களுக்கு பதவி உயர்வு, அதிக வருமானம் ஆகியவற்றை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்யும் வாய்ப்பு வரும். அதனை மேற்கொள்ளும் பட்சத்தில் அது உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும்.  புதிய வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். 

மிதுனம் 

குரு புனர்பூச நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவதால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் நீண்டகாலமாக தடைப்பட்டிருக்கும் வேலைகள் முடிவடையும். கையில் எடுக்கும் அனைத்து காரியங்களிலும் வெற்றி பெற முடியும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வணிகத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். மொத்தத்தில் இந்த காலகட்டம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பானதாக இருக்கப்போகிறது. 

துலாம் 

குருவின் புனர்பூச நட்சத்திர மாற்றம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அபரிமிதமான நன்மைகளை பெற இருக்கிறார்கள். இந்த காலகட்டம் இவர்களுக்கு நிம்மதியான உணர்வை தரக்கூடும். பொருளாதார முன்னேற்றம் இருக்கும். குடும்பத்துடன் தரமான நேரத்தை அனுபவிப்பீர்கள். வேலை இடத்தில் பணிப்புரிபவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல வேலை கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. 

தனுசு 

தனுசு ராசிக்காரர்கள் குரு புனர்பூச நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவதால், நேர்மறையான பலனகளை பெற இருக்கின்றனர். இது அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் விருப்பியதை கொடுக்க இருக்கிறது. இதுவரை இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் இந்த காலகட்டத்தில் தீரும். செய்யும் காரியங்களில் வெற்றி பெற முடியும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் நன்மைகளை பெற முடியும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது சிறந்த காலமாக இருக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

