குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பதவி, புகழ், பணம், செல்வம், கோடீஸ்வர யோகம்

Guru Peyarchi Palangal Horoscope Jupiter Transit 2026 : இன்னும் சில நாட்களில், குரு மீண்டும் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றவுள்ளது. தற்போது, ​​குரு புனர்பூச நட்சத்திரத்தின் வழியாகப் பயணித்து வருகிறது. இம்முறை, தெய்வீக ஆசானான வியாழனின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம், சனியின் ஆளுமை நட்சத்திரத்தில் அடையவிருக்கிறார். இதானம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பதவி, புகழ், பணம், செல்வம், கோடீஸ்வர யோகம் உண்டாகும் என்று பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 23, 2026, 09:06 AM IST
Guru Peyarchi Palangal Horoscope Jupiter Transit 2026 : காலத்திற்கு காலம், கிரகங்களின் குருவாகத் திகழும் வியாழன் (Jupiter), பல்வேறு ராசிகளின் வழியாகப் பெயர்ச்சி அடைந்து, நற்பலன்களையும் தீய பலன்களையும் ஒருங்கே கொண்டு வருகிறது. இன்னும் சில நாட்களில், குரு வியாழன் தனது *நட்சத்திரத்தை* மாறப் போகிறார். தற்போது, ​​குரு 'புனர்பூசம்' நட்சத்திரத்தின் வழியாகப் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகிறார். இந்த முறை, இந்த குரு பகவான் வியாழன், சனியை அதிபதியாக கொண்ட பூசம் (POOSAM) நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையத் தயாராக உள்ளது. இந்து பஞ்சாங்கத்தின் படி, ஜூன் 18, 2026 அன்று, குரு கிரகம் 'பூசம்' நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடையும். ஆகஸ்ட் 18, 2026 வரை குரு இந்த நட்சத்திரத்திலேயே நிலைத்திருக்கும். ஒரு நட்சத்திரத்தின் வழியாக குரு மேற்கொள்ளும் இந்தப் பெயர்ச்சியானது, அனைத்து ராசிகளின் மீதும் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். குரு சனியின் நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையும் இந்த நேரத்தில், எந்தெந்த ராசிகள் நற்பலன்களைப் பெறப்போகிறார்கள்  என்பதையும், எவை அதிர்ஷ்டத்தின் அருளைப் பெறப்போகின்றன என்பதையும் இப்போது விரிவாக தெரிந்துக்கொள்வோம்:

சனியின் நட்சத்திரத்திற்குள் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்குப் பணமழை பொழியப்போகிறது!

குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி கடக ராசி (Cancer Zodiac Sign) அன்பர்களை எவ்வாறு பாதிக்கும்?

குரு சனியின் 'பூசம்' நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைவது, கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குப் பெருமளவில் நன்மை பயப்பதாக அமையும். உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் நிறைந்திருக்கும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் நிதி சார்ந்த சிரமங்கள் அனைத்தும் தீர்க்கப்படும். தொழில் மற்றும் வணிகத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு, தங்கள் தொழில் சார்ந்த நற்செய்திகள் வந்து சேரக்கூடும். மாணவர்களுக்கு இக்காலகட்டம் மிகவும் சாதகமானதாகக் கருதப்படுகிறது. உங்கள் தொழில் அல்லது பணி சார்ந்த விஷயங்களில் முடிவுகளை எடுக்கும்போது, ​​மிகவும் நிதானத்துடனும் விவேகத்துடனும் செயல்படுவது அவசியமாகும்.

குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி கன்னி ராசி (Virgo Zodiac Sign) அன்பர்களை எவ்வாறு பாதிக்கும்?

கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு சனியின் 'பூசம்' நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைவது குறிப்பிடத்தக்க நற்பலன்களைக் கொண்டுவரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் மிகுந்த தன்னம்பிக்கையுடன் திகழ்வீர்கள். உங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு நற்செய்தியும் வந்து சேரக்கூடும். மேலும், உங்கள் தொழில் அல்லது பணி சார்ந்த முக்கியமான பொறுப்புகள் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம். பயணங்களை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகளும் உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம். புதிய மனிதர்களைச் சந்திக்கும் சூழலும் உருவாகக்கூடும். எதிர்பாராத வகையில் திடீர் பணவரவு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.

குருவின் பெயர்ச்சி தனுசு ராசியில் (Sagittarius Zodiac Sign) பிறந்தவர்களை எவ்வாறு பாதிக்கும்?

தனுசு ராசி அன்பர்களுக்கு, பூசம் நட்சத்திரத்தின் வழியாக குருவின் பெயர்ச்சி நிகழ்வது மிகுந்த நற்பலன்களைத் தருவதாக அமையும். உங்கள் மனம் அமைதியாலும் மகிழ்ச்சியாலும் நிறைந்திருக்கும். குருவின் சுபமான தாக்கத்தினால், உங்கள் வருமானம் உயர்வதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேலும், பொருளாதார வரவை அதிகரிக்கும் வகையிலான சாதகமான வாய்ப்புகளும் தற்போது உருவாகி வருகின்றன. உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் தற்போது நிலவி வரும் இடர்பாடுகளாக இருந்தாலும், அவை அனைத்தும் தீர்க்கப்படும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையும் தொடர்ந்து செழித்து வளரும்; அதேவேளையில், உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் நல்லிணக்கம் நிலவும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

குரு பகவான் எப்போது பூசம் நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைகிறார்?
இந்து பஞ்சாங்கத்தின்படி, குரு பகவான் ஜூன் 18, 2026 அன்று சனியின் ஆதிக்கம்பெற்ற பூசம் நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.

இந்தப் பெயர்ச்சி எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்?
குரு பகவான் பூசம் நட்சத்திரத்தில் ஆகஸ்ட் 18, 2026 வரை, அதாவது சுமார் இரண்டு மாதங்கள் வரை சஞ்சரிப்பார்.

குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சியால் அதிக பலன் பெறும் ராசிகள் எவை?
இந்த நட்சத்திர மாற்றத்தினால் கடகம், கன்னி மற்றும் தனுசு ஆகிய மூன்று ராசிக்காரர்களுக்குப் பொருளாதார ரீதியாகவும், தனிப்பட்ட வாழ்விலும் சிறப்பான நற்பலன்கள் கிடைக்கும்.

கடக ராசியினருக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி எத்தகைய மாற்றத்தைக் கொடுக்கும்?
கடக ராசியினருக்கு நிதி நெருக்கடிகள் நீங்கி, வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பெருகும். குறிப்பாக, மாணவர்கள் மற்றும் வணிகத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் சாதகமான காலம்.

கன்னி ராசியினருக்கு எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்குமா?
கன்னி ராசியினருக்கு இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதுடன், எதிர்பாராத திடீர் பணவரவு மற்றும் புதிய மனிதர்களின் அறிமுகம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

