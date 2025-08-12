English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சியடையும் குரு.. 3 ராசிகளுக்கும் அளவில்லா அதிர்ஷ்டமும், செல்வமும் பெருகும்

குரு பெயர்ச்சி பலரின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். அந்த வகையில் 3 ராசிக்காரர்கள் இதனால் அதிக நன்மை அடைவார்கள். அறிவும் புத்திசாலித்தனமும் அதிகரிக்கும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 12, 2025, 09:33 PM IST
  • அதிர்ஷ்டம் உங்களுடன் இருக்கும்.
  • எதிர்காலத்தில் அதில் லாபமும் கிடைக்கும்.
  • நிதிப் பக்கம் வலுவாக இருக்கும்.

உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சியடையும் குரு.. 3 ராசிகளுக்கும் அளவில்லா அதிர்ஷ்டமும், செல்வமும் பெருகும்

Jupiter Transit In Kadagam: ஜோதிடத்தில், ஒன்பது கிரகங்களிலும் குருவுக்கு சிறப்பு இடம் உள்ளது. இந்த கிரகத்தை வியாழன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கிரகம் திருமணம், கல்வி, குழந்தைகள், செழிப்பு, மதம், அறிவு, அதிர்ஷ்டம், தொழில் போன்றவற்றின் காரணியாகவும் கருதப்படுகிறது. அதன்படி குரு தனது ராசியை மாற்றும்போதெல்லாம், 12 ராசிகளையும் பாதிக்கிறது. 

இந்நிலையில் வரும் அக்டோபரில், அதிர்ஷ்டத்தின் காரணியான குரு, மனம் மற்றும் அமைதியின் காரணியான சந்திரனால் ஆளப்படும் உயர் ராசி கடக ராசியில் நுழையப் போகிறார். குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமான பலனைத் தரும். எனவே இந்த குரு பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வவோம்.

மேஷம்: இந்த நேரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கும் மங்களகரமான பலனைத் தரும். குடும்பத்திற்கான உங்கள் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். மன அழுத்தம் நீங்கும், நிதிப் பக்கமும் வலுவாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்களுடன் இருக்கும்.

கடகம்: குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கும் நன்மை பயக்கும். உங்கள் ஆளுமையில் நேர்மறையான மாற்றம் ஏற்படும். இந்த நேரம் காதலர்களுக்கும் சாதகமாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இந்த நேரம் முதலீடு செய்வதற்கு மங்களகரமானதாக இருக்கலாம், எதிர்காலத்தில் அதில் லாபமும் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில், திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். காதல் உறவுகளில் காதல் அதிகரிக்கும்.

துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். அந்தஸ்தும் கௌரவமும் அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை வாழ்க்கையில் நன்மைகள் இருக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். தொழிலை விரிவுபடுத்த உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். நிதிப் பக்கம் வலுவாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் புகழ் அதிகரிக்கும், மேலும் மக்கள் உங்கள் வேலையைப் பாராட்டுவார்கள். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் உண்டாகும். மேலும் பழைய முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல வருமானத்தைப் பெறலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க | இன்னும் 77 நாட்களில் குரு கடகத்தில் பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம்

மேலும் படிக்க | புனர்வசு நட்சத்திரத்திற்கு செல்லும் குரு பகவான்... ஆவணி முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்

