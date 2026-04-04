2 நாட்களில் சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு காதலில் அதிர்ஷ்டம்.. இனி கொண்டாட்டம் தான்!

Venus Transits into Bharani Nakshatra on April 6 : வருகிற ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதியன்று, சுக்கிர கிரகம் அஸ்வினி நட்சத்திரத்திலிருந்து விலகி, தனது சொந்த நட்சத்திரமான பரணி நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். சுக்கிரன் தனது சொந்த நட்சத்திரத்திற்குள் மேற்கொள்ளும் இந்தப் பெயர்ச்சியானது, சில ராசிக்காரர்களின் காதல் மற்றும் திருமண உறவுகளுக்குப் பெரிதும் நன்மை பயப்பதாக அமையக்கூடும். இந்த நான்கு ராசிகள், தங்கள் காதல் மற்றும் திருமண வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் காணலாம். அந்த ராசிகள் பற்றி இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சுக்கிரன் அருளால் காதல் மழையில் நனையப்போகும் 4 ராசிகள்!
மேஷம் (Aries Zodiac Sign)
சுக்கிரன் தற்போது உங்கள் சொந்த ராசியிலேயே நிலைத்திருக்கிறது; இந்நிலையில் சுக்கிரன் தனது சொந்த நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைவது மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக அமையும். இந்த ராசியைச் சேர்ந்த திருமணமாகாத தனிநபர்கள் ஒரு காதல் உறவுக்குள் நுழையக்கூடும்; அதேவேளையில், தங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கைத்துணையைத் தீவிரமாகத் தேடிக்கொண்டிருப்பவர்கள் ஒரு நல்ல துணையைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் வெற்றியடையக்கூடும். இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் காதல் உணர்வுகள் பெருமளவில் நிறைந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலகட்டம் தொழில் மற்றும் வணிகத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கும் சாதகமாக அமையும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign)
சுக்கிரனே உங்கள் ராசியின் அதிபதி கிரகம் ஆகும்; எனவே, சுக்கிரன் தனது சொந்த நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைவது உங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையுடன் ஏதேனும் கருத்து வேறுபாடுகளோ அல்லது தவறான புரிதல்களோ இருந்தால், அவை இந்த காலகட்டத்தில் தீர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. சமூக ரீதியான சூழலில், நீங்கள் ஒரு சிறப்புமிக்க நபரைச் சந்திப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. காதலர்கள் தங்கள் துணையை மகிழ்விப்பதற்காகப் பரிசுகளை வாங்கி தரக்கக்கூடும்; இது உங்கள் வாழ்க்கையில் அன்பு மற்றும் காதல் உணர்வுகள் அதிகரிக்க வழிவகுக்கும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign)
சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் 'காதல் ஸ்தானத்தில்' (5-ஆம் வீட்டில்) நிலைத்திருக்கும்போதே தனது நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியை மேற்கொள்ளப் போகிறார். சுக்கிரனின் இந்த நட்சத்திர மாற்றமானது, சமூகத் தளங்களில் நீங்கள் ஒருவரைச் சந்திப்பதற்கு வழிவகுக்கலாம்; அந்தச் சந்திப்பு நாளடைவில் ஒரு அழகான காதல் உறவாக மலர்வதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. திருமணமான தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகலாம்; இது இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய வரவு (குழந்தைப்பேறு) இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது கல்வித் துறையிலும் உங்களுக்குச் சிறப்பான சாதனைகளைக் கொண்டுவந்து சேர்க்கக்கூடும்.
மகரம் (Capricorn Zodiac Sign)
சுக்கிரனின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவரும். இந்த காலகட்டத்தில், தங்கள் குடும்பத்தினரின் முழுச் சம்மதத்துடன், இந்த ராசியைச் சேர்ந்த சிலர் திருமண பந்தத்தில் இணையக்கூடும். காதல் உறவுகளும் செழித்து வளரும்; இந்த ராசியைச் சேர்ந்த சிலர் தங்கள் துணையுடன் இனிமையான மற்றும் காதல் நிறைந்த தருணங்களைச் செலவிட்டு மகிழ்வார்கள். மேலும், சுக்கிரனின் இந்த நட்சத்திர மாற்றத்தின் காரணமாக, இந்த ராசியைச் சேர்ந்த சிலருக்குப் பொருள் சார்ந்த சொத்துக்களோ அல்லது வளங்களோ கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
சுக்கிரன் எப்போது பரணி நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார்?
சுக்கிர பகவான் வருகிற ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி அன்று அஸ்வினி நட்சத்திரத்திலிருந்து விலகி, தனது சொந்த நட்சத்திரமான பரணி நட்சத்திரத்திற்குள் பிரவேசிக்கிறார்.
சுக்கிரனின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிக பலன்கள் கிடைக்கும்?
இந்த பெயர்ச்சியால் மேஷம், துலாம், தனுசு மற்றும் மகரம் ஆகிய நான்கு ராசிக்காரர்கள் காதல், திருமணம் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் சிறப்பான நற்பலன்களைப் பெறுவார்கள்.
சுக்கிரன் தனது சொந்த நட்சத்திரமான பரணிக்கு மாறுவது ஏன் முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது?
ஒரு கிரகம் தனது சொந்த நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையும் போது அதன் ஆற்றல் இருமடங்காக அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
