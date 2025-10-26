நாளை செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Mars Transit 2025: கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய், தனது பாதையை மாற்றப் போகிறார் (செவ்வாய் பெயர்ச்சி 2025). நாளை அதாவது அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை, தனது சொந்த ராசியான விருச்சிக ராசியில் செவ்வாய் நுழைகிறது. இங்கு 45 நாட்கள் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடையும். அதன் பிறகு, குருவின் ராசியான தனுசு ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவார். செவ்வாயின் பாதை மாற்றம் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையையும் பாதிக்கும். சுமார் ஒன்றரை மாதங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை மாற்றங்கள் காணப்படும். இந்த நேரம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். வெற்றிக்கான வலுவான வாய்ப்புகள் இருக்கும். நிதி சிக்கல்களும் நீங்கும். இந்த நேரம் யாருக்கு நல்லதாக இருக்கும் என்பதைப் பார்ப்போம்.
ஜோதிடத்தில் செவ்வாய்க்கு சிறப்பு முக்கியத்துவம் உண்டு. இந்த கிரகம் வலிமை, தைரியம், ஆற்றல் மற்றும் வீரத்தின் சின்னமாகக் கருதப்படுகிறது. இது கிரகங்களின் தளபதியாகவும் கருதப்படுகிறது. யாருடைய ஜாதகத்தில் செவ்வாய் கிரகத்தின் நிலை வலுவாக இருக்கிறதோ அவர்கள் தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் பெறுவார்கள். அத்தகைய நபர்கள் வாழ்க்கையின் அனைத்து சவால்களையும் எதிர்கொள்ளும் திறன் கொண்டவர்கள்.
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த நேரம் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக உணருவீர்கள். உங்கள் கடின உழைப்பு பலனளிக்கும். நீங்கள் மோதலைத் தவிர்க்க வேண்டும். வேலையில் புதிய நன்மைகளும் உங்களுக்கு காத்திருக்கும். சக ஊழியர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். இந்த நேரம் புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கு சாதகமாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். வெற்றிக்கான கதவுகள் திறக்கும்.
சிம்மம்
இந்த காலம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலமாக இருக்கும். ஆற்றலும் நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். தொழில் வாழ்க்கை லாபகரமாக இருக்கும். வணிகங்களும் விரிவடையும். புதிய கார் வாங்க இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். முதலீடுகள் லாபத்தையும் தரும். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவார்கள். குடும்பத்துடன் தரமான நேரத்தை செலவிட அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் கிரகத்தின் ஆசிகள் பொழியும். தொழில் மற்றும் வணிகம் நன்மை பயக்கும். பணம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும். உங்கள் துணைவருடனான உறவுகள் மேம்படும்.
மகரம்
செவ்வாய் கிரகத்தின் இயக்கங்கள் மகர ராசிக்காரர்களுக்கும் சாதகமாக இருக்கும். நண்பர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவளிப்பார்கள். குடும்ப மகிழ்ச்சி செழிக்கும். வெளிநாட்டில் வேலை செய்ய வேண்டும் அல்லது படிக்க வேண்டும் என்ற உங்கள் கனவு நிறைவேறலாம். பொறுமை நன்மை பயக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
