  • Tamil News
  • Spiritual
  • 2026ல் சனி பகவான் அருளால் 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம்; ஜனவரி 20ல் நட்சத்திர மாற்றம்

2026ல் சனி பகவான் அருளால் 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம்; ஜனவரி 20ல் நட்சத்திர மாற்றம்

ஜோதிடத்தில், சனி கர்மவினையை அளிப்பவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஜனவரி 20, 2026 அன்று, சனி தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றுவார். இந்த நட்சத்திர மாற்றம் சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 14, 2025, 09:32 PM IST
  • எந்த ராசிக்காரர்கள் சாதகமான பலனைப் பெறப் போகிறார்கள்
  • வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது வணிக விரிவாக்கம் சாத்தியமாகும்
  • கவனமாக நிதி முடிவுகள் செல்வக் குவிப்புக்கு வழிவகுக்கும்

2026ல் சனி பகவான் அருளால் 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம்; ஜனவரி 20ல் நட்சத்திர மாற்றம்

சனி பகவான் வேத ஜோதிடத்தில் கர்ம பலனை வழங்குபவராகவும் (கர்ம காரகன்) மற்றும் நீதியின் கடவுளாகவும் போற்றப்படுகிறார். சனியின் பெயர்ச்சி மிகவும் மெதுவாக நிகழும்; ஒரு ராசியில் சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் வரை பயணம் செய்வார். வரும் ஜனவரி 20, 2026 அன்று, மதியம் 12:13 மணிக்கு, சனி பகவான் தனது மீன ராசிப் பயணத்தின் போது, உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைகிறார். உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் சனியின் ஆதிக்கத்தைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு நட்சத்திரம். இந்த சஞ்சாரம் ஆன்மீகம், ஒழுக்கம், தியானம் மற்றும் ஒருவிதமான ஆழமான மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. இந்தச் சனி நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், சாதகமான பலன்களை அளிப்பதாகவும் அமையும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதைப் பற்றி விரிவாகத் தெரிந்து கொள்வோம்.

இந்தச் சனி நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் சாதகமான பலனைப் பெறப் போகிறார்கள் என்பதைத் தெரிந்து கொள்வோம்:

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்கு, சனியின் இந்தப் பெயர்ச்சி 11வது வீட்டை (லாப வீடு) பாதிக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சி வருமானம் அதிகரிப்பதற்கும், பழைய நண்பர்களின் ஆதரவைப் பெறுவதற்கும், சமூக கௌரவத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் வழிவகுக்கும். உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் சக்தி பழைய முதலீடுகள் மற்றும் வெற்றிகரமான புதிய கூட்டாண்மைகளிலிருந்து லாபத்தைத் தரும். குறிப்பாக செரிமானம் மேம்படுவதால், ஆரோக்கியம் மேம்படும். கடின உழைப்பால், வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது வணிக விரிவாக்கம் சாத்தியமாகும்.

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, சனி 9 ஆம் வீட்டில் செல்வாக்கு செலுத்தி, நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும், தந்தை வழியையும் பலப்படுத்துவார். இந்தப் பெயர்ச்சி வெளிநாட்டுப் பயணம், உயர் கல்வி அல்லது ஆன்மீகப் பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் கர்ம பலன்களைத் தரும், அதாவது கடந்த கால கடின உழைப்பு படிப்படியாக பலன்களைத் தரும். குடும்ப மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும், திருமண வாழ்க்கை நிலையானதாக மாறும். கவனமாக நிதி முடிவுகள் செல்வக் குவிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

துலாம்: துலாம் ராசிக்கு, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி ஆறாவது வீட்டைப் பாதிக்கும், இதனால் குணமடைதல், கடன் நிவாரணம் மற்றும் எதிரிகளை வென்றெடுப்பது போன்ற பலன்கள் கிடைக்கும். உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் சக்தி உடல்நலப் பிரச்சினைகளை, குறிப்பாக மூட்டு மற்றும் தோல் பிரச்சினைகளைப் போக்கும். தொழில்முறை போட்டிகளில் வெற்றி சாத்தியமாகும். புதிய செல்வ ஆதாரங்கள் திறக்கப்படும், ஆனால் உங்கள் செலவினங்களைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும். இந்த நேரம் கடின உழைப்புக்கு வெகுமதி அளிக்கும்.

மகரம்: இந்தப் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களின் மூன்றாவது வீட்டைப் பாதிக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சி தைரியம், உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு மற்றும் தொடர்புத் திறன்களை அதிகரிக்கும். உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் பயணம் செய்யும் போது நன்மை பயக்கும் பலன் கிடைக்கும். நிதி நிலைத்தன்மை அதிகரிக்கும், மேலும் படைப்பு முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். மன அழுத்தம் குறையும், ஆனால் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கவும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையும் சமநிலையானதாகவும் நேர்மறையாகவும் மாற்ற உதவும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

