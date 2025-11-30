English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இன்னும் 8 நாட்களில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன் கிடைக்கும்

இன்னும் 8 நாட்களில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன் கிடைக்கும்

Mars Transit In Sagittarius: வரும் டிசம்பர் 7, 2025 அன்று செவ்வாய் தனுசு ராசியில் நுழைவார். மாலை 7:26 மணிக்கு இந்த ராசியில் இடம் பெறுவார். இந்த ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது சிலருக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும், மற்றவர்கள் அதிக பிரச்சனைகளைச் சந்திக்க நேரிடும். செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளிலும் ஏற்படும் தாக்கத்தைப் பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 30, 2025, 06:44 PM IST
  • மேஷ ராசிக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கப் போகிறது.
  • ரிஷப ராசிக்கு செவ்வாய் எட்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
  • மிதுனம் லாபத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளைக் கண்டறியும்.

Trending Photos

Pregnant-ஆக சரியான வயது இதுதான்.. மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்
camera icon7
pregnant
Pregnant-ஆக சரியான வயது இதுதான்.. மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: டிசம்பர் 7 முதல் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், பண வரவு அதிகமாகும்
camera icon10
mangal gochar
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: டிசம்பர் 7 முதல் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், பண வரவு அதிகமாகும்
U19 ஆசிய கோப்பை: இந்திய அணி ஸ்குவாட் அறிவிப்பு... கேப்டனாக CSK வீரர் தேர்வு
camera icon8
U19 Asia Cup
U19 ஆசிய கோப்பை: இந்திய அணி ஸ்குவாட் அறிவிப்பு... கேப்டனாக CSK வீரர் தேர்வு
டிசம்பர் மாதம் வெளியாகும் 10 முக்கிய படங்கள்! எதை, எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?
camera icon10
December 2025 Releases
டிசம்பர் மாதம் வெளியாகும் 10 முக்கிய படங்கள்! எதை, எந்த தேதியில் பார்க்கலாம்?
இன்னும் 8 நாட்களில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன் கிடைக்கும்

Mars Transit In Sagittarius: ஜோதிடத்தில் அனைத்து கிரகங்களுக்கும் சிறப்பு முக்கியத்துவம் இருந்தாலும், செவ்வாய் தனக்கென ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது கிரகங்களின் தளபதியாகக் கருதப்படுகிறது. இது தைரியம், வீரம் மற்றும் ஆற்றலைக் குறிக்கிறது. செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடையும் போதெல்லாம், நிலம் மற்றும் சொத்துக்களை வாங்குவது முதல் எதிரிகளிடமிருந்து ஓய்வு பெறுவது வரை ஏராளமான நன்மைகளை வழங்குகிறது. அதன்படி தற்போது செவ்வாய் மீண்டும் தனது ராசியை மாற்றப் போகிறது, இது ஜோதிடத்தில் மிக முக்கிய நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது. டிசம்பர் 7, 2025 அன்று, செவ்வாய் தனுசு ராசியில் நுழைவார். இந்த இடமாற்றம் மாலை 7:26 மணிக்கு நடைபெறும். இந்த ராசியில் அதன் வருகை சில ராசிகளுக்கு செழிப்பைக் கொண்டுவரும் அதே வேளையில், மற்றவர்களுக்கு பிரச்சினைகள் அதிகரிக்கக்கூடும். எனவே, 12 ராசிகளின் மீது செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம்

மேஷ ராசிக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கப் போகிறது. செவ்வாய் கிரகத்தின் செல்வாக்கின் கீழ், சொந்தமாக நிலம் அல்லது வாகனம் வாங்க வேண்டும் என்ற உங்கள் கனவு நனவாகும். வீட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் உள்ள அன்பானவர்களிடமிருந்து அன்பான ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். 

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்கு செவ்வாய் எட்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். நீங்கள் நிதி சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும். புதிய முயற்சியையும் தொடங்குவது சவால்களால் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். பழைய பிரச்சினைகள் உங்கள் மனதில் பாரமாக இருக்கும். பயணத்தை தவிர்க்கவும்.

மிதுனம்

மிதுனம் லாபத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளைக் கண்டறியும். செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி உங்கள் எதிரிகளிடமிருந்து விடுபடவும் உதவும். இந்த நேரம் உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். 

கடகம்

கடக ராசிக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி சிரமங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். உண்மையில், இந்த பெயர்ச்சி கடக ராசிக்கு ஆறாவது வீட்டில் இருக்கும். இதன் விளைவாக, உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் நீங்கள் சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். கூடுதலாக, உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சினைகளும் உங்களைத் தொந்தரவு செய்யும்.

சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கப் போகிறது. உங்கள் நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வேலைகளும் விரும்பியபடி முடிக்கப்படும். உங்கள் பேச்சால் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். ஒரு புதிய தொழில் வாய்ப்பு உங்களை வெற்றியை நெருங்கச் செய்யும்.

கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் நான்காவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். வீட்டுச் சச்சரவுகள், உறவு பதட்டங்கள் மற்றும் மற்றவர்களுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் போன்ற பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். மன அமைதியின்மை நீடிக்கும். வேலையில் ஏற்படும் இடையூறுகள் மற்றும் குழப்பங்கள் மன அழுத்தத்திற்கு முக்கிய ஆதாரமாக இருக்கும்.

துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இது நேர்மறையான மாற்றங்கள் நிறைந்த நேரமாக இருக்கும். மன ஆற்றல் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறன்கள் வலுவடையும். உங்கள் வாழ்க்கையில் சிறப்பு வாய்ந்த ஒருவரை நீங்கள் சந்திக்கலாம். 

விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் விருப்பங்கள் நிறைவேறலாம். நீங்கள் வெளிநாட்டுப் பயணம் செல்லலாம். உங்கள் ஆசைகள் நிறைவேறும், மேலும் உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். நீங்கள் ஒரு வாகனம் வாங்கலாம்.

தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்கள் தங்கள் இலக்குகள் நிறைவேறுவதால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். வேலைகள் மற்றும் வணிகம் இரண்டிலும் வெற்றி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பகுதிநேர பணியாளர்கள் அதிக லாபகரமான வாய்ப்புகளைக் காண்பார்கள். சமூக வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

மகர ராசி
மகர ராசிக்கு, உங்கள் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடையும். உங்கள் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். திடீர் செலவுகள் உங்கள் பட்ஜெட்டை சீர்குலைக்கலாம். கடந்த கால பிரச்சனைகளால் வீட்டில் பதற்றமும் ஏற்படும்.

கும்ப ராசி
கும்ப ராசிக்காரர்கள் லாபத்திற்கான வாய்ப்புகளைக் காண்பார்கள். வெளிநாட்டு தொடர்பான திட்டத்தில் வெற்றி பெறலாம். புதிய நபர்களுடன் நீங்கள் இணைவீர்கள். பணிகளை முடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், மேலும் மக்கள் உங்கள் திறமையை அங்கீகரிப்பார்கள். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த காலம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

மீனம்
மீன ராசிக்காரர்கள் புதிய வருமான ஆதாரங்கள் மூலம் நிதி செழிப்பை அனுபவிப்பார்கள். வீடு வாங்கலாம். உங்கள் வாழ்க்கையில் நிலைத்தன்மை மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் பணத்தை சேமிக்கவும் முடியும். செவ்வாய் கிரகத்தின் செல்வாக்கின் காரணமாக, உங்கள் அனைத்து வேலைகளிலும் வெற்றியைப் பெறலாம்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. 

மேலும் படிக்க | புதன் சுக்கிரம் சேர்க்கை பெயர்ச்சி: திடீர் கோடீஸ்வர யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம்

மேலும் படிக்க | உண்மையான காதலுக்கு பெயர் பெற்ற 4 ராசிகள்.. காதலுக்காக எதையும் செய்ய துணிவார்களாம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Mars TransitMarsmangalAstrologyRasipalan

Trending News