தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: விண்ணைத் தொடும் வெற்றி! இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

ஜோதிடத்தில் செவ்வாய் ஒரு சிறப்பு இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இது அனைத்து கிரகங்களின் தளபதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. செவ்வாய் மேஷம் மற்றும் விருச்சிகத்தை ஆட்சி செய்கிறது. இது மகரத்தில் உச்சத்தில் உள்ளது. டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி செவ்வாய் தனது ராசியை மாற்றுவார். இந்த நாளில், செவ்வாய் விருச்சிகத்திலிருந்து தனுசுக்கு நகரும். இந்த பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். இந்த ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்திலிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவார்கள். செவ்வாய் ராசி மாற்றத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்:
மேஷம் - தனுசு ராசியில் செவ்வாய் நுழைவது மேஷத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். தொழில் முன்னேற்றம் விரைவாக இருக்கும், மேலும் பெரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். வேலை மாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் வலுவாக இருக்கும். மாணவர்கள், குறிப்பாக போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்கள் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள். வெளிநாட்டுப் பயணம் அல்லது வெளிநாடுகள் தொடர்பான வேலைகளில் வெற்றி கிடைக்கும். நீதிமன்ற வழக்குகளிலும் நிவாரணம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த காலம் மேஷத்திற்கு வெற்றி, நம்பிக்கை மற்றும் அதிகரித்த ஆற்றலைக் கொண்டுவரும்.
சிம்மம் - இந்த பெயர்ச்சி சிம்மத்திற்கு மரியாதை, முன்னேற்றம் மற்றும் அங்கீகாரத்தைத் தரும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். தொழிலதிபர்கள் பெரிய ஆர்டர்கள் மற்றும் லாபங்களை எதிர்பார்க்கலாம். சமூக கௌரவம் அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் தலைமைத்துவ திறன்கள் தெளிவாகத் தெரியும். அரசியல், ஊடகம் அல்லது நிர்வாகத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இந்தக் காலம் மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். நீண்ட காலமாகத் தடைபட்ட திட்டங்கள் வேகம் பெறும். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்தக் காலம் சிம்ம ராசிக்கு வெற்றியையும் அதிகரித்த செல்வாக்கையும் தரும்.
தனுசு - செவ்வாய் உங்கள் ராசியில் நேரடியாகப் பெயர்ச்சியடைவதால், ஆற்றல் மற்றும் நம்பிக்கையில் அதிகரிப்பு ஏற்படும். புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கவும், முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கவும், நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிக்கவும் இது ஒரு சரியான நேரம். நிதி நிலை வலுவடையும், மேலும் புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகலாம். ஆரோக்கியம், உடற்பயிற்சி மற்றும் மன வலிமை மேம்படும். புதிய வேலை, புதிய தொழில் அல்லது புதிய திசையைத் தேடுபவர்கள் விரும்பும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். இந்தக் காலம் தனுசு ராசிக்கு உத்வேகம், முன்னேற்றம் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளைத் தருகிறது.
மகரம் - மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவது நிதி வலிமையைத் தரும். திடீர் பண ஆதாயங்கள், நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக வெளிநாட்டில் வேலை செய்பவர்களுக்கு நல்ல தொழில் மற்றும் வணிக வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பழைய கடன்களைத் தீர்த்து, நிதி நிலைத்தன்மையை மீண்டும் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆரோக்கியமும் மேம்படும், தடைபட்ட வேலைகள் விரைவாக முன்னேறும். மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இது பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் நேர்மறையான மாற்றத்திற்கான நேரம்.
மீனம் - மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்தப் பெயர்ச்சி வாழ்க்கையில் உத்வேகம், சமநிலை மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளைத் தரும். தொழில் மாற்றம், பதவி உயர்வு அல்லது சிறந்த வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களும் நேர்மறையான பலன்களைத் தரும். குடும்ப மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும், காதல் வாழ்க்கை மிகவும் இணக்கமாக மாறும். முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும். ஒட்டுமொத்தமாக, இது மீன ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றி, முன்னேற்றம் மற்றும் உணர்ச்சி சமநிலையின் காலமாக இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
