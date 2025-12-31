English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கடகம் புத்தாண்டு ராசிபலன்: வாழ்க்கையில் அடுத்த நிலைக்கு செல்லும் ஆண்டு... வெற்றி நிச்சயம்

கடகம் புத்தாண்டு ராசிபலன்: வாழ்க்கையில் அடுத்த நிலைக்கு செல்லும் ஆண்டு... வெற்றி நிச்சயம்

Kadagam Puthandu Rasi palan: இந்த ஆண்டு கடக ராசிக்காரர்களுக்கான 10 முக்கியமான கணிப்புகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 31, 2025, 03:35 PM IST
  • 2026 இல் மேற்கொள்ளப்படும் பயணங்கள் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அமைதியையும் புதிய உத்வேகத்தையும் தரும்.
  • இந்த பயணங்களில் சில வேலை தொடர்பானதாக இருக்கும்.
  • ஆன்மீக பயணத்திற்கான வாய்ப்பும் இருக்கலாம்.

Kadagam Puthandu Rasi palan: கடகம் 12 ராசிகளில் நான்காவது ராசியாகும். கடகத்தின் அதிபதி சந்திரன். கடக ராசிக்காரர்கள் பிறருக்காக வாழ்பவர்கள். ஆழ்ந்த உள்ளுணர்வு கொண்ட இவர்கள் குடும்ப உறவுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்கள். இவர்கள் பெரும்பாலும் அதிகம் உணர்ச்சிவசப்படும் நபர்களாக இருக்கிறார்கள். அதிக நம்பகத்தன்மை கொண்ட ராசிகளில் கடகம் முக்கியமான ராசியாக உள்ளது.

2026 New Year New Year Horoscope for Cancer Zodiac Sign

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: 2026 ஆம் ஆண்டு கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வலிமை தரும் ஆண்டாக இருக்கும். இந்த ஆண்டு சந்திரனின் நிலை உங்கள் மீதான நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். முதலீடுகள் நல்ல வருமானத்தைத் தரும் என்றாலும், ஆண்டின் தொடக்கத்தில் பண வரவில் சில ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கலாம். இந்த நேரத்தில் பயணங்கள் நன்மை பயக்கும். குறிப்பாக குடும்பம் மற்றும் தனிப்பட்ட விஷயங்களில் இந்த ஆண்டும் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு கடின உழைப்பு படிப்படியாக பலனளிக்கும், மேலும் உங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். இந்த ஆண்டு கடக ராசிக்காரர்களுக்கான 10 முக்கியமான கணிப்புகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.

கடகம் புத்தாண்டு ராசிபலன்: ஸ்திரத்தன்மையும் நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்

2026 ஆம் ஆண்டு கடக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மையையும் நம்பிக்கையையும் கொண்டு வரும். கடந்த சில ஆண்டுகளின் கடின உழைப்பு இப்போது பலன்களைக் காட்டத் தொடங்கும். வேலையில் உங்கள் தீவிரத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். மூத்த அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். இது எதிர்காலத்தில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

கடகம் புத்தாண்டு ராசி பலன்: நிலையான வருமானம் இருக்கும்

நிதி ரீதியாக, இந்த ஆண்டு சமநிலையான ஆண்டாக இருக்கும். வருமானம் நிலையானதாக இருக்கும், ஆனால் செலவுகளில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம். வீடு அல்லது குடும்பம் தொடர்பான பொறுப்புகளால் ஒரு சிறிய கூடுதல் செலவு சாத்தியமாகும். இந்த ஆண்டு நிதி கட்டுப்பாடு முக்கியமானதாக இருக்கும்.

கடகம் புத்தாண்டு ராசிபலன்: உறவுகள் மேம்படும்

இந்த ஆண்டு உறவுகளின் ஆண்டு. குடும்பத்தினர், கூட்டாளிகள் மற்றும் நண்பர்களுடனான பிணைப்புகள் ஆழமடையும். முன்னர் இருந்த சில பழைய வேறுபாடுகள் தீர்க்கப்படும். பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்திலும், நண்பர்கள் வட்டத்திலும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும்.

கடகம் புத்தாண்டு ராசி பலன்: உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்

கடக ராசிக்காரர்கள் 2026 இல் உடல் ரீதியாக ஆரோக்கியமாக இருப்பார்கள். ஆனால் மனதின் சமநிலையை பராமரிப்பது முக்கியம். வழக்கமான தூக்கமும் சரியான உணவும் உங்களை உற்சாகப்படுத்தும். ஒட்டுமொத்தமாக, உங்கள் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.

கடகம் புத்தாண்டு ராசிபலன்: குடும்பத்தில் முக்கிய பங்களிப்பு

இந்த ஆண்டு குடும்பத்திற்கு உங்கள் பங்களிப்பு முக்கியமானதாக இருக்கும். உங்கள் வீடு தொடர்பான முடிவுகளில் உங்கள் ஆலோசனை கேட்கப்படும். குடும்ப பெரியவர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். சில சந்தர்ப்பங்களில், நீங்கள் ஒரு மத்தியஸ்தராக செயல்பட்டு அனைவரையும் ஒன்றிணைப்பதில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

கடகம் புத்தாண்டு ராசி பலன்: மாணவர்களுக்கு வெற்றிகரமான ஆண்டு

2026 ஆம் ஆண்டு கடக ராசி மாணவர்களுக்கு வெற்றிகரமானதாக இருக்கும். செறிவு மற்றும் நினைவாற்றல் வலுவாக இருக்கும். சுய கற்றல் மீதான நாட்டம் அதிகரிக்கும். உங்கள் பொழுதுபோக்குகள் அல்லது தொழில் தொடர்பான பாடங்களில் ஆழமான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவீர்கள்.

கடகம் புத்தாண்டு ராசிபலன்: பயணங்கள் பயனளிக்கும்

2026 இல் மேற்கொள்ளப்படும் பயணங்கள் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அமைதியையும் புதிய உத்வேகத்தையும் தரும். இந்த பயணங்களில் சில வேலை தொடர்பானதாக இருக்கும். ஆன்மீக பயணத்திற்கான வாய்ப்பும் இருக்கலாம். இது மனதிற்கு ஆழ்ந்த அமைதியைக் கொடுக்கும். பயணம் உங்கள் சிந்தனையை விரிவுபடுத்தும், உங்கள் உறவுகளில் புதிய சக்தியை செலுத்தும்.

கடகம் புத்தாண்டு ராசி பலன்: வேலை, வியாபாரம்

ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் இருந்து, உங்களுக்கு வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். ஆரம்பத்தில், இது மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம், ஆனால் காலப்போக்கில், நீங்கள் அவற்றை எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். தொழில்முறை அர்ப்பணிப்புகள் நன்மை பயக்கும். இந்த கட்டம் உங்கள் தலைமைத்துவ திறன்களையும் குழுப்பணியையும் மேம்படுத்தும். வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள கடக ராசிக்காரர்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். புதிய முதலீடுகள் மூலம் லாபம் அதிகரிக்கும். 

ஒட்டுமொத்தமாக, 2026 கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சுய வளர்ச்சி, நிலைத்தன்மை மற்றும் வெற்றியின் ஆண்டாக இருக்கும். வாழ்க்கையின் அனைத்து பகுதிகளிலும் படிப்படியான முன்னேற்றம் காணப்படும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

