கந்த சஷ்டி விரதம் 2025: உடல் ஆரோக்கியம், குறைவற்ற செல்வம் பெற முழுமையான விரத முறை

Kanda Sashti 2025: மாதந்தோறும் வளர்பிறையில் ஒரு சஷ்டி மற்றும் தேய்பிறையில் ஒரு சஷ்டி திதி என இரண்டு சஷ்டி திதிகள் வந்தாலும், ஐப்பசி மாதத்தில் வரும் கந்த சஷ்டிப் பெருவிழா மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். இது முருகப் பெருமான் சூரபத்மனை வதம் செய்து வெற்றி கண்டதை நினைவுகூரும் விழா. இந்த விழா சூரசம்ஹாரத்துடன் முடிவடைந்து, மறுநாள் தெய்வானை திருக்கல்யாணத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. திருச்செந்தூரில் முருகப் பெருமான் சூரபத்மனை வதம் செய்து, ஜெயந்திநாதராகக் காட்சி தருகிறார். இதனால், கந்த சஷ்டி விழாவின்போது லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருச்செந்தூர் உள்ளிட்ட முருகன் கோவில்களுக்குச் சென்று விரதம் இருந்து சூரசம்ஹாரத்தைக் கண்டு களித்து, மறுநாள் திருக்கல்யாணத்தில் கலந்துகொள்வது வழக்கம்.
கந்த சஷ்டி விரத முறை:
விரதத்தின் தொடக்கம்:
வீட்டுப் பூஜையறையில் வள்ளி, தெய்வானையுடன் இருக்கும் முருகப் பெருமான் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர்களைச் சாற்றி, தீபங்கள் ஏற்றி வழிபட வேண்டும்.
கேசரி போன்ற இனிப்பு நைவேத்தியம் செய்து, முருகனுக்குரிய கந்த சஷ்டி கவசம், சண்முக கவசம், திருப்புகழ் போன்ற பாடல்களைப் பாராயணம் செய்து, முருகப்பெருமானை வணங்கி தியானிக்க வேண்டும்.
விரதம் அனுஷ்டிக்கும் முறை:
சஷ்டி விரதம் பொதுவாக முழு உபவாசத்துடன் (உணவு ஏதும் உண்ணாமல்) இருப்பது மிகவும் சிறப்பாகும்.
உடல்நிலை காரணமாக முழு உபவாசம் இருக்க முடியாதவர்கள் பால், பழங்கள், அல்லது நீர் ஆகாரங்கள் மட்டும் அருந்தி விரதம் மேற்கொள்ளலாம்.
மாலை நேரத்தில் அருகில் உள்ள முருகன் கோவிலுக்குச் சென்று தரிசனம் செய்து, வழிபாட்டில் கலந்துகொள்வது விசேஷமானது.
விரத காலத்தில் செய்ய வேண்டியவை:
தினமும் கந்த சஷ்டி கவசம் படிப்பதும், கேட்பதும் மிகச் சிறந்தது.
'ஓம் சரவண பவ' என்ற முருகனின் ஆறெழுத்து மந்திரத்தை தினமும் 108 முறை அல்லது இயன்றளவு பாராயணம் செய்யலாம்.
முருகப் பெருமானின் திருவிளையாடல் கதைகள் அல்லது திருப்புகழ் போன்றவற்றை படிக்கலாம்.
இயலாதவர்களுக்கும் முதியோர்களுக்கும் உதவி செய்வது முருகனின் அருளைப் பெற சிறந்த வழி.
விரதம் எப்போது முடிப்பது?
கந்த சஷ்டி விரதம் சூரசம்ஹாரம் நடைபெறும் மாலை வரை கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. சூரசம்ஹாரம் முடிந்த பிறகு, முருகப் பெருமானுக்கு அர்ச்சனை செய்து, பால் அல்லது பழம் அருந்தி விரதத்தை நிறைவு செய்யலாம்.
கந்த சஷ்டி விரதத்தின் பலன்கள்:
"சட்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும்" பழமொழியின் உண்மைப் பொருள்:
'சட்டி' என்பது சஷ்டி திதியைக் குறிக்கும். 'அகப்பை' என்பது கருப்பையைக் குறிக்கும். அதாவது, சஷ்டி திதியில் விரதம் இருந்தால், அகப்பையான கருப்பையில் குழந்தை பேறு உண்டாகும் என்பதே இதன் உண்மையான பொருள்.
எனவே, குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்கள் இந்த சஷ்டி விரதத்தை முழு நம்பிக்கையுடன் கடைப்பிடித்தால், நிச்சயம் குழந்தை பேறு உண்டாகும் என்பது நம்பிக்கை.
விரதத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்?
கந்த சஷ்டி கவசம் படிப்பது, முருகனின் மந்திரங்களை பாராயணம் செய்வது, திருப்புகழ் படிப்பது, ஓம் சரவண பவ என்று தினமும் 108 முறை எழுதுவது போன்றவற்றை செய்யலாம். முழு நம்பிக்கையுடன் விரதம் இருந்து வாழ்வில் வெற்றியையும், அனைத்து செல்வங்களையும் பெறலாம்.
