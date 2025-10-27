English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • கந்த சஷ்டி விரதம் 2025: உடல் ஆரோக்கியம், குறைவற்ற செல்வம் பெற முழுமையான விரத முறை

கந்த சஷ்டி விரதம் 2025: உடல் ஆரோக்கியம், குறைவற்ற செல்வம் பெற முழுமையான விரத முறை

Kanda Sashti 2025: சஷ்டி விரதம் துவங்குதல், கடைப்பிடித்தல், பூர்த்தி செய்தல் ஆகிய முறைகள் பற்றிய முழு விவரங்களையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 27, 2025, 10:33 AM IST
  • முருகப்பெருமானை வணங்கி தியானிக்க வேண்டும்.
  • விரத காலத்தில் செய்ய வேண்டியவை.
  • தினமும் கந்த சஷ்டி கவசம் படிப்பதும், கேட்பதும் மிகச் சிறந்தது.

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் 34% உயரும்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 -இல் ஜாக்பாட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் 34% உயரும்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 -இல் ஜாக்பாட்
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம்.. முருகனை தரிசிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு.. பக்தர்களே கவனிங்க
camera icon7
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம்.. முருகனை தரிசிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு.. பக்தர்களே கவனிங்க
CSK முக்கிய முடிவு... சஞ்சு சாம்சன் வேண்டாம் - RR வைத்த 3 டிமாண்ட்களுக்கு மறுப்பு
camera icon8
CSK
CSK முக்கிய முடிவு... சஞ்சு சாம்சன் வேண்டாம் - RR வைத்த 3 டிமாண்ட்களுக்கு மறுப்பு
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: ​​எந்தெந்த ராசிகளுக்கு Jackpot? யாருக்கு ராஜ யோகம்?
camera icon8
Venus Transit
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: ​​எந்தெந்த ராசிகளுக்கு Jackpot? யாருக்கு ராஜ யோகம்?
கந்த சஷ்டி விரதம் 2025: உடல் ஆரோக்கியம், குறைவற்ற செல்வம் பெற முழுமையான விரத முறை

Kanda Sashti 2025: மாதந்தோறும் வளர்பிறையில் ஒரு சஷ்டி மற்றும் தேய்பிறையில் ஒரு சஷ்டி திதி என இரண்டு சஷ்டி திதிகள் வந்தாலும், ஐப்பசி மாதத்தில் வரும் கந்த சஷ்டிப் பெருவிழா மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். இது முருகப் பெருமான் சூரபத்மனை வதம் செய்து வெற்றி கண்டதை நினைவுகூரும் விழா. இந்த விழா சூரசம்ஹாரத்துடன் முடிவடைந்து, மறுநாள் தெய்வானை திருக்கல்யாணத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. திருச்செந்தூரில் முருகப் பெருமான் சூரபத்மனை வதம் செய்து, ஜெயந்திநாதராகக் காட்சி தருகிறார். இதனால், கந்த சஷ்டி விழாவின்போது லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருச்செந்தூர் உள்ளிட்ட முருகன் கோவில்களுக்குச் சென்று விரதம் இருந்து சூரசம்ஹாரத்தைக் கண்டு களித்து, மறுநாள் திருக்கல்யாணத்தில் கலந்துகொள்வது வழக்கம்.

Add Zee News as a Preferred Source

கந்த சஷ்டி விரத முறை:

விரதத்தின் தொடக்கம்:

வீட்டுப் பூஜையறையில் வள்ளி, தெய்வானையுடன் இருக்கும் முருகப் பெருமான் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர்களைச் சாற்றி, தீபங்கள் ஏற்றி வழிபட வேண்டும்.

கேசரி போன்ற இனிப்பு நைவேத்தியம் செய்து, முருகனுக்குரிய கந்த சஷ்டி கவசம், சண்முக கவசம், திருப்புகழ் போன்ற பாடல்களைப் பாராயணம் செய்து, முருகப்பெருமானை வணங்கி தியானிக்க வேண்டும்.

விரதம் அனுஷ்டிக்கும் முறை:

சஷ்டி விரதம் பொதுவாக முழு உபவாசத்துடன் (உணவு ஏதும் உண்ணாமல்) இருப்பது மிகவும் சிறப்பாகும்.

உடல்நிலை காரணமாக முழு உபவாசம் இருக்க முடியாதவர்கள் பால், பழங்கள், அல்லது நீர் ஆகாரங்கள் மட்டும் அருந்தி விரதம் மேற்கொள்ளலாம்.

மாலை நேரத்தில் அருகில் உள்ள முருகன் கோவிலுக்குச் சென்று தரிசனம் செய்து, வழிபாட்டில் கலந்துகொள்வது விசேஷமானது.

விரத காலத்தில் செய்ய வேண்டியவை:

தினமும் கந்த சஷ்டி கவசம் படிப்பதும், கேட்பதும் மிகச் சிறந்தது.

'ஓம் சரவண பவ' என்ற முருகனின் ஆறெழுத்து மந்திரத்தை தினமும் 108 முறை அல்லது இயன்றளவு பாராயணம் செய்யலாம்.

முருகப் பெருமானின் திருவிளையாடல் கதைகள் அல்லது திருப்புகழ் போன்றவற்றை படிக்கலாம்.

இயலாதவர்களுக்கும் முதியோர்களுக்கும் உதவி செய்வது முருகனின் அருளைப் பெற சிறந்த வழி.

விரதம் எப்போது முடிப்பது?

கந்த சஷ்டி விரதம் சூரசம்ஹாரம் நடைபெறும் மாலை வரை கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. சூரசம்ஹாரம் முடிந்த பிறகு, முருகப் பெருமானுக்கு அர்ச்சனை செய்து, பால் அல்லது பழம் அருந்தி விரதத்தை நிறைவு செய்யலாம்.

கந்த சஷ்டி விரதத்தின் பலன்கள்:
"சட்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும்" பழமொழியின் உண்மைப் பொருள்:

'சட்டி' என்பது சஷ்டி திதியைக் குறிக்கும். 'அகப்பை' என்பது கருப்பையைக் குறிக்கும். அதாவது, சஷ்டி திதியில் விரதம் இருந்தால், அகப்பையான கருப்பையில் குழந்தை பேறு உண்டாகும் என்பதே இதன் உண்மையான பொருள்.

எனவே, குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்கள் இந்த சஷ்டி விரதத்தை முழு நம்பிக்கையுடன் கடைப்பிடித்தால், நிச்சயம் குழந்தை பேறு உண்டாகும் என்பது நம்பிக்கை.

விரதத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்?
கந்த சஷ்டி கவசம் படிப்பது, முருகனின் மந்திரங்களை பாராயணம் செய்வது, திருப்புகழ் படிப்பது, ஓம் சரவண பவ என்று தினமும் 108 முறை எழுதுவது போன்றவற்றை செய்யலாம். முழு நம்பிக்கையுடன் விரதம் இருந்து வாழ்வில் வெற்றியையும், அனைத்து செல்வங்களையும் பெறலாம்.

மேலும் படிக்க | ஐப்பசி 10 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

மேலும் படிக்க | இந்த ராசிகளுக்கு புத்தாண்டு 2026 திருப்புமுனை! திடீர் பணவரவு, ஜாக்பாட் அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Kanda SashtiSkanda Sashti 2025Kanda Shashti KavachamLord Murugan

Trending News