கந்த சஷ்டியின் கடைசி நாள்.. இன்று ஒருநாள் விரதத்தில் இவ்வளவு பலன்களா?

Tiruchendur Murugan Temple Soorasamharam: மகா கந்த சஷ்டி விழா ஆண்டுதோறும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐப்பசி மாதம் வளர்பிறை முதல் நாள் தொடங்கி, தொடர்ந்து ஆறு நாட்கள் விரதம் இருந்து முருக பக்தர்கள் கந்த சஷ்டி விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர். அந்த வகையில், 2025ஆம் ஆண்டு கந்த சஷ்டி திருவிழா 2025 அக்டோபர் 22ஆம் தேதி அன்று தொடங்கியது. அன்றைய தினம் முதல் முருக பக்தர்களுக்கு 6 நாட்களும் விரதத்தை கடைபிடிப்பார்கள். விரதம் கடைபிடிப்பது மூலம் முருகப்பெருமானின் அருளும், தேவையான ஆசிர்வாதங்களும் பெறக்கூடும் என நம்பப்படுகிறது.
கந்த சஷ்டியின் கடைசி நாள்
இதனால், முருக பக்தர்கள் 6 நாட்களும் விரதத்தை கடைபிடித்து வருகின்றனர். சில பல காரண்ஙகளால் ஆறு நாட்களும் பலரால் விரதம் எடுக்க முடியாத சூழல் இருக்கும். 6 நாட்களும் விரதம் இருக்க முடியாதவர்கள், கந்த சஷ்டியின் முதல் நாள் மற்றும் சூரசம்ஹாரம் அன்று விரதத்தை கடைபிடித்து வழிபடலாம்.
அந்த வகையில், கந்த சஷ்டி விரதத்தின் கடைசி நாள் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது. மற்ற 6 நாட்களில் விரதம் இருக்க முடியாதவர்கள், இன்று ஒருநாள் விரதம் இருப்பது பல பலன்களை கொடுக்கும் என நம்பப்படுகிறது. ஒரு பொருளுது விரதம் இருந்தாலோ அல்லது உணவருந்தி கூட, முருக பெருமானை நினைத்து வீட்டில் பூஜை செய்து வழிபட்டாலோ நினைத்த காரியம் கைகூடும் என நம்பப்படுகிறது.
மேலும், இன்று ஒருநாள் மட்டும் விரதம் கடைபிடிப்பது குழந்தை வரம் வேண்டுபவர்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் என சொல்லப்படுகிறது. இதற்காக கணவன் மனைவி இருவரும் சேர்ந்து, இன்று ஒருநாள் விரதம் இருந்து முருகனை வழிபட வேண்டும். வேலை கிடைக்க வேண்டுமென்று நினைத்தாலும், வீடு கட்ட வேண்டும் என்று நினைத்தாலும், நோய் பிரச்னை தீர நினைத்தாலும் இன்று ஒருநாள் விரதம் இருந்து முருகனை வழிபடுவது மிகவும் நல்லது. அடுத்த சஷ்டிக்குள் நினைத்த காரியம் கைகூடும் எனவும் நம்பப்படுகிறது.
விரதம் இருப்பது எப்படி?
காலையிலேயே வீடு மற்றும் பூஜை அறைகளை சுத்தம் செய்து, முருகன் படத்திற்கு சந்தனம் குங்குமம் இடவும். தொடர்ந்து, முருகன் சிலை மற்றும் வேல் வைத்திருந்தால், அவற்றுக்கு திருநீறு, சந்தம், பால் ஆகியவற்றால் அபிஷேகம் செய்து வழிபட வேண்டும். மேலும், முருகனுக்கு என பிரத்யேமாக நெய் விளக்கு ஏற்ற வேண்டும். அதனுடன் வெற்றிலை இலையும் சுற்றி வைப்பது நல்லது. முருகனுக்கு உகந்த பலகாரம் செய்து அவருக்கு படைக்க வேண்டும்.
தொடர்ந்து, முருகனுக்கு பிடித்த செவ்வரளி மலர் சாற்றி அலங்காரம் செய்து தீப தூப ஆராதனை காட்டி காலை பூஜை செய்ய வேண்டும். பூஜையின் கந்த சஷ்டி கவசம் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும். மேலும், விரதம் இருப்பவர்கள் நேரிலோ அல்லது தொலைக்காட்சியிலே சூரசம்ஹாரத்தை பார்க்க வேண்டும். சூரசம்ஹாரம் முடிந்தவுடன், முருகனுக்கு 6 வகையான படையல் சாதம் போட்டு, 5 நெய் தீபம் ஏற்றி பூஜையை நிறைவு செய்ய வேண்டும். விரதம் இருக்க முடியாதவர்கள், அருகில் உள்ள முருகன் கோயிலுக்கு சென்று அங்கு சாப்பாட்டை தானமாக வழங்கலாம். இன்று ஒருநாள் முழுவதும் விரதம் இருக்க முடியாதவர்கள் கூட, ஒருவேளை விரதம் இருந்து முருகனை வழிபடுவது நல்லது.
