  • Tamil News
  • Spiritual
  • Puthandu Palan: 2026ல் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அடிக்கும் ஜாக்பாட்! பணமழை, அதிர்ஷ்டம் கொட்டிக் கிடக்குது

Kanni Rasi Palan: 2026ஆம் ஆண்டு நாளை பிறக்கவுள்ள நிலையில், அந்த ஆண்டு கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 31, 2025, 01:04 PM IST
  • 2026 புத்தாண்டு ராசி பலன்
  • கன்னி ராசிக்கு எப்படி இருக்கு?
  • முழு விவரம் இங்கே

ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்தாலும் இவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு கிடையாது - முக்கிய அப்டேட்
உடலில் யூரிக் அமிலம் அதிகரிக்க முக்கிய காரணம் என்ன?
விஜய் அணிந்திருக்கும் இந்த ப்ளூ ஜாக்கெட்டின் விலை என்ன தெரியுமா? கேட்டா ஆடிப்போயிருவீங்க!
ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளில் இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்!
Kanni Rasi Palan: 2026ஆம் ஆண்டில் கன்னி ராசிக்காரர்கள் பல சவால்களை எதிர்கொள்ள இருக்கின்றனர். இந்த புத்தாண்டில் கண்டக சனி தொடங்கப்போகிறது. இதனால் விரயங்கள் அதிகரிக்கும். 

கிரக நிலை

கன்னி ராசிநாதன் புதன், குருவால் பார்க்கப்பட்டு பரிவர்த்தனை யோகம் பெறுகிறார். எனவே 2026ஆம் ஆண்டின் தொடக்கம் மிகவும் அற்புதமாக இருக்கப்போகிறது. பொருளாதாரம் பற்றி கவலைபட தேவையில்லை. இந்த ஆண்டு மொத்தம் முப்பெரும் கிரகங்கள் பெயர்ச்சி நிகழவிருக்கிறது. 

முதலில் மார்ச் மாதம் சனி மீனத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறது. அதன் பிறகு மே மாதம் குருவும் அக்டோபர் மாதத்தில் அதிசார குரு பெயர்ச்சியும், நவம்பர் மாதத்தில் ராகு மற்றும் கேது பெயர்ச்சியும் நடைபெற உள்ளது. 

தொழில் மற்றும் வியாபார பலன்கள் 

இந்த காலகட்டத்தில் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஈடுப்பட்டுள்ளவர்கள், அவசரப்பட்டு எந்த முடிவையும் எடுக்க வேண்டாம். தொழிலில் லாபம் இருக்கும். கடுமையான போட்டி இருக்கும். புதிய தொழில் ஆரம்பிக்க சரியான காலமாக இருக்கும். புதிய வாகனம் வாங்கும் யோகமும் உள்ளது. 

குடும்பம் 

குடும்பத்தில் நடக்கும் சில விஷயங்கள் உங்களை கோபப்படுத்தலாம். இது பெரிய விலைவுகளை ஏற்படுத்தக் கூடும். அதனால் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது. பொறுமை காத்து வார்த்தைகளை கவனத்துடன் பயன்படுத்தி பேசுவது நன்மை தரும். விட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். உறவினர்களுடன் இருக்கும் சண்டை சரியாகி ஒன்று சேருவீர்கள். மேலும், குடும்பத்தினரின் ஆதவும் அதிகரிக்கும். 

மாணவர்கள் 

உயர்கல்வி குறித்த முக்கிய முடிவுகள் எடுக்க நினைப்பீர்கள். கல்வியில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். போட்டி தேர்வுக்கு படிப்பவர்கள் கவனத்துடன் படிக்க வேண்டும். அப்படி படிக்கும் பட்சத்தில் நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும். 

ஆரோக்கியம் 

வரும் ஆண்டில் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரையில் பெரிய கவலை வேண்டாம். சில பிரச்சனைகள் வரும் பட்சத்தில் அது இறுதியில் நீங்கும். 

பரிகாரம் 

உங்களின் குலதெய்வத்தை தீபம் ஏற்று வணங்குங்கள். அதன் மூலம் செல்வம் சேருவதுடன் செல்வாக்கும் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6, 8 அதிர்ஷ்ட கிழமைகள்: புதன் மற்றும் வெள்ளி, அதிர்ஷ்ட ஹோரைகள்: புதன், சனி, சுக்ரன். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: 2026 Rasi Palan: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? இதிலெல்லாம் கவனம் தேவை!

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 31: பணவரவு இருக்கும் - இந்த 2 ராசிக்கு மட்டும்!

