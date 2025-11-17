கார்த்திகை முதல் நாளே... பக்திப் பரவசத்துடன் ஐயப்ப சுவாமி பக்தர்கள் மாலை அணிந்தனர்

Karthigai Month 2025: இன்று (கார்த்திகை முதல் நாள்) முதல் விரதம் மற்றும் வழிபாடுகளுக்கு உகந்த கார்த்திகை மாதம் தொடங்குகிறது. ஐயப்ப பக்தர்கள் இன்று அதிகாலையில் இருந்தே துளசி மணி மாலை அல்லது ருத்ராட்ச மாலை அணிந்து, கடும் விரதத்தைத் துவக்கியுள்ளனர். அடுத்த 41 நாட்கள் (ஒரு மண்டலம்) இவர்கள் ஐயப்பனுக்காக விரதம் மேற்கொள்வர்.
இந்த மாதம் சிவபெருமான், அவரது மகன்களான முருகப்பெருமான் (ஸ்கந்தன்) மற்றும் ஐயப்பன் ஆகியோருக்குச் சிறப்பான மாதமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த மாதத்தில் வரும் கார்த்திகை நட்சத்திரம் மற்றும் சஷ்டி திதிகள் முருகனுக்கு மிகவும் விசேஷமானவை. பக்தர்கள் வேல் மற்றும் மயில் வடிவங்கள் பொறிக்கப்பட்ட மாலைகளை அணிந்து, விரதத்தை கடைப்பிடிப்பது வழக்கம். கார்த்திகை மாதம் முழுவதும் சிவாலயங்கள் மற்றும் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் தீபங்கள் ஏற்றி, சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெறும்.
கார்த்திகை மாதம் என்பது விளக்குகள் மற்றும் விரதங்களுக்கு மிகவும் உகந்த மாதமாகும். இது சிவபெருமான், முருகன் மற்றும் ஐயப்பன் ஆகிய மூவருக்கும் மிகச் சிறப்பான மாதமாக விளங்குகிறது.
கார்த்திகை மாதம் முழுவதும் அதிகாலையில் நீராடி, இறைவனை வழிபடுவது 'கார்த்திகை நீராடல்' எனப்படுகிறது. இது சகல புண்ணிய தீர்த்தங்களிலும் நீராடிய பலனைத் தரும். இம்மாதம் முழுவதும் வீடுகள் மற்றும் கோவில்களில் தீபங்கள் ஏற்றி வழிபடுவதும், விளக்குகளை தானம் செய்வதும் சிறந்த பலன்களைத் தரும். சிவ-விஷ்ணு பூஜைகள் மற்றும் தீப தானம் செய்வதால், வாழ்வில் குறைவற்ற மகிழ்ச்சியும் அரிதான மோட்ச நிலையும் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.
திருக்கார்த்திகை தீபம்
சிறப்பு நாள்: கார்த்திகை பவுர்ணமி மற்றும் கார்த்திகை நட்சத்திரம் கூடும் நாளில் திருக்கார்த்திகை தீபத் திருநாள் கொண்டாடப்படுகிறது.
திருவண்ணாமலை: சிவபெருமான், திருமால் மற்றும் பிரம்மாவுக்கு ஜோதி வடிவில் காட்சி அளித்ததாக ஐதீகம். அன்று திருவண்ணாமலையில் மலை மீது மகாதீபம் ஏற்றப்படும்.
ஐயப்பப் பணி மேற்கொள்ளும் பக்தர்கள்:
சபரிமலைக்கு விரதம் மேற்கொள்ளும் லட்சக்கணக்கான ஐயப்ப பக்தர்கள் இன்று காலை முதல் மாலை அணிந்து வருகின்றனர். இன்று மாலை அணிவதற்கு குறிப்பிட்ட நேரம் பார்க்க வேண்டியதில்லை. ராகு காலம் மற்றும் எமகண்டம் ஆகியவற்றைத் தவிர்த்து மற்ற எல்லா நேரங்களிலும் பக்தர்கள் தங்கள் சபரிமலை விரதத்தைத் தொடங்கலாம்.
பொதுவாக, அதிகாலையிலேயே நீராடி, தூய்மையான மனதுடன் மாலை அணிவது மிகவும் சிறப்பாகக் கருதப்படுகிறது. இதனால், பெரும்பாலான ஐயப்ப பக்தர்கள் அதிகாலையிலேயே எழுந்து, புண்ணிய சடங்குகளை முடித்து மாலை அணிந்துகொண்டனர்.
