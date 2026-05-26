/சனியால் உருவாகும் சுப யோகம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜூன் முதல் பொற்காலம்.. பொன், பொருள் சேரும்!

Kendra Drishti Yog On June 10th: புதன் மற்றும் சனியின் அரிய சேர்ககையால் கேந்திர திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. கேந்திர திருஷ்டி யோகம் ஜூன் 10ஆம் தேதி உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Kendra Drishti Yog On June 10th: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசியில் சுப யோகங்களும் உருவாகுவது வழக்கம். சுப யோகங்கள் அனைத்து ராசிகளுக்கும் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு வரும். அந்த வகையில், ஜூன் மாதம் சனி மற்றும் புதன் சேர்க்கையல் சுப யோகம் உருவாகிறது.
ஜூன் 10ஆம் தேதி புதனும், சனியும் ஒன்றுக்கொன்று சரியாக 90 டிகிரி கோணத்தில் சேர்க்கிறது. இந்த இரண்டு கிரகங்களின் சேர்க்கையால் கேந்திர திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. புதன் மற்றும் சனியின் இந்த அரிய சேர்கையால் 12 ராசிகளுக்கும் நேரடியாக பாதிக்கிறது. குறிப்பாக, சில ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். எனவே, அவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரக சேர்க்கை
|சனி - பதன் சேர்க்கை
|கிரக சேர்க்கை தேதி
|ஜூன் 10, 2026
|யோகம்
|கேந்திர திருஷ்டி யோகம்
|மேஷம்
|செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
|கன்னி
|வேலையில புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்
|துலாம்
|வருமானம உயரும்
|கும்பம்
|நிதி நிலைமை மேம்படும்
புதன் சேனி சேர்க்கையால் உருவாகும் கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருக்கும் பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் உதவி இருக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சிகளும் வெற்றியில் தான் முடியும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். மேலும், நிதி நிலைமை மேம்படும்.
கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளையும், உங்களுக்கான அங்கீகாரத்தையும் பெறுவீர்கள். பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சொத்து தொடர்பான பிரச்னைகள் தீர்க்கப்படலாம். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்கள் குறைய வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் மன அழுத்தம் குறையக் கூடும். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும். திருமண தடைகள் நீங்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நண்பர்கள் உதவி செய்வார்கள். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.
கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களை பெறுவார்கள். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றியில் முடியும். இந்த காலக்கட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். ஊடகம், படைப்புத்துறையில் ஈடுபடுபவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை பெறலாம். திருமண தடைகள் நீங்கும். விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. மேலும், மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வில் பெறுவார்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவார்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். குடும்பத்துடன் வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். நிதி விவகாரங்களில் உங்களுக்கு சாதகமான முடிவுகள் இருக்கும்.
கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நேரமாக இருக்கும். நிலம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் லாபகரமான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதுரு. மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்வீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். தொழிலில் எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவார்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். உங்கள் குழந்தைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். மேலும், தம்பதிகளிடையே இருந்து வந்த மனஸ்தாபங்கள் தீரும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.