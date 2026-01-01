கேந்திர திருஷ்டி யோகம்: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் ஜெயிக்கிற குதிரையா இருப்பார்கள்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
Kendra Drishti Yoga: சனி மற்றும் புதனால் உருவாகி இருக்கும் கேந்திர திருஷ்டி யோகம் 4 ராசிககரர்களுக்கு தரும் பலன்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 1, 2026, 01:20 PM IST
  • நேர்மறையான பலன்களை பெறும் 4 ராசிகள்
  • யாரெல்லாம் பாருங்க

2025ஆம் ஆண்டு நேற்றுடன் முடிவடைந்தது. இந்த நிலையில், ஆண்டின் இறுதியில் டிசம்பர் 30ஆம் தேதி சனி மற்றும் புதன் கிரகங்கள் இணைந்து கேந்திர திருஷ்டி யோகம் உருவாகியது. இந்த யோகம் மிகவும் விஷேசமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் இருந்தாலும், சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் அற்புதமான பலன்களை தர இருக்கிறது. அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

மிதுனம் 

கேந்திர திருஷ்டி யோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை அளிக்க இருக்கிறது. குறிப்பாக தொழில் வாழ்க்கையில் பெரிய வெற்றிகளை கொடுக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் முடிவடையும். உங்களின் கடின உழைப்பு மதிப்பு இருக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கென தனி அடையாளத்தை உருவாக்க முடியும். வியாபாரம் செய்ப்வர்கள் எதிர்பாராத லாபத்தை ஈடுவார்கள். தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து, நீங்கள் கையில் எடுக்கும் அனைத்தும் வெற்றியில் முடிப்பீர்கள். 

கன்னி 

சனி மற்றும் புதன் சேர்க்கையால் உருவாக்கி இருக்கும் கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தால் கன்னி ராசிக்காரரக்ள் அவர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். எந்த காரியத்தை கையில் எடுத்தாலும் அது வெற்றியில் முடியும். நிதி நிலையில் உயர்வு இருக்கும். வேலை இடத்தில் சாதகமான சூழல் ஏற்படும். இதனால் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மொத்தத்தில் கன்னி ராசிக்கு கேந்திர திருஷ்டி யோகம் அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கொடுக்கிறது. 

மகரம் 

கேந்திர திருஷ்டி யோகம் மகர ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் வருமாணத்தை அதிகரிக்க இருக்கிறது. முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும். தடைகள் நீங்கும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் மூலம் லாபம் ஈட்டும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். துணையின் ஆதரவு கிடைத்து குடும்ப பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியும். சமூகத்தில் உங்களின் அந்தஸ்து மற்றும் மதிப்பு அதிகரிக்கும். மேலும், இது போன்ற பல நல்ல பலன்களை இந்த காலகட்டத்தில் அனுபவிக்க இருக்கிறீர்கள். 

மீனம் 

கேந்திர திருஷ்டி யோகம் மீன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத நன்மைகளை வழங்க இருக்கிறது. வேலை மற்றும் தொழில் விஷயங்களில் பெரிய வெற்றியை பெற முடியும். பொருளாதார நிலைமை சரியாகும். கடன்கள் இருந்தால் அதனை அடைத்து நிம்மதி பெறுவீர்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு விரும்பிய வேலை கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டம் இருக்கிறது. வீடு மற்றும் வாகனம் வாங்கும் யோகமும் உள்ளது. 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: 2026 ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே அதிர்ஷ்டம் பெறும் 4 ராசிகள்! ஒரு ராசிக்கு மட்டும் டபுள் யோகம்

மேலும் படிக்க: புத்தாண்டு ராசிபலன் 2026: ஜனவரி 1-ம் தேதி எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்?

Kendra Drishti YogaZodiac SignsAstrologyRasi Palan

