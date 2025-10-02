குரு மற்றும் புதனின் சக்திவாய்ந்த சேர்க்கை: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Powerful Combination Of Jupiter and Mercury: இந்த ஆண்டு, தசரா பண்டிகை மற்றும் விஜய தசமி அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை அதாவது இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த வருடம், தசரா பண்டிகை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் இந்த நாளில் குரு மற்றும் புதன் சேர்க்கை கேந்திர யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இன்று அதாவது அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி அதிகாலை 2:27 மணிக்கு, புதனும் குருவும் சேர்க்கை தந்து கேந்திர யோகத்தை உருவாக்கியது.
ஜோதிடத்தின் படி, கேந்திர யோகம் என்பது இரண்டு கிரகங்கள் 90 டிகிரி இடைவெளியில் அமைந்திருக்கும் ஒரு கோண இணைப்பாகும், குறிப்பாக அவை சக்திவாய்ந்ததாகவும் எதிர் இயல்புடையதாகவும் இருக்கும்போது. இந்த சேர்க்கை சிறப்பு நன்மைகளைத் தர உதவும். எனவே, புதன்-குரு சேர்க்கையால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதைத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் (Aries Zodiac Sign)
குரு மற்றும் புதனின் சேர்க்கை மேஷ ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கைக்கு புதிய பாதைகளைத் திறக்கும். தொழிலில் செய்யும் மேஷ ராசிக்காரர்கள் புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளால் பயனடைவார்கள். மாணவர்களுக்கு இது மிகவும் நல்ல நேரம், ஏனெனில் கவனம் மற்றும் புரிதல் இரண்டும் அதிகரிக்கும். முன்பு தடைபட்ட பணிகள் முன்னேறும், அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். முதல் வீட்டில் புதனின் செல்வாக்கு தன்னம்பிக்கை மற்றும் வெளிப்பாட்டுத் திறனை அதிகரிக்கும்.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign)
குரு மற்றும் புதனின் சேர்க்கையால் உருவாகியுள்ளது கேந்திர யோகம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நன்மைகளை தரும். முதலீடு செய்வதற்கு இது ஒரு நல்ல நேரம், குறிப்பாக நீங்கள் கவனமாக நடவடிக்கைகளை எடுத்தால், உங்களுக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும். குடும்ப பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்படும். நிதி தடைகள் குறையும். பழைய கடன்களை அடைத்து நிவாரணம் அளிக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையும் நன்றாக இருக்கும், ஆனால் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். குடும்ப வாழ்க்கை மற்றும் சொத்து விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign)
தனுசு ராசிக்கு குரு மற்றும் புதனின் சேர்க்கை சிறப்பான பலனைத் தரும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மக்கள் உங்கள் தலைமையை அங்கீகரிப்பார்கள். காதல் உறவுகள் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரம். ஆரோக்கியமும் நன்றாக இருக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும். இந்த நேரம் உணர்ச்சிகளின் நிலைத்தன்மை மேம்படும்.
