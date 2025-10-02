English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

குரு மற்றும் புதனின் சக்திவாய்ந்த சேர்க்கை: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Kendra Yog 2025: தசரா மற்றும் விஜய தசமியை முன்னிட்டு குரு-புதன் கேந்திர யோகத்தை உருவாக்கப் போகிறது. இது பல ராசிக்காரர்களுக்கு பொன்னான வாய்ப்புகளைத் தரப் போகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 2, 2025, 06:59 PM IST
  • அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.
  • அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
  • ஆரோக்கியமும் நன்றாக இருக்கும்.

Powerful Combination Of Jupiter and Mercury: இந்த ஆண்டு, தசரா பண்டிகை மற்றும் விஜய தசமி அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை அதாவது இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த வருடம், தசரா பண்டிகை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் இந்த நாளில் குரு மற்றும் புதன் சேர்க்கை கேந்திர யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இன்று அதாவது அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி அதிகாலை 2:27 மணிக்கு, புதனும் குருவும் சேர்க்கை தந்து கேந்திர யோகத்தை உருவாக்கியது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜோதிடத்தின் படி, கேந்திர யோகம் என்பது இரண்டு கிரகங்கள் 90 டிகிரி இடைவெளியில் அமைந்திருக்கும் ஒரு கோண இணைப்பாகும், குறிப்பாக அவை சக்திவாய்ந்ததாகவும் எதிர் இயல்புடையதாகவும் இருக்கும்போது. இந்த சேர்க்கை சிறப்பு நன்மைகளைத் தர உதவும். எனவே, புதன்-குரு சேர்க்கையால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதைத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.

மேஷம் (Aries Zodiac Sign)

குரு மற்றும் புதனின் சேர்க்கை மேஷ ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கைக்கு புதிய பாதைகளைத் திறக்கும். தொழிலில் செய்யும் மேஷ ராசிக்காரர்கள் புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளால் பயனடைவார்கள். மாணவர்களுக்கு இது மிகவும் நல்ல நேரம், ஏனெனில் கவனம் மற்றும் புரிதல் இரண்டும் அதிகரிக்கும். முன்பு தடைபட்ட பணிகள் முன்னேறும், அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். முதல் வீட்டில் புதனின் செல்வாக்கு தன்னம்பிக்கை மற்றும் வெளிப்பாட்டுத் திறனை அதிகரிக்கும்.

மேலும் படிக்க | நாளை புதன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு கொண்டாட்டம், யாருக்கு திண்டாட்டம்.... மேஷம் முதல் மீனம் வரை, முழு ராசிபலன்

கடகம் (Cancer Zodiac Sign)

குரு மற்றும் புதனின் சேர்க்கையால் உருவாகியுள்ளது கேந்திர யோகம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நன்மைகளை தரும். முதலீடு செய்வதற்கு இது ஒரு நல்ல நேரம், குறிப்பாக நீங்கள் கவனமாக நடவடிக்கைகளை எடுத்தால், உங்களுக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும். குடும்ப பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்படும். நிதி தடைகள் குறையும். பழைய கடன்களை அடைத்து நிவாரணம் அளிக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையும் நன்றாக இருக்கும், ஆனால் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். குடும்ப வாழ்க்கை மற்றும் சொத்து விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தும். 

தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign)

தனுசு ராசிக்கு குரு மற்றும் புதனின் சேர்க்கை சிறப்பான பலனைத் தரும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மக்கள் உங்கள் தலைமையை அங்கீகரிப்பார்கள். காதல் உறவுகள் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரம். ஆரோக்கியமும் நன்றாக இருக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும். இந்த நேரம் உணர்ச்சிகளின் நிலைத்தன்மை மேம்படும்.

மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு முன் கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி; 3 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் ஜாக்பாட் வெற்றி

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

guru peyrachi 2025Mercury transitJupiter trasitZodiac sign

