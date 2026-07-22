/ஜூலை 29 முதல் கேந்திர யோகம்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்!

நவகிரகங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுவதும், பிற கிரகங்களுடன் இணைந்து பல்வேறு யோகங்களை உருவாக்குவதும் ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த கிரகப் பெயர்ச்சிகள் மற்றும் நிலைகளின் தாக்கம் 12 ராசிகளிலுமே ஏதேனும் ஒரு வகையில் பிரதிபலிக்கும்.
அந்த வகையில், வரும் ஜூலை 29 ஆம் தேதி செவ்வாய் மற்றும் சுக்கிரன் கிரகங்கள் 90 டிகிரி கோணத்தில் சந்திக்கும் போது 'கேந்திர யோகம்' உருவாகிறது. இந்த யோகம் தொழில் முன்னேற்றம், வருமான உயர்வு மற்றும் வாழ்வில் சாதகமான திருப்பங்களை தரக்கூடியது.
குறிப்பாக, கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத லாபமும், செல்வாக்கு மிக்கவர்களின் ஆதரவும் கிடைக்கும். நிலம், வீடு, வாகனம் போன்ற சொத்துக்கள் வாங்க நினைப்போருக்கு நல்ல யோகம் கூடிவரும். இந்த கேந்திர யோகத்தால் பெரும் அதிர்ஷ்டத்தையும் யோகத்தையும் பெறப்போகும் 5 ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷப ராசியினருக்கு இந்த கேந்திர யோகம் பல்வேறு வழிகளில் நன்மைகளை அள்ளிக் கொடுக்கும். நீண்ட நாட்களாக வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை அமையும். உங்களின் நீண்ட நாள் லட்சியங்களும் கனவுகளும் நனவாகும். எதிர்பாராத நிதி வரவு மற்றும் பண ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். பெற்றோரின் பரிபூரண ஆதரவும், பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும். எதிரிகளின் சூழ்ச்சிகளை முறியடித்து வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலம் பொன்னான காலமாக அமையப் போகிறது. தொழில் மற்றும் முதலீடுகளில் இருந்து இரட்டிப்பு லாபம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல வெற்றி பெறுவார்கள். திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன்கள் கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், எதிர்பாராத நற்செய்திகளும் தேடி வரும்.
துலாம் ராசியினருக்கு நிலுவையில் இருந்த அனைத்து காரியங்களும் சுபமாக முடியும். திடீர் பண வரவு உண்டாகி பொருளாதார நிலை வலுப்பெறும். நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக் கிடந்த வேலைகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். பெற்றோரின் ஆதரவோடு, நீங்கள் எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகளுக்கு உங்களின் வாழ்க்கைத்துணை முழு பலமாக இருப்பார். உடன் பணிபுரிபவர்களின் ஒத்துழைப்பால் வேலையை எளிதாக முடிப்பீர்கள்.
தனுசு ராசியினருக்கு மன அழுத்தங்கள் நீங்கி புதிய வாசல்கள் திறக்கும். பணிபுரிபவர்களுக்கு அலுவலகத்தில் பாராட்டும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். புதிய வீடு, மனை அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் கூடிவரும். தம்பதியிடையே அன்பு அதிகரிக்கும்; பழைய குடும்பப் பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். நிதி நெருக்கடிகள் விலகி திடீர் பண வரவு உண்டாகும். உங்களின் கடின உழைப்புக்குத் தக்க பலன் நிச்சயம் கிடைக்கும்.
மகர ராசியினருக்கு இந்த யோகம் தொழில் ரீதியாக மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை கொடுக்கும். வியாபார லாபம்: தொழிலதிபர்கள் மற்றும் வியாபாரிகளுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். ஏற்கனவே செய்த முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல லாபமும், எதிர்பார்க்காத பலன்களும் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களின் திறமையைப் பாராட்டி புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். பணப்புழக்கம் கணிசமாக உயரும். உங்களின் நீண்ட நாள் கடின உழைப்பிற்கான அங்கீகாரம் இந்த காலத்தில் கிடைக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)