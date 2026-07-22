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ஜூலை 29 முதல் கேந்திர யோகம்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்!

வரும் ஜூலை 29 ஆம் தேதி செவ்வாய் - சுக்கிரன் சேர்க்கையால் உருவாகும் கேந்திர யோகத்தால் 5 ராசிக்காரர்கள் தொழில் முன்னேற்றமும் அதிர்ஷ்டமும் அடைய இருக்கின்றனர். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 22, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:16 PM IST
ஜூலை 29 முதல் கேந்திர யோகம்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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ஜூலை 29 முதல் கேந்திர யோகம்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்!
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