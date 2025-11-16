சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு.. அவசியம் தெரிஞ்சிக்கோங்க

Sabarimala Temple Mandala Pooja 2025: கேரள மாநிலம் பத்தனம்திட்ட மாவட்டத்தில் புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு கேரள மக்கள் மட்டுமின்றி, பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்களுக்கு தரிசனத்திற்கு வருகை தருகின்றனர். சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் நடக்கும் மண்டல மற்றும் மகர விளக்கு பூஜைகள் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. கார்த்திகை மாதம் 1ஆம் தேதி தொடங்கும் மண்டல பூஜைக்கு பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்களுக்கு வருகை தருவார்கள்.
Sabarimala Temple: சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நடை இன்று திறப்பு
மண்டல பூஜைக்குப் பிறகு, கோயில் சிறிது காலத்திற்கு மூடப்பட்டு ஜனவரி மாதம் மகரவிளக்கு விழாவிற்காக மீண்டும் திறக்கப்படும். அந்த வகையில், 2025ஆம் ஆண்டுக்கான மண்டல பூஜை சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் இன்று (நவம்பர் 16) தொடங்குகிறது. சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் மேல்சாந்தியாக பொறுப்பேற்று இருக்கும் இடி பிரசாத் தலைமையில் கோயில் நடை இன்று மாலை 5 மணியளவில் மண்டல பூஜைக்காக திறக்கப்படுகிறது. பூஜைகளுக்கு பிறகு, மீண்டும் கோயில் நடை அடைக்கப்படும்.
கார்த்திகை 1ஆம் தேதி நாளை நவம்பர் 17ஆம் தேதி (நாளை) அதிகாலை 3 மணிக்கு சபரிமலை கோயில் நடை திறக்கப்படுகிறது. அதன்பிறகு தான், பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக அனுமதிக்கப்படுகிறார். தொடர்ந்து, இரவு 11 மணிக்கு ஹரிவராசனம் பாடி கோயில் நடை அடைக்கப்படும். கோயில் நடை அடைக்கப்படும் வரை பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக அனுமதிக்கப்படுவார்கள். டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த பக்தர்கள் மட்டுமே தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். ஒரு நாளைக்கு 90,000 பக்தர்கள் வரை தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியாதவர்களுக்கு ஏதுவாக ஸ்பாட் புக்கிங் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான டிக்கெட் கவுண்டர்கள் பம்பா, நிலக்கல், எரிமேலி, செங்கனூர் ஆகிய பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், ஸ்பாட் புக்கிங் செய்து வரும் 20,000 பக்தர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். ஒருவேளை ஆன்லைன் டிக்கெட்டுகள் ரத்து செய்யப்பட்டால், ஸ்பாட் புக்கிங் செய்து தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம்.
Sabarimala Temple: பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு
இந்த நிலையில், சபரிமலை ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சபரிமலைக்கு வரும் பக்தர்கள் 18ஆம் படிக்கு மேல் சன்னிதானம் பகுதியில் செல்போன் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், புகைப்படம், வீடியோ எடுக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மீறினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, சபரிமலைக்கு வரும் பக்தர்கள் கேரளாவில் உள்ள நீர்நிலைகளில் குளிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, கேரளாவில் தற்போது மூளையை தின்னும் அமீபா தொற்றால் பலரும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த தொற்றால் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதோடு, பலரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். எனவே, நீர்நிலைகளில் ஐயப்ப பக்தர்கள் குளிக்க வேண்டாம் என மாநில சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. அப்படி குளிக்க வேண்டும் என்றால், ஆறு, குளங்களில் குளிக்கும்போது, வாய், மூக்கு, காதுகளை மூடி குளிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மூளையை தின்னும்அமீபா நீர்நிலையங்களில் குளிக்கும்போது, காது, மூக்கு வழியாக நுழைந்து, உடலில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதால், அவற்றை கைகளால் மூடி குளிக்க மாநில சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
