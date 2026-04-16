4 நாட்களில் கேது பார்வை: டிசம்பர் வரை 4 ராசிகளுக்கு பொன்னான காலம்.. தொட்டதெல்லாம் கைகூடும்!

Ketu Nakshatra Peyarchi On April 20th: கேது பெயர்ச்சி ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி நடக்கிறது. இதனால், 4 ராசிகளுக்கு பல நன்மைகளை கேது பகவான் அள்ளி தருகிறது என ஜோதிடத்தில் கூறப்படுகிறது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 16, 2026, 07:26 PM IST
Ketu Nakshatra Peyarchi On April 20th: ஜோதிட ரீதியாக, 9 கிரகங்களில் அசுப கிரகமாக கேது பகவான் இருக்கிறார். கேது பகவான் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். கேது பகவானின் பெயர்ச்சியால்  குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அதே நேரத்தில், சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும் கேது பகவான் கொடுக்கிறார். அந்த வகையில், ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி கேது பகவான் நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைகிறார். 

ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி மதியம் 1.40 மணி நேரம் மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  கேது மக நட்சத்திரத்தின் அதிபதியாக இருப்பதால் தனது முழு பலனை கேது பகவான் பெறுவார். கேது பகவான் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி வரை 8 மாதங்களுக்கு மக நட்சத்திரத்தில் இருப்பார். நவம்பர் 25ஆம் தேதி வரை கேது பகவான் மக நட்சத்திரத்தில் இருப்பார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ரிஷபம் (Taurus)

கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலமாக இருக்கும். தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள்.  புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான சிறந்த காலமாக இருக்கும்.  நிதி நிலைமை மேம்படும். வருமானத்தில் உயர்வு இருக்கும். புதிய பொறுப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். வெற்றி, செல்வம் கிடைக்கும். திடீர் பண ஆதாயங்களுடன் கிடைக்கும். பங்குச்சந்தைகளில் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள்.

கடகம் (Cancer)

கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியின்போது, நிதி நிலைமை மேம்படும். இதனால், பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.  வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல லாபத்தை பெறுவீர்கள். உங்கள தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள்.  திருமண தடைகள் நீங்கும். உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமாக திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். கடன் தொல்லைகள் நீங்கும். 

சிம்மம் (Gemini)

கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். மே முதல் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு மரியாதை கிடைக்கும். உங்களது கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற ஊதியம் கிடைக்கும். முந்தை முதலீடுகளில் நல்ல வருமானம் கிடைக்கலாம். லாபகரமான ஒப்பந்தத்தை பெறுவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடம் வெளியூர் செல்வீர்கள். மூதாதையர் சொத்து மூலமாகவும் நிதி ஆதாயம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேலும்,  புதிய தொழில் தொடங்குவீர்கள்.  கூட்டுத் தொழிலில் இருக்கும் பிரச்னைகள் தீரும்.

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு கேது மக நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் உங்களுக்கு லாபம்,  அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும்.  நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சகல  பிரச்னைகளும் தீரும். மேலும், வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் குழந்தைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். வியாபாரத்தில் திடீர் வெற்றி ஏற்படலாம். வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. சட்ட ரீதியான விஷயங்கள் கூட உங்களுக்கு சாதகமாக அமையலாம். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

