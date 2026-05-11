English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • கேது பார்வை.. மே 22 முதல் கவனமாக இருக்க வேண்டிய 4 ராசிகள்.. பணம், வேலையில் ஜாக்கிரதை

கேது பார்வை.. மே 22 முதல் கவனமாக இருக்க வேண்டிய 4 ராசிகள்.. பணம், வேலையில் ஜாக்கிரதை

ketu Chandra Yuti: சிம்ம ராசியில் கேது சந்திரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. கேது சந்திரன் சேர்க்கையால்  மே 22 ஆம் தேதி முதல் குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.     

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 11, 2026, 06:52 PM IST
  • கேது சந்திரன் பெயர்ச்சி
  • மே 22ஆம் தேதி முதல் 4 ராசிகளுக்கு கவனம் தேவை
  • வேலை, பணத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்

Trending Photos

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக சபாநாயகராக கருப்பையா நியமனம்!
camera icon6
TVK
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக சபாநாயகராக கருப்பையா நியமனம்!
தவெக 9 அமைச்சர்கள்... இவர் மட்டும் கோடீஸ்வரர் இல்லை - சொத்து மதிப்பு விவரம்
camera icon9
CM Vijay
தவெக 9 அமைச்சர்கள்... இவர் மட்டும் கோடீஸ்வரர் இல்லை - சொத்து மதிப்பு விவரம்
திருமணத்துக்கு ஒரு பவுன் தங்கம், குழந்தைளுக்கு மோதிரம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு எப்போது?
camera icon8
Tamil Nadu government
திருமணத்துக்கு ஒரு பவுன் தங்கம், குழந்தைளுக்கு மோதிரம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு எப்போது?
தினசரி ராசிபலன்: மே 11 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு நெருக்கடி அதிகரிக்கும்... கவனம்!
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: மே 11 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு நெருக்கடி அதிகரிக்கும்... கவனம்!
கேது பார்வை.. மே 22 முதல் கவனமாக இருக்க வேண்டிய 4 ராசிகள்.. பணம், வேலையில் ஜாக்கிரதை

ketu Chandra Yuti: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றனர். அந்த வகையில், ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் அசுப கிரகமாக கருதப்படுவது கேது, ராகு பகவான்.  ராகு, கேது பகவான்  18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு, கேதுவின் சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றம் எதிர்மறையான ஆற்றலையும் கொண்டு வரும். அந்த வகையில், ராகுவின் பார்வை மே 22ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

அதாவது, சந்திர பகவான் மே 22ஆம் தேதி சிம்ம ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். சிம்ம ராசியில் ஏற்கனவே கேது பகவான் பயணித்து வருகிறார். இதனால், சிம்ம ராசியில் கேது மற்றும் சந்திரன் சேர்க்கையால் கிரகண யோகம் உருவாகிறது. எனவே, கேது சந்திரன் சேர்க்கையால் குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.  அவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

மேலும் படிக்க:  சனி பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

 

கிரகங்கள் சேர்க்கை ராகு சந்திரன் சேர்க்கை

கிரகங்கள் சேர்க்கை ராகு சந்திரன் சேர்க்கை
ராசி சிம்மம்
நாள் மே 22ஆம் தேதி 
மீனம் பணி விஷயத்தில் உஷாராக இருக்க வேண்டும்
சிம்மம் பணம், சொத்து விஷயங்களில் கவனம் தேவை
மகரம் தொழிலில் கவனம் தேவை
விருச்சிகம் செலவுகள் அதிகரிக்கும்

மீனம் (Pisces Zodiac Sign)

கேது சந்திரன் சேர்க்கையால் மீன ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, நிதி, வேலை விஷயத்தில் கவனம் தேவைப்படும். குடும்பத்தினரிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம. உங்களுக்கு செலவுகள் அதிகரிக்கக் கூடும். கூட்டு தொழில் செய்பவர்கள் சில முக்கியமான முடிவுகள் எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், பங்குச்சந்தை போன்றவற்றில் முதலீடு செய்து நிபுணர்களின் ஆலோசனை பெறுவது சிறந்தது. மேலும், இந்த காலக்கட்டத்தில் மன அழுத்தம், உடல் சோர்வு ஏற்படக் கூடும். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கும். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொளள் வாய்ப்புள்ளது.

சிம்மம் (Gemini Zodiac Sign)

கேது சந்திரன் சேர்க்கையால் சிம்மம் ராசிக்காரர்கள் பல பிரச்னைகளை சந்திக்க நேரிடும். குறிப்பாக, தொழிலில் சில நிதி சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இருப்பினும் நீங்கள் சில அவசர முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.  வெளியூர் பயணங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பயணங்களில் போது கவனமாக  இருக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். தம்பதிகளிடையே சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். மேலும், கடன் தொல்லைகள் அதிகரிக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் புதிய முதலீடுகளை செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். சேமிப்பில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். 

மேலும் படிக்க: மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்

 

மகரம் (Libra)

கேது சந்திரன் சேர்க்கையால் மகர ராசியில் பல சவால்களை சந்திப்பீர்கள். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களும் கிடைக்கும்.  இருப்பினும், தொழில் விஷயத்தில் கவனமாக இருப்பது சிறந்தது. மேலும்,  பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். அவசரப்பட்டு எந்த முடிவுகளையும் தவிர்க்க வேண்டும். பங்குச்சந்தையில் சில இழப்பிடுகளை நீங்கள் சந்திக்கலாம். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகளும் தீரும். திடீர் செலவுகள் அதிகரிக்கும். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. மேலும், அவ்வப்போது மருத்துவ செலவுகளும் அதிகரிக்கும். 

விருச்சிகம் (Scorpio)

கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் எதிர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், வருமானமும் உயரக் கூடும். வேலையில்லாமல் இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பார்கள். விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் சில விஷயங்களில் உஷாராக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, பணம், வேலையில் கவனாக இருக்க வேண்டும். 

திடீர் செலவுகள் ஏற்படும். குடும்பத்துன் அடிக்கடி வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். தொழிலில் சில பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். மேலும், பணியிடத்தில் சில விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், நீங்கள் எடுக்கும் எந்த ஒரு முடிவில் உறுதி இருக்க வேண்டும். கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும். இந்த காலக்கட்டத்தில் கடன் கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். 

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க: கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு 65 நாட்கள் ராஜயோகம்.. கஷ்ட காலத்தில் இருந்து விடுதலை

 

About the Author
Ketu TransitKetu Chandra ConjunctionKetu PeyarchiLucky Zodiac Sign

Trending News