/கேது பெயர்ச்சி: நாளை முதல் இந்த 4 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் நடக்கும் மாற்றம்.. தலைவிதியே மாறும்!

Ketu Nakshatra Peyarchi On May 29th: கேது பகவான் மே 29ஆம் தேதி (நாளை) மக நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைய இருக்கிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நாளை முதல் பிரகாசமாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Ketu Nakshatra Peyarchi On May 29th: ஜோதிட ரீதியாக, முக்கிய கிரங்களில் ஒன்றாக கேது பகவான் அறியப்படுகிறார். ராகுவுடன் இணைந்து கர்ம பலன்களை வழங்கும் நிழல் கிரகமாக கேது பார்க்கப்படுகிறார். ஆன்மீகம், ஞானம், திடீர் மாற்றங்கள போன்றவற்றிற்கு கேது காரணமாக இருப்பதாக ஜோதிடம் குறிப்பிடுகிறது. கேது ஒரு ராசியில் 18 மாதங்ள் தங்குவார். 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். கேதுவின் நிலை 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், கேது பகவான் நட்சத்திர பெயர்ச்சி மே 28ஆம் தேதியான நாளை நடக்கிறது.
கேது பகவான் நாளை (மே 29) அன்று காலை 10.16 மணிக்கு மக நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். கேது பகவான் மக நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி வரை இருப்பார். கேதுவின் இந்த பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரகம்
|கேது
|பெயர்ச்சி
|கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி நேரம்
|மே 29ஆம் தேதி, காலை 10.16 மணி
|பெயர்ச்சி முடியும் காலம்
|ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|கன்னி, துலாம், மிதுனம், தனுசு
கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் செல்வம் பெருகும். கேதுவின் அருளால் சுப பலன்களை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவு இருக்கும. கேது மக நட்சத்திரத்தில் இருக்கும் வரை, கன்னி ராசிக்காரர்கள் வேலையில் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவீர்கள். வேலை தொடர்பாக பல வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இருக்கும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். பழைய கடன்கள் அடையும். இந்த நேரத்தில், நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். செலவுகள் குறையக் கூடும். புதிய தொழில் தொடங்குவீர்கள்.
கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுககு நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள உடல் நலத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். நாளை முதல் உங்களுக்கு தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கலாம். கேதுவின் பார்வையால் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்டு இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பெற்றோர் ஆதரவு கிடைக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும். பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். உங்கள் குடும்ப பொறுப்புகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.
கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியா தனுசு ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு கிடைக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. உயர் அதிகாரிகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். வருமானம் பெருகும். வேலையில்லாமல் இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் இனிமையான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். நீங்கள் விரும்பிய பயணத்தை மேற்கொள்வீர்கள்.
கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும். இந்தக் காலக்கட்டத்தில் உங்கள் உடல்நிலைமை மேம்படும். நாள்பட்ட நோயிலிருந்து குணமடையக் கூடும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படும். நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்கள் பணிச் சூழலில் நேர்மறையான மாற்றங்களை காணலாம். உறவுகள் மேம்படும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள். உங்கள் குழந்தைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். மாணவர்ள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். வெளிநாடு செல்லும் கனவு உங்களுக்கு நனவாகலாம். திருமண தடைகள் நீங்கும். விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. பொன், பொருள் சேரும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.