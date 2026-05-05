கேது பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Ketu Nakshatra Peyarchi On August: ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. கேது பகவான்  ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். கேதுவின் அருளால் நீண்ட கால பிரச்னைகளில் இருந்து சில ராசிகள் விடுபடுவார்கள். நிதி ஆதாயங்களும் கிடைக்கும்.     

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 5, 2026, 01:57 PM IST
Ketu Nakshatra Peyarchi On August: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களின் பெயர்ச்சியும் மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. ஒவ்வொரு கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது, 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், 9 கிரகங்களில் மிகவும் அசுப கிரகமாக ராகு, கேது கருதுப்படுகிறது. ராகு, கேதுவின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் எதிர்மறையான மற்று நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். ராகு, கேது பெயர்ச்சி ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடக்கிறது. 

கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி

மேலும், அவ்வப்போது ராகு, கேது தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றிக் கொள்ளும். அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி நடக்கிறது.  ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி மக நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் கட்டத்திற்குள் நுழைகிறார். இது 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இருந்தாலும், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு கேதுவின் நட்சத்திர மாற்றம் நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

ரிஷபம் (Taurus)

கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் சேரும். தொழில் ரீதியாக  இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். நிதி ரீதியாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். புதிய வேலை கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.  வேலையில்லாதவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். தொழில், வேலையில் உங்களுக்கு சாதகமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.  திருமண வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். தன்னம்பிக்கை, தைரியம்  அதிகரிக்கும். ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகக் கூடும். முதலீடுகள் மூல சாதகமான வருமானத்தை பெறலாம். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.

சிம்மம் (Leo)

கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்.  நிதி நிலைமை மேம்படம். கேதுவின் அருளால் கஷ்டங்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். கேதுவின் அருளால் தடைபட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் நடக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.  பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.   மேலும், வருமானமும் உயரக் கூடும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். ஆகஸ்ட் மாதத்தில்  இருந்து நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் கைகூடும். வேலை தேடிக் கொண்டு இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கான அதிக வாய்ப்புள்ளது.  படிப்பு சம்பந்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.

தனுசு (Sagittarius)

கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால்  தனுசு ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் நிதி ரீதியாக உதவி செய்வார்கள். பழைய கடன்கள் அடைய வாய்ப்புள்ளது. மேலும், சக ஊழியர்களின் ஆதரவும் உங்களுக்கு இருக்கும்.  வீடு, சொத்து, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கும் இருக்கும்.  உயர்கல்விக்காக வெளிநாடு செல்லவும் வாய்ப்புள்ளது.  உங்கள் தொழில், பணித்துறையில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகக் கூடும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் இணக்கமான மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். நீண்ட காலமாக தொல்லை கொடுத்து வந்த பிரச்னைகளில் இருந்து நிவாரணம் பெறுவீர்கள்.  மன அழுத்தம் குறையக் கூடும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

