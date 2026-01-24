நாளை கேது பெயர்ச்சி! 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. செல்வம், புகழ் கொட்டும்

Ketu Nakshatra Transit 2026: ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. குறிப்பாக, ஒவ்வொரு ராசிகளின் பெயர்ச்சியின்போது, 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும், சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலையும் கொடுக்கும். அந்த வகையில், நாளை ஜனவரி 25ஆம் தேதி கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி நடைபெறுகிறது. அதாவது, கேது ஜனவரி 25ஆம் தேதி பூரம் நட்சத்திரத்தின் 2வது கட்டத்தில் இருந்து முதல் கட்டத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த நட்சத்திரத்தில் மார்ச் 29ஆம் தேதி வரை நீடிப்பார். கேது பகவானின் நட்சத்திர மாற்றத்தால் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம்
கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நாளை முதல் அற்புதமாக இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் கைகூடும். தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். தொழிலில் போட்டிகள் குறையும். கூட்டுத் தொழில் மூலம் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். மேலும், குடும்பத்துடன் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்வீர்க்ள. குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவடையும். குடும்பத்தில் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதில் பங்கு வகிப்பீர்கள். அவசரத்தில் எடுக்கும் முடிவுகளும் தவறாக செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானமும் உயரக்கூடும். இந்த நேரத்தில் பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி
கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலமாக இருக்கும். உடல்நலனில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிந்து மகிழ்ச்சி நீட்டிக்கும். தொழில் வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்கள், தேர்வில் வெற்றி பெற்று எதிர்பார்த்த அரசு பணியை பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை மேம்படும். பணிகாக வெளிநாடு செல்ல காத்திருக்கும் நபர்களுக்கு நாளை முதல் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். பணியிடத்தில் பல நாட்களாக செய்து முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகளை முடிப்பீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க விரும்பியவர்களுக்கு அதற்கான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். சாதகமான சூழ்ந்லையும் இருக்கிறது.
தனுசு
கேதுவில் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத வெற்றி, புகழ் கிடைக்கும். பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் அனுமதியுடன் விரைவில் உங்கள் விருப்பமான பணிகளை தொடங்குவீர்கள். வெளிநாட்டில் பணியாற்றி வரும் நபர்களுக்கு சொந்த நாட்டிற்கு திரும்பி தங்கள் விருப்பமான தொழிலை தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பார்த்த வெற்றி உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால், உங்களது சேமிப்பு உயரக் கூடும். உங்களது செல்வாக்கும், மதிப்பும் அதிகரிக்கும். வீட்டிடல் இருக்கும் குழந்தைகள், பெரியவர்களின் உடல் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். குழந்தைகளின் வழியே நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். மண வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். திருமண தடைகள் நீங்கள், திருமணமாகதவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல வரன் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
