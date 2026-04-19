கேது பார்வை ஆரம்பம்.. கன்னடத்தில் சிக்கும் 4 ராசிகள்.. டிசம்பர் வரை ஜாக்கிரதை!

Ketu Natchathira Peyarchi On April 19th: ஜோதிட ரீதியாக 9 கிரகங்களில் மிகவும் அசுப கிரகமாக ராகு, கேது அறியப்படுகிறார். ராகு, கேது ஒவ்வொரு இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு, கேது நிலை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், கேது பகவான் தனது நட்சத்திரத்தை நாளை மாற்ற இருக்கிறார். அதாவது, ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி கேது பகவான் பிற்பகல் 1.40 மணிக்கு தனது சொந்த நட்சத்திரமான மகம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். டிசம்பர் மாதம் வரை மக நட்சத்திரத்தில் கேது இருப்பார். இதனால், சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுத்தாலும், சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கிறது. அவை எனனென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries)
கேது பகவான் மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவது மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். இவர்கள் பணியிடத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தேவையில்லாத விவரங்களை தவிர்க்க வேண்டும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் சுமூகமாக முடிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். உடன் பிறந்தவர்களிடம் நிதி பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ளாதீர்கள். சக ஊழியர்களிடம் இருந்து வீண் விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், நிதி சிக்கல்கள் ஏற்படக் கூடும். தேவையில்லாத செலவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். இந்த நேரத்தில் தொலைதூர பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும்.
கன்னி (Virgo)
கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த நிதி சார்ந்த பிரச்னைகள் தீரும். இருப்பினும், திடீர் செலவுகள் ஏற்படக்கூடும். ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்துடன் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். முதலீடு செய்யும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும், குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல்நலனிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. மேலும், குடும்பத்தில் அமைதி, மகிழ்ச்சி குறையக்கூடும். கடன் தொல்லைகள் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளிடம் இருந்து சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம்.
துலாம் (Libra)
கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். எந்த விஷயத்திலும் நிதானமாக இருக்க வேண்டும். உடன் பிறந்தவர்களிடம் தேவையில்லாமல் பேசுவதை தவிர்க்க வேண்டும். பணியிடத்தில் பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும். மேலும், உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். சொத்து விஷயத்தில் குடும்பத்தாருடன் பிரச்னை ஏற்படக்கூடும். பணப் பிரச்னை அதிகரிக்கும். நிதி சார்ந்த முதலீட்டில் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். முதலீடு விஷயத்தில் யாரையும் நம்ப வேண்டாம். கூட்டுத் தொழிலில் பிரச்னைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
மீனம் (Pisces)
கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்னை ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களிடம் விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். கடன் தொல்லை அதிகரிக்கும். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்யும்போது, கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும், தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ளலாம். வீண் செலவுகள் அதிகரிக்கும். ஆடம்பர செலவுகளை நீங்கள் செய்வீர்கள். மேலும், கடன் தொல்லை அதிகரிக்கலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க: அட்சய திருதியை: உருவான 5 ராஜயோகங்கள்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்!
மேலும் படிக்க: சுக்கிர பெயர்ச்சி இன்று: பணம் செல்வம் கொட்டும், 4 ராசிகளுக்கு கார், பங்களா, சொகுசு வாழ்க்கை
மேலும் படிக்க: அட்சய திருதியை இன்று: செல்வம் பெருக செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள், தங்கம் வாங்க உகந்த நேரம் எது?
