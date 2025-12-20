கேது பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொன்னான காலம்.. வீடு, நகை வாங்கும் யோகம்!

Astrology: ஜோதிடத்தின்படி, கேது ஒரு நிழல் கிரகமாக அறியப்படுகிறார். இந்த கேது விடாமுயற்சி, மாயை, புதுமை, லட்சியம் உள்ளிட்ட பலன்களின் காரணியாக விழங்குகிறார். இதன் காரணமாக கேது பெயர்ச்சியானது ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. இந்த கேதுவின் முதல் பெயர்ச்சி ஜனவரி 25ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. அன்று கேது பூர நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் இருந்து முதல் பாதத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. அந்த ராசிகள் என்னென்ன? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
ரிஷபம் (Taurus)
கேது பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பல நல்ல பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. குறிப்பாக நிதி ரீதியான முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. சொத்து ரீதியான பிரச்சனை இருந்து தடைப்பட்டிருந்தால் இந்த காலகட்டத்தில் அது உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். அதிர்ஷ்டம் உங்களிடம் இருக்கும். புதிய வருமாணத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் ஆபத்தான விஷயங்கள் கூட உங்களுக்கு வெற்றியை பெற்று தரும். தடைபட்டிருக்கும் பணிகள் முடிவடையும். குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சியான சூழல் ஏற்படும்.
சிம்மம் (Leo)
கேதுவின் இந்த பெயர்ச்சியானது சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தர இருக்கிறது. நிலுவையில் இருக்கும் பணம் உங்களை தேடி வரும். புதிய முதலீடுகளில் லாபம் கிடைக்கும். வணிகள், தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு ஈரட்டிப்பான லாபம் இருக்கும். சமூகத்தில் உங்களின் அந்தஸ்தும் செல்வாக்கும் அதிகரிக்கும். செலவுகள் குறையும்ல். சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். அரசு அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும்.போட்டி தேர்வுக்கு பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கு வேலை தொடர்பான நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
கேதுவின் இந்த பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை தரும். நீங்கள் ஈடுபடும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். சமூகத்தில் மரியாதை மற்றும் கெளரவம் அதிகரிக்கும். பழைய கடன்கள் இருந்தால் அதனை அடைத்து நிம்மது அடைவீர்கள். வசதிகள் கூடும். வெளிநாடு அல்லது தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிட்டும். வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும்.
தனுசு (Sagittarius)
கேதுவின் இந்த பெயர்ச்சியானது தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ரீதியான ஆதாயங்களை தர இருக்கிறது. பணம் சேரும். வியாபாரத்தில் கொடிகட்டி பறப்பீர்கள். லாபம் உயரும். சொத்துக்கள் சேரும். புதிய வாகணம் அல்லது வீடு வாங்கும் யோகம் உள்ளது. இதுவரை இருந்த பிரச்சனைகள் தீர்ந்து வாழ்க்கையில் நிம்மது பிறக்கும். மன அழுத்தம் குறையும். உங்களின் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
கும்பம் (Aquarius)
கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. நீங்கள் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்து வெற்றியுடன் முடிவடையும். புதிய வருமாணம் ஈட்டும் வாய்ப்புகள் உருவாகும். தொழிலில் எதிர்பாராத லாபம் இருக்கும். வாழ்க்கை துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். அவர்கள் மூலம் நிதி நிலைமையும் மேம்படும். மொதத்தில் கேது பெயர்ச்சியால் இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பல நன்மைகள் கிட்டும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
