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சிம்ம ராசியில் கேது: டிசம்பர் வரை 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. கோடீஸ்வர யோகம்

Ketu Peyarchi Palangal: கேது பகவான் சிம்ம ராசியிலும், மகம் நட்சத்திரத்திலும் தற்போது இருக்கிறார். கேது பகவானின் நிலை டிசம்பர் மாதம் வரை அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை குவிக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 01, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:05 AM IST
சிம்ம ராசியில் கேது: டிசம்பர் வரை 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. கோடீஸ்வர யோகம்
Image Credit: Ketu Peyarchi Palangal

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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