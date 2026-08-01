/சிம்ம ராசியில் கேது: டிசம்பர் வரை 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை.. கோடீஸ்வர யோகம்

Ketu Peyarchi Palangal: ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக கேது பகவான் இருக்கிறார். கேது பகவான் 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். கேது பகவான் அசுப கிரகமாக கருதப்பட்டாலும், நேர்மறையான ஆற்றலையும் கொடுக்கும். தற்போது, கேது பகவான் சிம்ம ராசியில் நிலைத்திருக்கிறார்.
மேலும், மக நட்சத்திரத்தில் கேது பகவான் நிலைத்திருக்கிறார். டிசம்பர் மாதம் வரை சிம்ம ராசியிலும் கேது பகவான் இருக்கிறார். டிசம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி சிம்ம ராசியில் இருந்து கடக ராசிக்கு கேது பகவான் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சிம்ம ராசியில் தற்போது கேது இருப்பதால் டிசம்பர் மாதம் வரை 4 ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.
கேதுவின் நிலையால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். புதிய வருமான வழிகளும் பிறக்கும். நிலுவையில் இருக்கும் பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். சட்டரீதியான பிரச்னைகள் தீரும். உஙகள் தொழில் வாழ்க்கையிலும் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். இந்த காலக்கட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். வியாபார பணிகளில் பயனற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். உடன் இருப்பவர்களிடம் அனுசரித்து நடந்துகொள்ளவும். உடலில் ஒருவிதமான சோர்வுகள் ஏற்பட்டு நீங்கும்.
கேதுவின் நிலையால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை உண்டாகும். சகோதரர்கள் வழியில் ஆதரவான சூழல் அமையும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவீர்கள். துணைவர் வழியில் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். உயர் அதிகாரிகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். மனதளவில் இருந்த தாழ்வு மனப்பான்மை குறையும். வியாபாரத்தில் முயற்சிக்கு ஏற்ப புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புதிய முயற்சிகளுக்கு எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த இடமாற்றங்கள் சாதகமாக அமையும். மனதிற்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும்
கேதுவின் நிலையால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். சுபகாரிய முயற்சிகள் மற்றும் எண்ணங்கள் மேம்படும். மறைமுக திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வரவுகள் மூலம் கையிருப்புகள் அதிகரிக்கும். குழந்தைகளின் படிப்பில் முன்னேற்றமான சூழ்நிலை காணப்படும். விளையாட்டு விஷயங்களில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரம் தொடர்பான விஷயங்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். உறவினர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். விவசாயம் சார்ந்த துறைகளில் மேன்மை ஏற்படும்.
கேதுவின் நிலை விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிகமான லாபத்தை பெறுவீர்கள். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையும் படிப்படியாக மேம்படும். செயல்பாடுகளில் இருந்து வந்த மறைமுக தடைகளை வெற்றிக்கொள்வீர்கள். எதிர்பார்த்து இருந்த வரவுகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் இருந்த போட்டிகள் குறையும். உத்தியோகத்தில் ஆதரவுகள் மேம்படும். தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். தடைப்பட்ட பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் நிம்மதி உண்டாகும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)