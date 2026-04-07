கேது பெயர்ச்சி: டிசம்பர் வரை இந்த 4 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்.. பண விஷயத்தில் உஷார்

Ketu Nakshatra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, அசுப கிரகமாக கருதப்படும் கேதுவின் நிலையால் எதிர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். அந்த வகையில், கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி மார்ச் 29ஆம் தேதி நடந்துள்ளது. கேது பகவான் மகம் நட்சத்திரத்திற்கு நுழைந்தார். இவர் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி வரை கேது மகம் நட்சத்திரத்தில் இருப்பார். டிசம்பர் 5ஆம் தேதி வரை கேது பகவான் மகம் நட்சத்திரத்தில் இருப்பது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, டிசம்பர் வரை சில ராசிகள் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ரிஷபம் (Taurus)
கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக பண விஷயத்தில் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு மன அழுத்தம், பிரச்னைகள் அதிகரிக்கலாம். உடன் பிறந்தவர்களிடம் இருந்த சில பிரச்னைகளை சந்திக்கலாம். குடும்பத்தில் பிரச்னைகள் ஏற்படும். டிசம்பர் வரை நீங்கள் அனைத்து விஷயங்களிலும் நிதானமாக இருக்க வேண்டும். அவசர முடிவுகளை எடுப்பதை நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும். டிசம்பர் வரை உங்களுக்கு நிதி சார்ந்த பிரச்னைகள் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
சிம்மம் (Leo)
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு கேது பெயர்ச்சியால் நீங்கள் சில சவால்களை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். தொழிலில் சில தடைகள் ஏற்படலாம். பண விஷயத்திலும் ஏற்ற, இறக்கங்கள் இருக்கக் கூடும். டிசம்பர் வரை பெரிய முதலீடுகளை செய்யாமல் இருப்பது நல்லது. எனவே, முதலீடு செய்யும் போது, பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டும். வரவு, செலவு கணக்குகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு நிதி சார்ந்த பிரச்னைகள் அதிகரிக்கும். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு இருக்கும். உடல்நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
தனுசு (Sagittarius)
கேது பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். டிசம்பர் வரை அனைத்து விஷயத்தில் கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும். பங்குச்சந்தை முதலீடுகளில் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கு முன்பு யோசிக்க வேண்டும். பண இழப்பு, செலவுகள் உங்களுக்கு அதிகரிக்கலாம். புதிய திட்டங்களில் உங்கள் தடைகள் ஏற்படலாம். கூட்டுத் தொழிலில் ஏற்படும் பிரச்னைகளால் சில தடைகளை நீங்கள் சத்திக்கலாம். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல்நலனில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். டிசம்பர் மாதம் வரை பணியிடத்தில் விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும்.
மீனம் (Pisces)
கேது பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டும். பண விஷயத்தில் ஏற்ற, இறக்கங்கள் இருக்கும். தொழிலில் நஷ்டத்தை சந்திக்கலாம். முதலீடு செய்யும்போது நிபுணர்களிடம் ஆலோசனை பெறுவது சிறந்தது. அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. திடீர் செலவுகள் ஏற்படக் கூடும். அனைத்து விஷயங்களிலும் நிதானத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். திருமண வாழ்க்கையில் சில பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். உறவினர்கள் மூலம் மனஸ்தாபங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, டிசம்பர் மாதம் வரை கவனமுடன் இருக்க வேண்டும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
