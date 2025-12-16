ஜனவரியில் கேது பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு 2026 புத்தாண்டின் ஆரம்பமே அதிரடி, அதிர்ஷ்டம்

Ketu Peyarchi Palangal: ஜோதிட கணக்கீடுகளி படி, அனைத்து கிரகங்களிலும் ராகுவும் கேதுவும் நிழல் கிரகங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இரு கிரகங்களும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் வெவ்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. ராகு இலக்கு, முயற்சி, புதுமை, மாயை மற்றும் ஆசைகளின் காரணி கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். கேது ஆன்மீகம், சுய சிந்தனை, துறவு நிலை, ஜோதிடம், யோகா, பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றின் காரணியாக கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார்.
Ketu Nakshatra Transit: கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி
கேது கிரகம் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றங்களையும் ஆன்மீக நாட்டங்களையும் குறிக்கிறது. கேதுவின் பெயர்ச்சி ராசிகளில் சிறப்பு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக நம்பப்படுகிறது. இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத நன்மைகளைத் தரும், சில ராசிகளுக்கு சவால்களை அதிகரிக்கும். ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, 2026 ஆம் ஆண்டில் கேதுவின் முதல் குறிப்பிடத்தக்க பெயர்ச்சி ஜனவரியில் நடைபெற உள்ளது. ஜனவரி 25, 2026 அன்று, கேது பூரம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திலிருந்து முதல் பாதத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆவார்.
கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்
கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் அதிக அளவிலான நன்மைகள் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் முன்னேற்றத்திற்கான பாதை திறக்கும். சில ராசிக்காரர்கள் வணிகத்தில் நிதி ஆதாயங்கள், தடைபட்ட திட்டங்களில் முன்னேற்றம் மற்றும் தொழில் முன்னேற்றத்தை அனுபவிக்கலாம். கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ரிஷபம் (Taurus): நிறைவேறாத ஆசை நிறைவேறும்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த நேரமாக இருக்கும். நிறைவேறாத ஆசைகள் நிறைவேறும். உங்கள் மனம் ஆன்மீக பணிகளின் பக்கம் ஈர்க்கப்படும். இந்த நேரத்தில் முதலீடு செய்தால் எதிர்காலத்தில் நல்ல லாபம் பெறலாம். கேது பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
திருமணத்திற்காக காத்திருக்கும் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு திருமணம் நிச்சயம் ஆகும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். விற்பனை, சந்தைப்படுத்தல் போன்ற துறைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். முன்னர் செடய்த முதலீடுகளும் நல்ல பலன்களைத் தரக்கூடும். திருமண வாழ்க்கை மிகவும் இணக்கமாக மாறும். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். மேலும் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு இந்த நேரம் புதிய நம்பிக்கையையும் வெற்றியையும் தரும்.
சிம்மம் (Leo): சாதகமான பலன்கள் கிட்டும்
கேது பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறை எண்ணங்களை அளிக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய உறவு உருவாகலாம். புதிய வணிக முயற்சிகள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கான சில திட்டங்களை நீங்கள் செயல்படுத்துவீர்கள். காதல் விவகாரங்கள் சாதகமாகவே இருக்கும். வெளிநாட்டுப் பயணம் செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். இது சாதகமான பலன்களை அளிக்கும். சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பணியில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். வெற்றியை அடைய எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளும் பலனளிக்கும்.
நீண்ட காலமாக வேலை தேடிக்கொண்டிருந்த சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். சிம்ம ராசிக்காரர்கள் ஒரு பெரிய பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதில் வெற்றி காணலாம். இந்த நேரத்தில் வாழ்வில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை இருக்கும்.
விருச்சிகம் (Scorpio): புதிய வேலை கிடைக்கும்
கேது பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்கும். வாழ்க்கைத் துணையின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். வணிகக் கூட்டாளிகளும் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுப்பார்கள். இந்த நேரம் உங்கள் வாழ்க்கையை மறுசீரமைக்க நல்ல நேரமாகவும் இருக்கும். அனைத்து முயற்சிகளிலும் உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உருவாகும். இப்போது செயப்படும் முதலீடுகளால் எதிர்காலத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
கேது அருள் பெற
ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு, அறிவாற்றக், மன உறுதி ஆகியவை பெற்று வாழ்வில் வெற்றி பெற, "ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே சூலஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ: கேது ப்ரசோதயாத்" என்ற கேது காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்வது நல்லது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
