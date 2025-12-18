English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜனவரியில் கேது பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அற்புதமான புத்தாண்டு 2026, வெற்றிகள் குவியும்

Ketu Transit: ஜனவரி 25, 2026 அன்று கேதுவின் நிலையில் மாற்றம் ஏற்படும். இதனால் அதிக நன்மைகளை அடைந்து வாழ்வில் புதிய உச்சங்களைத் தொடவுள்ள 5 ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 18, 2025, 01:55 PM IST
  • கேது பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
  • வணிகத்தில் எதிர்கொண்டிருந்த தடைகள் இப்போது நீங்கும்.
  • சிக்கியிருந்த பணம் இப்போது திரும்பக்கிடைக்கும்.

Ketu Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அனைத்து கிரகங்களின் தனித்துவமான பண்புகள் பற்றி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ராகுவும் கேதுவும் நிழல் கிரகங்களாக கருதப்படுகிறார்கள். ராகு இலட்சியம், விடாமுயற்சி, புதுமைகாணல், மாயை, ஆசை ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். கேது ஆன்மீக சிந்தனை, உழைப்பு, பயிற்சி, நற்சிந்தனை ஆகியவற்றின் காரணியாக கிரகமாக உள்ளார்.

Ketu Nakshatra Transit: கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி

கேதுவின் கிரக பெயர்ச்சி அல்லது நட்சத்திர பெயர்ச்சிகள் எப்போதும் விவாதப் பொருளாக இருக்கின்றன. ஏனெனில் இந்த பெயர்ச்சிகள் சில நேரங்களில் எதிர்பாராத பலன்களை அளிக்கின்றன. 2026 புத்தாண்டின் தொடக்கத்தில் கேதுவின் நிலையில் மாற்றம் ஏற்படும்.  பஞ்சாங்க கணக்கீடுகளின் படி, ஜனவரி 25, 2026 அன்று, கேது பூரம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திலிருந்து முதல் பாதத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆவார். இந்த நட்சத்திரம் செல்வம் மற்றும் செழிப்புக்கு காரகரான சுக்கிரனால் ஆளப்படுகிறது. 

கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் 12 ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும் சில ராசிகளுக்கு இது பொற்காலமாய் திகழும். அனைத்து பணிகளிலும் வெற்றி கிடைக்கும். ஜனவரியில் பூர நட்சத்திரத்தில் நடக்கவுள்ள கேது பெயர்ச்சியால் மகத்தான நிதி ஆதாயத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ள 5 அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

ரிஷபம் (Taurus): சிந்தனையில் நேர்மறையான மாற்றம் 

கேது பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். சில காலமாக தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் எதிர்கொண்டிருந்த தடைகள் இப்போது நீங்கும். சிக்கியிருந்த பணம் இப்போது திரும்பக்கிடைக்கும். மூதாதையர் சொத்து தொடர்பான தகராறுகள் தீர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம், இது எதிர்கால பதவி உயர்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும். உங்கள் சிந்தனையில் நேர்மறையான மாற்றம் ஏற்படும். இதனால் நீங்கள் நல்ல முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.

சிம்மம் (Leo): தலைமைத்துவ திறன்கள் பாராட்டப்படும்

கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நேரடி மற்றும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஜனவரி 2026 உங்களுக்கு நிதி மற்றும் மன நிம்மதியைத் தரும். ஒரு பெரிய வணிக ஒப்பந்தத்தை முடிப்பது கணிசமான லாபத்தை அள்ளித்தரும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும். சமூகத்திலும் வேலையிலும் உங்கள் நற்பெயர் அதிகரிக்கும். உங்கள் தலைமைத்துவ திறன்கள் பாராட்டப்படும். லாபத்துடன், செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதும் மிக முக்கியம்.

விருச்சிகம் (Scorpio): குருக்கள் மற்றும் பெரியவர்களிடமிருந்து ஆதரவு

கேதுவின் ராசி மாற்றம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு அல்லது ஒரு புதிய பிராஜெக்டிற்காக தயாராகிக்கொண்டிருந்தால், அவற்றில் வெற்றி நிச்சயம். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் வரக்கூடும். வெளிநாட்டில் வேலை செய்ய விரும்புவோரின் விருப்பம் நிறைவேறலாம். வருமானம் சீராக இருக்கும், மேலும் பழைய கடன்களிலிருந்து விடுபட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த நேரத்தில் உங்கள் குருக்கள் மற்றும் பெரியவர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு சிறப்பு ஆதரவு கிடைக்கும்.

தனுசு (Sagittarius): வாழ்வில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும்

தனுசு ராசிக்கு, கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஆன்மீகத்திலும் செல்வ நிலையிலும் முன்னேற்றத்தைத் தரும். கூட்டாண்மைகள் மிகவும் வெளிப்படையானதாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். முதலீடுகளுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் புதிய வாகனம், விடு அல்லது நிலம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். வீட்டில் சுப நிகழ்வுகள் நடக்கும். மன அழுத்தம் குறையும். வாழ்வில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும்.

கும்பம் (Aquarius): குறிப்பிடத்தக்க வெற்றி கிடைக்கும்

கும்ப ராசிக்கு, கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கலவையான விளைவுகள் கிடைக்கும். நிதி ரீதியாக பெரிய நன்மைகள் நடக்கும். கேதுவின் இந்த பெயர்ச்சி பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கும். தொழில்நுட்ப மற்றும் படைப்புத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை அடையலாம். புதிய திட்டங்களைத் தொடங்க ஜனவரி மாதம் நல்ல நேரமாக இருக்கும். லாட்டரி அல்லது பங்குச் சந்தையில் ஈடுபடுபவர்கள் எதிர்பாராத லாபங்களைக் காணலாம். உங்கள் துணைவரின் ஆதரவு உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்த உதவியாக இருக்கும்.

கேது அருள் பெற

கேது அருள் பெற, "ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே சூலஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ: கேது ப்ரசோதயாத்" என்ற கேது காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | 2026ல் மூன்று முறை குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசியின் தலைவிதி மாறப் போகிறது

மேலும் படிக்க | சுக்கிர பெயர்ச்சி: 2026 முதல் இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம்! யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

