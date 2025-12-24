English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ketu Transit: ஜனவரி 2026 -இல் கேது பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. கேதுவின் இந்த மாற்றம் 5 ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கும். பல வித நன்மைகளை அடையவுள்ள 5 ராசிகளில் உங்கள் ராசியும் உள்ளதா? இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 24, 2025, 02:07 PM IST
ஜனவரியில் கேது பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான புத்தாண்டு 2026.... லாபம், வெற்றி, புகழ்

Ketu Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஒரு விசேஷ குணாதிசயம் உள்ளது. கிரகங்களின் நிலைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் போதெல்லாம், மக்களின் வாழ்வில் இந்த அம்சங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. அனைத்து கிரகங்களிலும் ராகுவும், கேதுவும் நிழல் கிரகங்களாக கருதப்படுகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

ராகு இலக்குகள், விடாமுயற்சி, ஆசை, புதுமுறைகாணல், மாயை ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். கேது ஆன்மீக சிந்தனை, உழைப்பு, பயிற்சி, நல்ல சிந்தனைகள், வெற்றி ஆகியவற்றின் காரணியாக கிரகமாக உள்ளார். பொதுவாக கேதுவின் பெயரைக் கேட்டால் மக்கள் அச்சப்படுவதுண்டு. ஆனால், கேது எப்போதும் அசுப பலன்களைத் தருவதில்லை. 

கேது தனது ராசியை மாற்றும்போது, ​​அது பல ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்துக்கான கதவுகளைத் திறக்கிறது. குறிப்பாக, 2026 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் கேது பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. இது ஜோதிட ரீதியாக குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். கேது பெயர்ச்சி இந்த ஆண்டுக்கு நல்ல துவக்கத்தை தரவுள்ளது.

Ketu Nakshatra Transit: கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி

கேது கிரக பெயர்ச்சி அல்லது கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சிகள் எப்போதும் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக இருக்கின்றன. ஏனெனில் இந்த பெயர்ச்சிகளின் போது கேது பல ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத பலன்களை அளிக்கிறார். 2026 புத்தாண்டின் தொடக்கத்தில் கேதுவின் நிலையில் முக்கிய மாற்றம் இருக்கும். பஞ்சாங்க கணக்கீடுகளின் படி, ஜனவரி 25, 2026 அன்று, கேது பூரம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திலிருந்து முதல் பாதத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். பூரம் நட்சத்திரம் செல்வம், பண வரவு மற்றும் செழிப்புக்கு காரகரான சுக்கிரனால் ஆளப்படுகிறது.

கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து 12 ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளுக்கு இது ராஜயோகத்தைக் கொண்டு வரும். அவர்கள் இந்த காலத்தில் மேற்கொள்ளும் அனைத்து பணிகளிலும் வெற்றி பெறுவார்கள். கடன் தொல்லை திரும், பண வரவு அதிகமாகும். ஜனவரியில் பூர நட்சத்திரத்தில் நடக்கவுள்ள கேது பெயர்ச்சியால் அதிகமான நற்பலன்களையும் நிதி ஆதாயத்தையும் அடையவுள்ள 5 அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம் (Aries): நல்ல வேலை கிடைக்கும்

கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களைத் தரும். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் தொழில் வெற்றி மற்றும் நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிக்கலாம். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வும் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

ரிஷபம் (Taurus):  விரும்பிய பலன்களைப் பெறுவீர்கள்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு கேது பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். நீண்டகால பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். கடன் தொல்லையிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். நீண்டகால ஆசைகள் நிறைவேறும். முதலீட்டிற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. நீங்கள் நிதி ஆதாயங்களைப் பெறலாம். முன்னர் செய்த முதலீடுகளால் இப்போது நல்ல லாபம் கிட்டும்.

சிம்மம் (Leo): வெற்றிகள் நிறைந்த காலம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு கேது பெயர்ச்சி அனைத்து தடைகளையும் நீக்கும். அனைத்து பணிகளிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். நீண்ட காலமாக வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வணிகத்தில் லாபம் காணலாம். உங்கள் அனைத்துப் பிரச்சினைகளும் தீர்க்கப்படும். இந்த நேரம் உங்களுக்கு வெற்றிகள் நிறைந்ததாக இருக்கும்.

விருச்சிகம் (Scorpio): பெரிய அலவிலான வெற்றி

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கும். திருமணத்திற்காக காத்திருக்கும் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இப்போது திருமனம் நிச்சயம் ஆகும். பண வரவு அதிகமாகும். விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நிதி ஆதாயங்களைப் பெறுவார்கள். வணிகத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். திட்டமிடலுடன் செய்யப்படும் பணிகளில் பெரிய அலவிலான வெற்றி கிடைக்கும்.

மீனம் (Pisces): சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்

கேது பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு மிக நல்லதாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். பண ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. உங்கள் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.

கேது அருள் பெற

வாழ்வில் தடைகள் நீங்கி, அனைத்து வித முயற்சிகளிலும் வெற்றி பெற, "ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே சூலஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ: கேது ப்ரசோதயாத்" என்ற கேது காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

