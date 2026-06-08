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கேது பார்வை ஆரம்பம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்

Ketu Nakshatra Peyarchi On June: கேது பகவானின் பெயர்ச்சி ஜூன் மாதத்தில் நடக்கிறது. கேது பகவான் ஜூன் மாதம் நட்சத்தி பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அளிக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 08, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:49 AM IST
கேது பார்வை ஆரம்பம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்
Image Credit: Ketu Nakshatra Peyarchi On June

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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