/கேது பார்வை ஆரம்பம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்

Ketu Nakshatra Peyarchi On June: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. நட்சத்திரம் மற்றும் ராசி மாற்றத்தை ஒவ்வொரு கிரகங்களும் மேற்கொண்டு வருகிறது. கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது, 12 ராசிகளுக்கும் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும்.
அந்த வகையில், கேது பகவானின் பெயர்ச்சி ஜூன் மாதத்தில் நடக்கிறது. கேது பகவான் ஜூன் 30ஆம் தேதி மக நட்சத்திரத்தின் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. மக நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தில் கேது பகவான்பெயர்ச்ச அடைகிறார். கேது பகவானின் பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
|கிரகம்
|கேது பகவான்
|பெயர்ச்சி
|கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|நட்சத்திரம்
|மகம்
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூன் 30
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மேஷம், சிம்மம், கும்பம், விருச்சிகம்
கேதுவின் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்ள். நிதி ஆதாயங்கள் உயரக்கூடும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். மேலும், தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள். பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும். வீடு, சொத்து வாங்கும் யோகம் உங்களுகக்கு இருக்கிறது. மேலும், மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். அதோடு, நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் வெற்றியில் முடியும்.
கேது பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவீர்கள். சிம்ம ராசிக்கு மக நட்சத்திரத்தின் அதிபதியான கேதுவுடன் மிகவும் வலுவான தொடர்பு உள்ளது. எனவே, இந்த காலக்கட்டத்தில் சமூகத்தில் உங்களுக்கு மரியாதை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
மேலும், உங்களுக்கு உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து பெரு வாரியான லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். நண்பர்களிடம் இருந்து நல்ல ஆதரவு கிடைக்கும். நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் இருக்கும். மேலும், அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கவும் சிறந்த காலமாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.
கேதுவின் பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நன்மைகளை பெறுவார்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஆதரவு கிடைக்கும். உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். பங்குச்சந்தை முதலீட்டில் இருந்து எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். மேலும், நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும்.
உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைக்ள தீரும். மேலும், மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவார்கள். வெளிநாடு செல்லும் யோகம் இருக்கும்.
கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் செல்வம் பெருகும். உங்கள் தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவீர்கள். மேலும், பழைய முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். மேலும், நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்டிருந்த பணிகளை முடிப்பீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல வரன் அமையும். மேலும், அரசு வேலை கிடைக்க கூடும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)