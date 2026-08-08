/கேது பார்வை ஆரம்பம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம்

Ketu Sun Conjunction: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றுகின்றன. கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது, சில கிரகங்களுடன் சேர்க்கையும் நடைபெறும். இரண்டு கிரகங்கள் சேரும் போது, 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி சூரியன் தனது சொந்த ராசியான சிம்மத்தில் பெயர்ச்சி அடைய உள்ளது.
ஜோதிடத்தின்படி, சூரியன் தனது சொந்த ராசியில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் அதன் செல்வாக்கு பன்மடங்கு அதிகரிக்கிறது. சிம்மத்தில் ஏற்கனவே கேது பகவான் இருக்கிறது. இதனால், ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி கேது சூரியன் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றல் உண்டாகும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று தெரிந்து கொள்வோம்.
கேது சூரியன் சேர்க்கையால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் நற்பலன்கள் உண்டாகும். நினைத்த காரியங்கள் நடக்கும். பணிகளில் புதுவிதமான ஆராய்ச்சி சார்ந்த எண்ணங்கள் மேம்படும். வெளிநாட்டு தொடர்பான பயண வாய்ப்புகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வியாபாரம் தொடர்பான விஷயங்களில் நுணுக்கங்களை அறிவீர்கள். வெளி வட்டாரங்களில் உங்கள் மீதான மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.
யணங்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். வியாபார இடமாற்றம் தொடர்பான சிந்தனைகள் உண்டாகும். ஆரோக்கிய நிமித்தமான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். அரசு தொடர்பான விஷயங்களில் பொறுமையுடன் செயல்படவும். தந்தை வழி உறவுகளால் ஆதாயம் உண்டாகும்.
கேது சூரியன் சேர்க்கையால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்புகள் மனதிற்கு திருப்தியை ஏற்படுத்தும். மாணவர்களுக்கு முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் மனம் விட்டு பேசுவதன் மூலம் தெளிவுகள் உண்டாகும். எதையும் செய்து முடிக்க முடியும் என்ற மனநிலை பிறக்கும்.
இணையம் மற்றும் வர்த்தக தொடர்பான பணிகளில் லாபங்கள் மேம்படும். சுபகாரிய தொடர்பான செயல்களில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். எதிர்காலம் தொடர்பான சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பூர்விக சொத்துக்கள் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். எதிலும் சிக்கனமாக செயல்படத் தொடங்குவீர்கள். உறவினர்களின் வருகை உண்டாகும். வியாபார பணிகளில் அலைச்சல் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் விவேகத்துடன் செயல்படவும்.
சூரியன் கேது சேர்க்கையால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். நெருக்கமானவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வெளியூர் சார்ந்த பயணங்களால் அனுபவம் அதிகரிக்கும். வழக்கு சார்ந்த விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் ஏற்படும். வாடிக்கையாளர்களின் ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும். கல்வியில் இருந்த ஆர்வமின்மை குறையும்.
நண்பர்களிடத்தில் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கும். உடல் தோற்றப்பொலிவு மேம்படும். நீண்ட நாள் பிரச்சனைகளுக்கு முடிவுகள் ஏற்படும். நேர்மறை சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் வரவுகள் சாதகமாக இருக்கும். அலுவலகத்தில் மதிப்புகள் மேம்படும். மனதளவில் புதிய நம்பிக்கை உருவாகும்.
தினமும் காலையில் சூரிய உதயத்தின்போது, சூரியன் பகவானுக்கு தண்ணீர் அட்சதையை போட்டு, ஓம் சூர்யாய நமஹ என்ற மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். கேதுவின் எதிர்மறை விளைவுகளைக் குறைத்து, நேர்மறை ஆற்றலை அதிகரிக்க, கருப்பு மற்றும் வெள்ளை எள் விதைகளையோ அல்லது போர்வைகளையோ நன்கொடையாக அளியுங்கள்.
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