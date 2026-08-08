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கேது பார்வை ஆரம்பம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம்

Ketu Sun Conjunction: கேது சூரியன் சேர்க்கை நடக்க உள்ளது. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, கேது சூரியன் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 08, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:37 AM IST
கேது பார்வை ஆரம்பம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம்
Image Credit: Ketu Sun Conjunction

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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