கிருஷ்ண ஜெயந்தி 2025... அதிர்ஷ்டத்தை கை நிறைய அள்ளப் போகும் 4 ராசிகள்

மகா விஷ்ணுவின் எட்டாவது அவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரம். கிருஷ்ணராக அவதரித்த தினத்தை கிருஷ்ண ஜெயந்தி, கோகுலாஷ்டமி, ஜென்மாஷ்டமி என்ற பெயர்களில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஜென்மாஷ்டமி அன்று, சனி உட்பட 3 கிரகங்கள் வக்கிர நிலையில் இருக்கும். அதே சமயத்தில் ஒரு கிரகம் வக்கிர நிவர்த்தி அடைந்திருக்கும். இதனால், 4 ராசிக்காரர்கள் பெரும் பலனை அடைவார்கள்
ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி 2025 திருவிழா ஆகஸ்ட் 16, சனிக்கிழமை, இந்த முறை ஜென்மாஷ்டமி அன்று, சனி, ராகு மற்றும் கேது கிரகங்கள் வக்கிர நிலையில் இருக்கும், புதன் வக்கிர நிவர்த்தி நிலையில் இருக்கும். சனி, ராகு, கேது வக்கிரமாக இருக்கும் மற்றும் புதன் வக்கிர நிவர்த்தி நிலையில் இருக்கும். இந்த நான்கு கிரகங்களின் இந்த நிலை 4 ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும் எங்கின்றனர் ஜோதிடர்கள். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் எவை என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, சனி, ராகு மற்றும் கேதுவின் வக்கிரமாக இருக்கும் மற்றும் புதனின் வக்கிர நிவர்த்தி நல்ல காலத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கும். வீட்டில் நடக்கும் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் முடிவுக்கு வரும். மதிப்பு மரியாதை அதிகரிப்பதோடு, வாழ்க்கைத் துணைவர்களிடையே பரஸ்பர புரிதலும் அதிகரிக்கும். கிருஷ்ணரின் ஆசியுடன் நிதி தொடர்பான பிரச்சினைகள் தீரும். மனக் கவலைகள் நீங்கி, புதிய வேலை கிடைப்பதற்கான வழிகள் திறக்கும்.
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, கிரகங்கள் வக்கிர நிலை மற்றும் வக்கிர நிவர்த்தி நிலை சுபமாக இருக்கலாம். முதலீடுகள் பெரும் லாபத்தைத் தரும். பண ஆதாயத்திக்ரு குறைவிருக்காது நிலுவையில் உள்ள வேலைகளும் நிறைவடையும். குடும்ப வாழ்க்கையின் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வந்து பெற்றோரின் ஆரோக்கியம் மேம்படும். மக்கள் பெரிய சொத்துக்களை வாங்க முடியும். தொழில் செய்பவர்கள் கிருஷ்ணரின் ஆசியுடன் பெரிய லாபத்தைப் பெறலாம்.
துலாம்
சனி, ராகு, கேதுவின் வக்கிர நிலையும், புதனின் வக்கிர நிவர்த்தி நிலையும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு பல நன்மைகளைத் தரும். பண ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். வங்கி இருப்பு அதிகரிக்கும். உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் நீங்கும். மக்கள் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் வலுவாக இருப்பார்கள். வியாபாரத்தில் விரைவான முன்னேற்றம் ஏற்படும். மேலும் குழந்தைகளிடமிருந்து தொழில் வளர்ச்சி குறித்த நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம்.
மீனம்
சனி, ராகு, கேதுவின் வக்கிர நிலையும், புதனின் வக்கிர நிவர்த்தி நிலையும், மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நன்மைகளை கொடுக்கும். ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி முதல், செல்வம் மற்றும் தானியங்களால் பயனடைய முடியும். முதலீடுகள் பெரும் லாபத்தைத் தரும். வேலை மற்றும் வணிகம் தொடர்பான விஷயங்கள் மேம்படும். புதிய வேலையைத் தொடங்குவதற்கு இந்த நாள் நல்ல நாளாக இருக்கும். குடும்பத்தில் பரஸ்பர அன்பு அதிகரிக்கும், மேலும் வீட்டில் உள்ள அனைவரும் முன்னேற்றப் பாதையில் செல்வார்கள்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.
மேலும் படிக்க | இன்னும் 77 நாட்களில் குரு கடகத்தில் பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம்
மேலும் படிக்க | புனர்வசு நட்சத்திரத்திற்கு செல்லும் குரு பகவான்... ஆவணி முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ