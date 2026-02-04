English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  குபேர யோகம் ஜோதிட கணிப்புகள் .. வீட்டில் மகாலட்சுமி! இந்த 5 ராசிகள் செழிப்பை அடையும்

குபேர யோகம் ஜோதிட கணிப்புகள் .. வீட்டில் மகாலட்சுமி! இந்த 5 ராசிகள் செழிப்பை அடையும்

Kubera Yogam In Tamil: 2026-ல் குரு பெயர்ச்சிகள் காரணமாக மேஷம், மிதுனம், கடகம், கன்னி மற்றும் துலாம் ராசிகளில் குபேர யோகம் உருவாகி செல்வம் அதிகரிக்கும். பணப் பிரச்சினைகள் தீர்தல், வியாபாரம் முன்னேற்றம் மற்றும் திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் போன்ற நன்மைகள் ஏற்படும் ஜோதிடத்தில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Simply Siva | Last Updated : Feb 4, 2026, 12:52 PM IST

குபேர யோகம் ஜோதிட கணிப்புகள் .. வீட்டில் மகாலட்சுமி! இந்த 5 ராசிகள் செழிப்பை அடையும்

Kubera Yoga Astrological Predictions: இந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் முக்கியமான ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு குபேர யோகம் ஏற்பட்டு கோடீஸ்வரர்களாக மாறப்போகிறார்கள் என ஜோதிட ரீதியாக கணிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. குபேர யோகம் ஏற்பட்டு செல்வந்தர்களாக மாறியிருக்கும் அந்த ஐந்து ராசிக்காரர்களும் யார் யார்? அவர்களுக்கு எதனால் இந்த யோகங்கள் வாய்க்க போகுது என்பதை இந்த பதிவில் ஜோதிட ரீதியாக பார்ப்போம். 

கடவுள் முருகனின் அருள்

தை மாதம் என்பதால் நிச்சயமா அனைவருக்குமே அந்த முருகனுடைய அருள் பரிபூரணமாக கிடைக்கும். இந்த 2026-ல் மிக முக்கியமான கிரக பெயிற்சிகள் அரங்கேற இருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பா தனக்காரகன், சுபக்காரகன் என அழைக்கப்படக்கூடிய குருபகவான் 2026 ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேகதி மிதுன ராசியிலிருந்து, கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைய போகுது. அதே மாதிரிதான் ராகு கேது பெயர்ச்சியும் நடக்க இருக்கிறது. பொதுவாவே குருபகவான தனக்காரகன் செல்வ அதிபதி, செல்வ யோகி என அழைப்பது உண்டு. 

ஜாதகத்தில் உச்ச நிலையில் அமர்ந்திருக்கும் குருபகவான்

அதாவது ஒரு நபருடைய ஜாதகத்தில் இந்த குருபகவான் உச்ச நிலையில் அமர்ந்திருக்கிறார் என்றால் அந்த நபருக்கு அவருடைய வாழ்வில் செல்வத்தால் எந்த ஒரு குறையுமே ஏற்படாதாம். அந்த வகையில்தான் இந்த 2026லும் குருபகவானுடைய பெயர்ச்சியின் காரணமாக மிக முக்கியமான ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு குபேர யோகம் ஏற்பட இருக்கிறது. குபேர யோகம் என்றால் என்ன? எனக் கேட்டால், குபேரன் என்பவர் செல்வத்தின் கடவுள், செல்வத்தின் ராஜா என சொல்லுவது உண்டு. அதனால ஒருவருக்கு குபேர யோகம் ஏற்படுது என்றால், அதை கோடீஸ்வர யோகம் அல்லது செல்வந்த யோகம் எனவும் கூட அழைக்கலாம். 

ஐந்து ராசிக்கான குபேர யோகம்

அந்த வகையில் தான் இந்த 2026-ல் குருபகவானுடைய ஆதிக்கம் காரணமாக மிக மிக முக்கியமான ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு குபேர யோகம் ஏற்பட இருக்கிறது என ஜோதிடத்தில் கணிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.  அந்த வரிசையில் குபேர யோகம் பெற இருக்கும் ராசிகள் மற்றும் அவர்களுக்கு என்ன யோகம் ஏற்படும் என விரிவாக தெரிந்துக்கொளுவோம். 

மேஷ ராசி குபேர யோகம் பலன்கள்

மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு 2026-ல் குபேர யோகம் உண்டாக உள்ளது. அதாவது இந்த வருடத்தில் நீங்க தொட்டது துலங்கும் செய்வது விளங்கும். நேநேகள் இந்த வருடம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் புதிதாக தொடங்குறீர்களோ,  நிச்சயமா அந்த காரியம் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடையும். அதே மாதிரிதான் உங்களுடைய தொழில் மற்றும் வியாபாரங்களில் அதிகமான லாபங்களை ஈட்ட முடியும். இதன்மூலம் செல்வ வரவு உங்களுக்கு பெருகும். அதுமட்டுமில்லாமல் உங்களுக்கு பண பிரச்சனைகள் மற்றும் கடன் தொல்லைகள் இருந்தால், இந்த வருடத்துக்குள் அந்த பண பிரச்சனைகள் விலகி, அதன்பிறகு நீங்கள் பணம் கொடுத்து உதவக்கூடிய நிலைக்கு உயர்வீர்கள்.

இந்த மேஷ ராசிக்கு நான்காம் ஸ்தானம் என சொல்லப்படும் சுபஸ்தானத்தில் குருபகவான் உச்சம் பெற இருப்பதால், நிச்சயமா இந்த ஆண்டு மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதி அற்புதமான ஆண்டாக விளங்க போகுது. அதனால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் தொடர்ந்து சிவபெருமானை வழிபட்டு வந்தீர்களேயானால், நிச்சயமா அனைத்துமே நல்லபடியாக நிகழும். 

மிதுன ராசி குபேர யோகம் பலன்கள்

குபேர யோகம் மூலமா 12 ராசிகளில்  அதிக பலன்களை பெறபோகும் ஒரே ராசி எதுவென்றால், அது மிதுன ராசிதான். சகல கிரகங்களின் கோல்சாரமும் இந்த வருடம் மிதுன ராசிக்கு சாதகமாக இருப்பதால், இந்த வருடத்தில் அதி அற்புதமான நற்பலன்கள் இந்த மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு உண்டாகும். அதுமட்டுமின்றி மிதுன ராசிக்கு இரண்டாம் ஸ்தானத்தில் குருபகவான் உச்சம் பெற போகிறார். பொதுவாக ஒரு ராசியின் இரண்டாம் வீடு என்பது தனஸ்தானம், லாபஸ்தானம், குடும்பஸ்தானம் என சொல்வது உண்டு. 

அப்படிப்பட்ட இரண்டாம் ஸ்தானத்தில் குருபகவான் வீற்றிருப்பதால் இந்த மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் குடும்பத்தில் அதீத ஒற்றுமை, வியாபாரத்தில் அதிக லாபங்கள், தொழிலில் முன்னேற்றம், வெளிநாட்டு பயணங்கள், சொந்த வீட்டிற்கான யோகங்கள், சொந்த வாகனங்கள் வாங்குவதற்கான யோகங்கள் போன்ற சகலவிதமான நல்ல பலன்களும் இந்த மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு உண்டாக போகிறது. அதனால இந்த மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்கள் இந்த ஆண்டு முழுவதும் பெருமாளை இடைவிடாது வழிபட்டு வந்தீர்களேயானால் சகல சௌபாக்கியங்களும் உண்டாகும். 

கடக ராசி குபேர யோகம் பலன்கள்

இந்த வருடத்தில் கடக ராசியில் தான் அந்த குருபகவானே உச்சம் பெற போகிறார். அதனால் நிச்சயமா இந்த வருடம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அதி அற்புதமான வருடமாக விளங்க போகிறது. எனவே முருகப்பெருமானை இடைவிடாது வணங்கி வந்தீர்கள் என்றால், இந்த வருடம் மென்மேலும் உங்களுக்கு சிறப்பாக அமையும். 

கன்னி ராசி குபேர யோகம் பலன்கள்

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் குருபகவான் 11 ஆம் வீடான லாபஸ்தானத்தில் உச்சம் பெற போகிறார். அதுமட்டுமில்லாமல் ஒரு ராசிக்கு 11 ஆம் இடம் என்பது ஆசைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய இடம் என ஜோதிட ரீதியாகவே சொல்லப்படுகிறது. ஸ்தானத்தில் குருபகவான் உச்சகதையில் இருப்பதால், இந்த வருடம் நீங்கள் எதற்கு ஆசைப்பட்டாலும், அந்த ஆசைகள் நிச்சயமாக 100 சதவீதம் நடந்தேறும். அதேபோல உங்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபங்கள் இந்த வருடத்தில் உங்களுக்கு கிட்ட போகின்றது என ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுவது உண்டு. 

அதுமட்டுமி இல்லாமல் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு  லாட்டரி யோகமும் இந்த வருடத்தில் உங்களுக்கு அதிகப்படியாக இருக்கும். கன்னி ராசியில் பிறந்த நபர்கள், இந்த வருடம் முழுவதும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவை தொடர்ந்து வழிபட்டு வந்தீர்களேயானால் நிச்சயமாக நற்பலன்கள் உண்டாகும். 

துலாம் ராசி குபேர யோகம் பலன்கள்

குபேர யோகம் கிடைக்ககூடிய கடைசியாக பார்க்கக்கூடிய ராசி ரொம்பவுமே முக்கியமான ராசி. அதாவது இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடத்தில் திடீர் அதிஷ்டங்கள் ஏற்படலாம் என கணிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த புத்தாண்டு ஆண்டு மகா உன்னதமாக அமையும் என சொல்லப்படுகிறது. அதுமட்டுமில்லாமல் இவர்களுக்கு லட்சுமி தேவியின் கடாட்சங்கள் உண்டாகும் என்பதால் செல்வ வளம் பெருகும். எனவே துலாம் ராசிக்காரர்கள் இந்த வருடத்தில் லட்சுமி தேவியை வழிபட்டு வந்தீர்களேயானால் சகலதும் நன்மையாகவே நிகழும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இது ஒரு பொதுவான ஜோதிட கண்ணோட்டம். தனிப்பட்ட பலன்களை அறிய ஒரு தொழில்முறை ஜோதிடரை அணுகவும்.)

Kubeera YogaAstrology 2026horoscope 2026Astrology PredictionZodiac Signs

