குபேர ராஜயோகம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெரும்

Kubera Yoga On May 17: சனி மற்றும் குருவால் குபேர யோகம் உருவாகிறது. குபேர ராஜயோகம் மே 17ஆம் தேதி உருவாகிறது. குபேர ராஜயோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 12, 2026, 03:26 PM IST
  • குரு சனி சேர்க்கை நடக்கிறது
  • குருவால் உருவாகும் குபேர யோகம்
  • 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்

சினிமாவில் சாதிக்க ஆசையா? தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்... உடனே அப்ளை பண்ணுங்க
Kubera Yoga On May 17:  ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியமான கிரககமாக சனி மற்றும் குரு பகவான் அறியப்படுகிறார். சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை  ஒரு ராசியில் இருந்த மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். குரு பகவான் 12 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். இரண்டு கிரகங்களின்  நிலைகள் 12 ராசிகளுக்கு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், தற்போது  குரு பகவான் மிதுன ராசியில் உள்ளார்.

சனி பகவான் கும்ப ராசியில் இருக்கிறார். இந்த நிலையில், மே 17ஆம் தேதி சனி, குரு பகவான் ஆகியோர் இணைகின்றன. இதனால், குபேர ராஜயோகம் உருவாகம். குபேர ராஜயோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும். இந்த காலக்கட்டத்தில் நான்கு ராசிகளுக்கு வேலை தொழிலில் நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

ரிஷபம் (Taurus)

குபேர ராஜயோகத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வத்தை கொடுக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். தொழில் ரீதியாக  முன்னேற்றம் அடைவார்கள். மேலும், நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகளும் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்ள். நிதி ரீதியாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல லாபத்தை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலைந்திருக்கும். கடந்த காலத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும்.  பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.

சிம்மம் (Gemini Zodiac Sign)

குரு சனி சேர்க்கையால் உருவாகும் குபேர யோகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானம் பெருகும். இந்த காலக்கட்டத்தில் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் ஏராளமான பலன்களை பெறுவீர்கள். குருவின் அருளால் உங்களுக்கு செல்வம் பெருகும்.  பழைய கடன்கள் அடைய அதிக வாய்ப்புள்ளது. திருமணமாகதவர்களுக்கு திருமண யோகம் அமையும். நண்பர்கள் நிதி ரீதியாக உதவி செய்வார்கள்.  வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாபங்களை பெறுவார்கள். கடன் சுமை குறையக் வடும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாபங்களை பெறுவீர்கள். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழில் ரீதியாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், வீடு, சொத்து வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கு. மேலும், தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். 

தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign)

குபேர ராஜயோகத்தால் தனுசு ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் பெரும் மாற்றம் நடக்கும். நீண்ட நாட்ளாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த திட்டங்கள் வெற்றி பெறக் கூடும். கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். வருமானம் அதிகரிக்கும். உங்கள் சேமிப்பும் உயரக் கூடும். வீடு அல்லது நிலம் வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு பொன்னான நேரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவக் கூடும். மேலும், பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவார்கள். மேலும், மாணவர்கள் பாராட்டுகளை பெறுவார்கள்.  படிப்பிற்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். 

கும்பம் (Aquarius Zodiac sign)

குபேர ராஜயோகத்தால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவார்கள்.  பணியில் இருப்பவர்களுக்கு வேலைப்பளு குறையக் கூடும். வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். வணிக ரீதியாக பெரிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சனியின் அருளால் தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். 

நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். சுப காரியங்கள் நடக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. வீடு அல்லது நிலம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவக் கூடும்.  உங்கள் சேமிப்பு உயரக் கூடும்.  மேலும், குருவின் அருளால் பழைய கடன்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து தடைகள் நீங்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.  மேலும், திருமண தடைகள் நீங்கும். 

கிரக சேர்க்கை குரு, சனி பகவான்
யோகம் குபேர ராஜயோகம்
யோகம் உருவாகும் தேதி  மே 17
ரிஷபம் செல்வம் பெருகும்
சிம்மம் கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள்
கும்பம் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
தனுசு வீடு, சொத்து, வாகனம் வாங்கும் யோகம்

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

 

