  • Tamil News
  • Spiritual
  கும்ப ராசி: 2026 புத்தாண்டு பலன் - குரு, சனியால் கோடீஸ்வர யோகம்.. பணம், புகழ் கொட்டும்

கும்ப ராசி: 2026 புத்தாண்டு பலன் - குரு, சனியால் கோடீஸ்வர யோகம்.. பணம், புகழ் கொட்டும்

 Kumbam Rasipalan 2026: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டு பலன்கள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தொழில், திருமணம், வேலை, கல்வி குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 31, 2025, 03:35 PM IST
  • 2026 புத்தாண்டு
  • கும்ப ராசிகளுக்கு அமோகம்
  • நிதி நிலைமை, திருமணம் எப்படி இருக்கும்?

கும்ப ராசி: 2026 புத்தாண்டு பலன் - குரு, சனியால் கோடீஸ்வர யோகம்.. பணம், புகழ் கொட்டும்

New Year Kumbam Rasipalan:  2025ஆம் ஆண்டு நிறைவடைந்து, 2026 புத்தாண்டு பிறக்கப்போகிறது. வருகின்ற புத்தாண்டில் ஜோதிடத்தில் முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.  அந்த வகையில், 2026 புத்தாண்டில் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும், அவர்களது தொழில், வேலை, தனிப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

கும்ப ராசி

கும்ப ராசி சனி பகவானால் ஆளப்படுகிறது. சனி இந்த ராசியிலிருந்து இரண்டாவது இடத்தில், லக்னத்தில் ராகு, நான்காவது இடத்தில் சந்திரன், ஐந்தாவது இடத்தில் குரு இருப்பார். அதேபோல், கேது ஏழாவது இடத்தில் இருப்பார், மேலும் சூரியன், சுக்கிரன், செவ்வாய் மற்றும் புதன் ஆகியோர் தொடர்ச்சியாக தங்கள் நிலைகளை அடிக்கடி மாற்றிக் கொள்வார்கள்.  இது சிறந்த பலன்களைத் தரும்.  2026 ஆம் ஆண்டில் கும்ப ராசிக்காரர்கள் தொழில், வணிகம், குடும்பம், ஆரோக்கியம் மற்றும் நிதி அடிப்படையில் என்ன மாதிரியான பலன்களைப் பெறுவார்கள் என பார்ப்போம்.

நிதி நிலைமை

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டில் சிறந்த நிதி நன்மைகள் கிடைக்கும் . இந்த ராசியில் இருந்து லாப வீட்டில் ஐந்து கிரகங்களின் சஞ்சரிப்பு காரணமாக உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், குரு ஐந்தாவது வீட்டில் இருக்கும்போது பிப்ரவரி மாதத்தில்  ​​சில செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மே 15 முதல் ஜூலை 15ஆம் தேதி  வரையிலான நேரம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். சனியின் வக்கிர காலமான ஜூலை 27 முதல்  நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.  நீங்கள் பிரச்னைகள் சந்திக்க நேரலாம்.  செவ்வான் பலவீமனமாக மாறும்போது, உங்களுக்கு சில நிதி இழப்புகள் ஏற்படக் கூடும். மார்ச் முதல் செப்டம்பர் வரை சனி பகவானின் அருளால் நீங்கள் வாகனம், வீடு வாங்கும் யோகம் இருக்கிறது. 

தொழில் வாழ்க்கை

2026 புத்தாண்டில், கும்ப ராசிக்காரர்கள் தொழில் ரீதியாக நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரை நீங்கள் கடினமாக உழைக்க நேரிடும்.  இதன் பலன் ஆண்டின் இறுதியில் கிடைக்கும்.  2026ஆம் ஆண்டு வேலையை மாற்றுவதற்கு சாதகமான காலமாக இருக்கிறது. சனி பகவானின் ஆசியுடன், இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் வேலை தொடர்பான சில பயணங்களைச் செய்ய வேண்டியிருக்கும். பதவி உயர்வையும் பெறுவீர்கள். பணி நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு கூட செல்வீர்கள்.  ஆண்டின் இறுதியில் தொழில் ரீதியாக குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள். அக்டோபர் மாதத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் செய்யும் முதலீட்டில் அதிகப்படியான லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். இருப்பினும், பங்குச்சந்தை போன்றவற்றில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும், கொடுக்கல் வாங்கலிலும் கவனமாக இருக்கவும். மார்ச் 15 முதல் ஏப்ரல் 15 வரை நீங்கள் புதிதாக எதையும் தொடங்கக்கூடாது. 

கல்வி, ஆரோக்கியம்

கும்ப ராசிக்காரர்கள் 2026 புத்தாண்டில் கல்வித்துறையில் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். குரு பகவான் ஐந்தாம் வீட்டில் இருக்கும்போது,  படிப்பில் விஷயத்தில் நல்ல முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். வெளிநாட்டில் படிக்க வேண்டும் என்ற உங்கள் கனவும் நனவாகலாம். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். மே மாதம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.   2026 புத்தாண்டு கும்ப ராசியினருக்கு ஆரோக்கிய ரீதியாக சாதகமாக இருக்கும். குரு தனது ஐந்தாவது வீட்டில் சஞ்சரிப்பார்.  ராகு லக்ன திசையில் சஞ்சரிப்பார். இது உங்களுக்கு மன பதட்டம் மற்றும் மன அழுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும்.  பயணத்தின்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும்.  உணவு பழக்கத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பெரியவர்கள் உடல் நலத்தில் கவனமாக இருப்பது நல்லது

திருமண வாழ்க்கை

2026 ஆங்கிலப் புத்தாண்டில் கும்ப ராசிக்காரர்கள் காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். மார்ச் மாதத்திற்குப் பிறகு உங்கள் திருமண வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். குரு ஐந்தாவது வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் போது உங்களுக்கு காதல் திருமணம் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. புதுமணத் தம்பதிகளுக்கு குழந்தைகள் பிறக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்கள் 2026ஆம் ஆண்டில் நல்ல செய்தியை கேட்பார்கள். 

பரிகாரம்

கும்ப ராசிக்காரர்கள் புத்தாண்டில் ஒவ்வொரு நாளும் சிவனை வழிபட வேண்டும். சனி பகவானை வழிபட்டு, எள் தீபம் ஏற்ற வேண்டும். சனிக்கிழமை சனி மந்திரங்களை உச்சரித்து சனி பகவானை தரிசிக்கவும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

 

மேலும் படிக்க: Puthandu Palan: 2026ல் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அடிக்கும் ஜாக்பாட்! பணமழை, அதிர்ஷ்டம் கொட்டிக் கிடக்குது

 

RasipalanNew Year RasipalanNew Year Rasipalan 2026rasipalan 2026puthandu rasipalan

