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ஆகஸ்ட் 13 'லாப திருஷ்டி யோகம்': இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி, அதிர்ஷ்டம்!

Laba Drishti Yoga August 13: ஆகஸ்ட் 13 அன்று புதன் - சுக்கிரன் சேர்க்கையால் உருவாகும் சக்திவாய்ந்த 'லாப திருஷ்டி யோகம்' மூலம் ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் துலாம் ஆகிய 3 ராசிகளுக்கு தொழில், நிதி நிலை மற்றும் வாழ்க்கையில் அபரிமிதமான யோகமும் அதிர்ஷ்டமும் கிடைக்கவுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Aug 07, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:55 AM IST
ஆகஸ்ட் 13 'லாப திருஷ்டி யோகம்': இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி, அதிர்ஷ்டம்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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