/ஆகஸ்ட் 13 'லாப திருஷ்டி யோகம்': இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம், பதவி, அதிர்ஷ்டம்!

ஜோதிடக் சாஸ்த்திரத்தின்படி ஆகஸ்ட் மாதம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இம்மாதத்தில் நிகழும் பல்வேறு கிரகப் பெயர்ச்சிகளால் பல நன்மைகள் உண்டாகவுள்ளன. குறிப்பாக, ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தேதி கிரகங்களின் இளவரசனான புதனும், சுக்கிரனும் பரஸ்பரம் 60 டிகிரி கோணத்தில் சந்திக்கும் வேளையில் சக்திவாய்ந்த 'லாப திருஷ்டி யோகம்' உருவாகிறது.
பஞ்ச யோகங்களில் ஒன்றான இந்த மங்களகரமான யோகத்தின் மூலம் செல்வம், தொழில் வளர்ச்சி, வியாபார வெற்றி மற்றும் உறவுகளில் இணக்கம் ஆகியவை ஏற்படும். அனைத்து ராசிகளுக்கும் இது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், குறிப்பிட்ட 3 ராசிகளுக்கு மட்டும் அபரிமிதமான அதிர்ஷ்டத்தை தர உள்ளது.
சுக்கிரனின் ஆதிக்கம் கொண்ட ரிஷப ராசியினருக்கு இந்த யோகம் எதிர்பாராத நன்மைகளை அள்ளித் தரும். நிதி நிலைமை முன்பை விட கணிசமாக உயரும். தொழில் விரிவாக்க முயற்சிகளுக்கு இது சரியான தருணம். எதிர்பார்த்த லாபம் கைக்கு வந்து சேரும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பிய வேலை கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் செயல்திறன் அதிகரித்து, சாதனைகளுக்கான அங்கீகாரமும் பாராட்டும் தேடிவரும். உங்களுக்கெதிரான தவறான கருத்துக்கள் மாறும். திருமண வாழ்க்கையில் அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். வீட்டிற்குத் தேவையான ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
புதனை அதிபதியாக கொண்ட மிதுன ராசியினருக்கு தொழிலிலும் வாழ்க்கையிலும் அசாத்தியமான வளர்ச்சி காத்திருக்கிறது. கடந்த கால உழைப்பிற்கான பலன்கள் இப்போது கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் முழு ஆதரவும் பாராட்டும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தைச் செலவிடவும், சுப பயணங்கள் மேற்கொள்ளவும் வாய்ப்புகள் அமையும். பெரிய அளவிலான உடல்நலப் பிரச்சனைகள் ஏதுமின்றி உற்சாகமாகச் செயல்படுவீர்கள். தொழில் வாழ்க்கையில் பெரிய சாதனைகளைச் செய்யக்கூடிய சூழல் உருவாகும்.
சுக்கிரன் ஆட்சி செய்யும் துலாம் ராசியினருக்கு அதிர்ஷ்டக் கதவுகள் திறக்கப்போகின்றன. வழக்கத்தை விட மிக எளிதாகப் பணம் ஈட்டும் வாய்ப்புகள் உருவாகும். பழைய கடன்களை எளிதில் மீட்டெடுப்பீர்கள். முதலீடுகளுக்கு இது உகந்த காலமாகும். உங்களின் பேச்சாற்றலால் சமூகத்தில் செல்வாக்கும் கௌரவமும் கூடும். அலுவலகத்திலும் உங்களின் பேச்சுக்கு தனி மதிப்பு இருக்கும். வர்த்தகர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி லாபத்தை பெருக்கும். ஆரோக்கியமும் சிறப்பாக இருக்கும்.
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