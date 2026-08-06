/சுக்கிரனால் உருவாகும் சுப யோகம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தலைவிதியே மாறும்

Labh Drishti Yog: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை 9 கிரகங்களும் மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது, மங்களகரமான யோகங்கள் உருவாகுவது வழக்கம். இந்த யோகங்கள் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி லாப திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. புதனும் சுக்கிரனும் இணைவதால் லாப திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் தொழில், பணம், வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும். எனவே, லாப திருஷ்டி யோகத்தால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் பலனடைவார்கள் என்று பார்ப்போம்.
லாப திருஷ்டி யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். ஆரோக்கியம் தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். புதுவிதமான இடங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள். தைரியமாக சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். சுப காரியங்களை முன் நின்று செய்வீர்கள். அனுபவம் மிக்க வேலையாட்களின் ஆலோசனைகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். சேமிப்பு சார்ந்த எண்ணம் மேம்படும். பணி சார்ந்த சில நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
வியாபாரத்தில் இருந்துவந்த போட்டிகள் குறையும். குழந்தைகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். மனதில் இனம் புரியாத சிந்தனைகள் மூலம் புதுவிதமான அனுபவங்கள் ஏற்படும். இலக்கிய துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உத்தியோக பணிகளில் புதிய பொறுப்புகளும் வாய்ப்புகளும் ஏற்படும். தனவரவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
லாப திருஷ்டி யோகத்தால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்கள் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். சுபகாரியம் தொடர்பான எண்ணங்கள் ஈடேறும். பயணம் முயற்சிகளில் சாதகமான சூழல் அமையும். உயர் பொறுப்புகளில் இருப்பவர்களின் ஆலோசனைகள் புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும். எதிர்பாராத சிலரின் உதவியால் மாற்றங்கள் உண்டாகும். வர்த்தக பணிகளில் நிதானத்துடன் செயல்படுவது மேன்மையை ஏற்படுத்தும். கல்வி சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உத்தியோக பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வேலை ஆட்களிடம் இருந்த வேறுபாடுகள் நீங்கும். வெளி வட்டாரங்களில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும்.
லாப திருஷ்டி யோகத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். எண்ணங்களை செயல் வடிவில் மாற்றுவீர்கள். வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். குழந்தைகள் பொறுப்புணர்ந்து செயல்படுவார்கள். வாழ்க்கை துணைவர் வழியில் ஆதரவு மேம்படும். எதிலும் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். தடைப்பட்ட சுப காரியம் நடைபெறும். அலுவலகப் பணிகளில் நிர்வாகத் திறமை வெளிப்படும்.
விவசாய பணிகளில் லாபகரமான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். தொழில் நுட்ப கருவிகளில் கவனம் வேண்டும். சொந்த ஊர் தொடர்பான பயணங்கள் கைக்கூடும். வழக்கு சார்ந்த விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். ஆடம்பரமான சிந்தனைகளை தவிர்த்து சிக்கனமாக செயல்படுவீர்கள். நண்பர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.
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