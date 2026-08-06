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சுக்கிரனால் உருவாகும் சுப யோகம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தலைவிதியே மாறும்

Labh Drishti Yog: ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி லாப திருஷ்டி யோகம் உருவாக உள்ளது. இதனால், 3 ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம் அதிர்ஷ்டம், பெருகும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 06, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:09 AM IST
சுக்கிரனால் உருவாகும் சுப யோகம்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தலைவிதியே மாறும்
Image Credit: Labh Drishti Yog

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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