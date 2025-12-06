English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • லட்சுமி நாராயண யோகம்! இந்த 4 ராசிகளுக்கு செம்ம அதிர்ஷ்டம்.. பணம் கொட்டும்!

லட்சுமி நாராயண யோகம்! இந்த 4 ராசிகளுக்கு செம்ம அதிர்ஷ்டம்.. பணம் கொட்டும்!

Weekly Horoscope December 08 To December 14th: லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் நான்கு ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும். மேலும், நிதி சிக்கல்கள் இல்லாமல் இருக்கும்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 6, 2025, 08:29 PM IST
  • லட்சுமி நாராயண யோகம்
  • இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Trending Photos

குஷியில் மாணவர்கள்! அரையாண்டு விடுமுறையில் மாற்றம்? இத்தனை நாட்கள் லீவ்!
camera icon7
School Holiday
குஷியில் மாணவர்கள்! அரையாண்டு விடுமுறையில் மாற்றம்? இத்தனை நாட்கள் லீவ்!
8வது ஊதியக்குழு: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் டாப் 5 எதிர்பார்ப்புகள் இவைதான்... நிறைவேறுமா?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் டாப் 5 எதிர்பார்ப்புகள் இவைதான்... நிறைவேறுமா?
திருப்பதி பக்தர்களே அலெர்ட்! இந்த தரிசன டிக்கெட் ரத்து.. வெளியான தகவல்
camera icon7
Tirumala Tirupati
திருப்பதி பக்தர்களே அலெர்ட்! இந்த தரிசன டிக்கெட் ரத்து.. வெளியான தகவல்
CSK அணிக்கு கேம்ரூன் கிரீன் தேவையில்லாத ஆணி... ஏன் தெரியுமா?
camera icon8
IPL 2026
CSK அணிக்கு கேம்ரூன் கிரீன் தேவையில்லாத ஆணி... ஏன் தெரியுமா?
லட்சுமி நாராயண யோகம்! இந்த 4 ராசிகளுக்கு செம்ம அதிர்ஷ்டம்.. பணம் கொட்டும்!

Weekly Horoscope December 08 To December 14th: ஜோதிடத்தின்படி,  கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் ஒவ்வொரு ராசியினருக்கும் குறிப்பிட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.  குறிப்பாக, ஒவ்வொரு வாரமும், கிரகங்களின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளையும் வெவ்வேறு வழிகளில் பாதிக்கிறது.  அந்த வகையில், டிசம்பர் 8ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 14ஆம் தேதி வரையிலான இந்த வாரத்தில், லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஜோதிடத்தின்படி,  புதனும், சுக்கிரனும் ஒரே ராசியில் இணையும்போது, லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் காரணமாக, சில ராசிக்காரர்கள் தங்கள் நிதி, தொழில்முறை மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத வெற்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் அடைவார்கள். டிசம்பர் இரண்டாவது வாரத்தில் எந்த ராசிக்காரர்கள்  அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளப்போகிறார்கள் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

இந்த 4 ராசிகளுக்கு செம்ம அதிர்ஷ்டம்

ரிஷபம்

ரிஷப ராசியின் அதிபதி சுக்கிரன். எனவே, ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு லட்சுமி நாராயண  ராஜயோகம் முற்றிலும் சாதகமாக உள்ளது. இந்த வாரம் உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். முதலீடு செய்யவும், புதிய தொழிலை தொடங்கவும், இந்த வாரம் உங்களுக்காக சிறப்பாக இருக்கும். மேலும், கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும்.  கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். மேலும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி தங்கும். வெளியூர்களுக்கு பயணங்கள் செல்லவதற்கான வாய்ப்புகள் கூடும். அதோடு, உறவினர்கள் வீட்டில் வருவார்கள். ஒட்டுமொத்தமாக ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நிதி ரீதியாக சிறப்பாக அமையும்.

மிதுனம்

மிதுன ராசியின் அதிபதியாக இருக்கும் புதன், லட்சுமி நாராயண யோகத்தால் பயன்பெறுவார்கள். வீட்டில் செல்லம் தங்கும். பணியிடத்தில் ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். எதிர்பாராத செலவுகளும் வரும். இருப்பினும், அதனை சமாளிக்க கூடிய வகையில், உங்களிடம் போதுமான பணம் இருக்கக் கூடும்.     குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்து வரும் வாரத்தில் உங்களுக்கு கைகூடும். தொழிலில் உங்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கும். நெருங்கிய உறவினர்கள் உங்களுக்கு நிதி ரீதியாக உதவி செய்வார்கள். இதன் மூலம் வரும் வாரத்தில் உங்களுக்கு வெற்றியை இருக்கும்.

துலாம்

சுக்கிரனால் ஆளப்படும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம்  அந்தஸ்தும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவடையும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். குடும்பத்துடன் வெளியூர் செல்வதற்கு வாய்ப்புள்ளது. வீட்டில் பண வரவு அதிகரிக்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கும் நல்ல செய்தி இந்த வாரத்தில் கிடைக்கும். அதோடு இல்லாமல்,  காதல் திருமணங்கள் கைகூடுவதற்கான சமிக்ஞைகள் இருக்கும்.

மகரம்

இந்த லக்ஷ்மி நாராயண யோகம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களைத் தரும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள நிதி விஷயங்கள் சுமூகமாக முடிவடையும். வெளிநாட்டு தொடர்புகளால் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு பற்றிய செய்திகளைக் கேட்கலாம். இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால் முடிவுகளை எடுக்கத் தயங்காதீர்கள். முதலீடு செய்வதற்கு தயக்கம் காட்ட தேவையில்லை. நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும். ஒட்டுமொத்தமாக, டிசம்பர் 8 முதல் 14 வரையிலான இந்த வாரம் இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கும் தொழில் முன்னேற்றம், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் போன்றவை ஏற்படும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க:  மனைவி பேச்சை தட்டாத கணவர்கள்! இந்த 5 நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை ரொம்ப ஜோர்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Zodiac SignsWeekly Horoscopeweekly horoscope latest newslakshmi naryana yogLucky zodiac signs

Trending News